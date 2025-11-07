º£µ¨19ÅÙÌÜ¤Î¥Ü¥®¡¼¥Õ¥ê¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡¡º´µ×´Ö¼ëè½¤¬¡È»¨²»¡É¤òÉõ¤¸¤ÆÁÀ¤¦5¾¡ÌÜ¡Ö¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ãTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡2ÆüÌÜ¡þ7Æü¡þÀ¥ÅÄ¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹ËÌ¥³¡¼¥¹¡Ê¼¢²ì¸©¡Ë¡þ6616¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä15°Ì¤«¤é½Ð¤¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°(MR)1°Ì¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤¬6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¡Ö66¡×¤Î´°àú¤Ê¥é¥¦¥ó¥É¤òÈäÏª¡£¥È¡¼¥¿¥ë9¥¢¥ó¥À¡¼¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¡¢¼ó°Ì¤È2ÂÇº¹¤Î4°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ç³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡¡¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¥Õ¥©¥È½¸
1ÈÖ¤ò¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¡¢2ÈÖ¤Ï¥Ô¥ó¤Þ¤Ç13¥ä¡¼¥É¤ò54ÅÙ¤Î¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ç¥¬¥Ä¥ó¤ÈÄÀ¤á¤ë¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¥Ð¡¼¥Ç¥£¡£¡Ö¡ÊÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Ë¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶þÂ÷¤Ê¤¯¾Ð¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ë¤Ï4Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹â¤Ï½é½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿22Ç¯¤Î22°Ì¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ïº´µ×´Ö¤ËÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤òº¸¤Ë¶Ê¤²¤¿17ÈÖ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈOB¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¤¬¡¢¹¬±¿¤Ë¤â¡ÖÌÚ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤Î¸å¤Ïº¸¥é¥Õ¤«¤é»Ä¤ê202¥ä¡¼¥É¤Î2ÂÇÌÜ¤ò¥°¥ê¡¼¥ó±ü¤Ë±¿¤Ó¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´ó¤»¤Æ¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¡£18ÈÖ¤â¥Ñ¡¼¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢º£µ¨19ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¥é¥¦¥ó¥É¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£½éÆü¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤Î¥ß¥ó¥¸¡¼¡¦¥ê¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ÈÆ±4°Ì¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¤ÈÆ±ÁÈ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£³«ËëÁ°¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤È¤Î¶¥±é¡£ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¡ÈÌòÆÀ¡É¤À¡£¡Ö¡Ê¥ß¥ó¥¸¡¼¤Ï¡Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¸þ¤¤Î¥Ö¥ì¤¬¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£ÈþÌ´Í¤Á¤ã¤ó¤â¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢»ä¤è¤ê¸å¤í¤«¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï»ä¤è¤êÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤ÎÆþ¤êÊý¤â°ã¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Îº¹¤¬Âç¤¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÈÆÃÅùÀÊ¡É¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤¬À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Î¥´¥ë¥Õ¡£¡Ö2ÈÖ¤È17ÈÖ¤ÏËÜÅö¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¡£Æü¤´¤í¤Î¹Ô¤¤¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£Âç²ñ¤òÀ©¤¹¤ì¤Ð300pt¤ò²Ã»»¡£²¾¤ËMR2°Ì¤Î¿ÀÃ«¤½¤é¤¬2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Îº¹¤Ï661.47ptº¹¤Ë¹¤¬¤ë¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢»Ä¤¹¤Ï¡Ö°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¡¢¡ÖÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¡¢¡ÖJLPGA¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤Î3»î¹ç¤Î¤ß¡£°ËÆ£±à¤Ç¿ÀÃ«¤Ë38.53ptº¹°Ê¾å¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢º´µ×´Ö¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯4·î¤ËÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î1¥«·î¸å¤ËÂ®¤¯¤â2¾¡ÌÜ¡£¤½¤Î¤³¤í¤«¤éÇ¯´Ö5¾¡¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÄê¤á¤¿¡£¡Ö¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é´èÄ¥¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡£Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¼ê¤ËÆþ¤ë2Ç¯´Ö¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼¥·¡¼¥É¤â¡¢Ç¯´Ö½÷²¦¤Ë´Ø¤ï¤ë¡È¤¿¤é¤ì¤ÐÏÃ¡É¤âº£¤Ï¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡£»Ä¤ê36¥Û¡¼¥ë¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÊ¸¡¦±±µÏ¹§»Ö¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
TOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡2ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
¹ç³Ê¼Ô¤Ï¡©¡¡½÷»ÒºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì
¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâ½÷»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
»³²¼ÈþÌ´Í¤Î°¦ÍÑ¥¢¥¤¥¢¥ó¡¡¥Ò¡¼¥ëÂ¦¤¬±ú¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¢ã¼Ì¿¿¢ä
¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡© 1°Ì¡Á10°Ì¤Þ¤È¤á¡Ì¥é¥ó¥¥ó¥°¡Í
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ç³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡¡¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¥Õ¥©¥È½¸
1ÈÖ¤ò¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¡¢2ÈÖ¤Ï¥Ô¥ó¤Þ¤Ç13¥ä¡¼¥É¤ò54ÅÙ¤Î¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ç¥¬¥Ä¥ó¤ÈÄÀ¤á¤ë¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¥Ð¡¼¥Ç¥£¡£¡Ö¡ÊÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Ë¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶þÂ÷¤Ê¤¯¾Ð¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ë¤Ï4Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹â¤Ï½é½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿22Ç¯¤Î22°Ì¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ïº´µ×´Ö¤ËÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤òº¸¤Ë¶Ê¤²¤¿17ÈÖ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈOB¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¤¬¡¢¹¬±¿¤Ë¤â¡ÖÌÚ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤Î¸å¤Ïº¸¥é¥Õ¤«¤é»Ä¤ê202¥ä¡¼¥É¤Î2ÂÇÌÜ¤ò¥°¥ê¡¼¥ó±ü¤Ë±¿¤Ó¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´ó¤»¤Æ¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¡£18ÈÖ¤â¥Ñ¡¼¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢º£µ¨19ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¥é¥¦¥ó¥É¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£½éÆü¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤Î¥ß¥ó¥¸¡¼¡¦¥ê¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ÈÆ±4°Ì¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¤ÈÆ±ÁÈ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£³«ËëÁ°¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤È¤Î¶¥±é¡£ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¡ÈÌòÆÀ¡É¤À¡£¡Ö¡Ê¥ß¥ó¥¸¡¼¤Ï¡Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¸þ¤¤Î¥Ö¥ì¤¬¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£ÈþÌ´Í¤Á¤ã¤ó¤â¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢»ä¤è¤ê¸å¤í¤«¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï»ä¤è¤êÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤ÎÆþ¤êÊý¤â°ã¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Îº¹¤¬Âç¤¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÈÆÃÅùÀÊ¡É¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤¬À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Î¥´¥ë¥Õ¡£¡Ö2ÈÖ¤È17ÈÖ¤ÏËÜÅö¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¡£Æü¤´¤í¤Î¹Ô¤¤¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£Âç²ñ¤òÀ©¤¹¤ì¤Ð300pt¤ò²Ã»»¡£²¾¤ËMR2°Ì¤Î¿ÀÃ«¤½¤é¤¬2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Îº¹¤Ï661.47ptº¹¤Ë¹¤¬¤ë¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢»Ä¤¹¤Ï¡Ö°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¡¢¡ÖÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¡¢¡ÖJLPGA¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤Î3»î¹ç¤Î¤ß¡£°ËÆ£±à¤Ç¿ÀÃ«¤Ë38.53ptº¹°Ê¾å¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢º´µ×´Ö¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯4·î¤ËÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î1¥«·î¸å¤ËÂ®¤¯¤â2¾¡ÌÜ¡£¤½¤Î¤³¤í¤«¤éÇ¯´Ö5¾¡¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÄê¤á¤¿¡£¡Ö¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é´èÄ¥¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡£Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¼ê¤ËÆþ¤ë2Ç¯´Ö¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼¥·¡¼¥É¤â¡¢Ç¯´Ö½÷²¦¤Ë´Ø¤ï¤ë¡È¤¿¤é¤ì¤ÐÏÃ¡É¤âº£¤Ï¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡£»Ä¤ê36¥Û¡¼¥ë¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÊ¸¡¦±±µÏ¹§»Ö¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
TOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡2ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
¹ç³Ê¼Ô¤Ï¡©¡¡½÷»ÒºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì
¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâ½÷»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
»³²¼ÈþÌ´Í¤Î°¦ÍÑ¥¢¥¤¥¢¥ó¡¡¥Ò¡¼¥ëÂ¦¤¬±ú¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¢ã¼Ì¿¿¢ä
¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡© 1°Ì¡Á10°Ì¤Þ¤È¤á¡Ì¥é¥ó¥¥ó¥°¡Í