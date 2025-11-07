¡Ö¥Þ¥¸¤Ç½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¸µà·ÃÈæ¼÷¥Þ¥¹¥«¥Ã¥Äá¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îà¶ÛµÞÍ×ÀÁá¤ËÂ¿¿ô¤Î°Õ¸«½¸¤Þ¤ë¡Ö²¼¤Ë¥¿¥ª¥ëÉß¤¤¤Æ¡Ä¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡×
¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ØSOS
¡¡2022Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö·ÃÈæ¼÷¥Þ¥¹¥«¥Ã¥Ä¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ÍÇµ¤æ¤é¤¬SNS¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ëà¶ÛµÞÍ×ÀÁá¤ò¹Ô¤¤ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥¸¤Ç½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤ÆX¤ò¹¹¿·¤·¤¿²ÍÇµ¤Ï¡¢¼«Âð¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥·¥ó¥¯Æâ¤Ç½Å¤Í¤é¤ì¤¿¿©´ï¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡Ö¤ª»®¤òÀö¤¦¤¿¤á¤Ë½Å¤Í¤Æ¤ª¤¤¤¿¥¬¥é¥¹¤Î¾®È¤È¥¿¥±¥äÌ£Á¹¤Î´ï¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¦¤ó¤È¤â¤¹¤ó¤È¤âÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ª»®¤Ê¤Î¤Ç¤É¤Á¤é¤âÇË²õ¤·¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ç½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë²ò·èºö¤òÊç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÅò¤Ë¿»¤±¤¿¤é¡©¡×¡ÖÆâÂ¦¤Î¤òÎä¤ä¤¹¡×¡Ö·ä´Ö¤ËÀöºÞ¤äÌý¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡©¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Í±×¤Ê¾ðÊó¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤Î¤«30Ê¬¸å¤Ë¡Ö¼è¤ì¤¿¡¼¡ª¡×¤È·ë²ÌÊó¹ð¡£¡Ö¤µ¤«¤µ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¡¢²¼¤Ë¥¿¥ª¥ëÉß¤¤¤Æ¡¢µëÅò´ï¤Î²¹ÅÙ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤·¤¿¤ªÅò¤ò¥¿¥±¥äÌ£Á¹¤Ë1Ê¬¤¯¤é¤¤Íá¤Ó¤»Â³¤±¤Æµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ²ó¤·¤¿¤é¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª´ò¤·¤¤¡ªÍ¼±¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¼Õ°Õ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡²ÍÇµ¤Ï¿¼Ìë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤Í¤¬¤¤¡ª¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢2008Ç¯)¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö·ÃÈæ¼÷¥Þ¥¹¥«¥Ã¥Ä¡×¤Ç³èÌö¡£¶áÇ¯¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¡¢YouTuber¤È¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£