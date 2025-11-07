ÅÅ·âÂ´¶È¡¢·ÝÇ½³¦°úÂà¤«¤é4Ç¯¡Ä¼Â¶È²È¤È¤Ê¤Ã¤¿26ºÐ¸µÇµÌÚºä¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÇòÀÐËã°á¤ÈàºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ¡Öº£¤Ç¤âÃçÎÉ¤¤¤Î´ò¤·¤¤¡×¡ÖÅí¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¤¤ä¤ó¡×
Î©¤Á¾å¤²¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ËÇòÀÐËã°á¤¬¡Ä
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÂç±àÅí»Ò(26)¡á¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡á¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1Æü¤«¤é3Æü¤Þ¤ÇÅìµþÅÔ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¼«¿È¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡Öphilme¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¡¢½÷Í¥¤ÎÇòÀÐËã°á¤ËÍ¥¤·¤¯¥Ï¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¤ª»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ç¤ªË»¤·¤¤ÃæÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ÆÂô»³¤ªÍÎÉþ¸«¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹‼︎¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÅí¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¤¤ä¤ó¡×¡Öº£¤Ç¤âÃç¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë¤È´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Âç±à¤Ï16Ç¯¤ËÇµÌÚºä46¤Î3´üÀ¸¤Ç²ÃÆþ¡£17Ç¯¤ËÆ±´ü¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ¤È¤È¤â¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤¬¡¢21Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£·ÝÇ½³¦¤â°úÂà¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÇòÀÐ¤Ï2011Ç¯¤ËÇµÌÚºä46¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2020Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£