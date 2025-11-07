¥¼¥í¥È¥ë¥¯¤ÏÃ±¤Ê¤ëÎ®¹Ô¤ê¡©¤½¤ì¤È¤âÄêÃå¤¹¤ë¡© ¡ÈMr.¥È¥¦¥Ï¥ó¥°¡É¤Ç¥¯¥é¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥È¥¥¡¼¥í¥ó¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯
º£Ç¯¤ÏÀ¤³¦¤Î¥Ñ¥¿¡¼»Ô¾ì¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ÊÑ²½¤¬¡£¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÈ¯¿ÊÃÏ¡¦ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Î2024Ç¯¤Î¥Ñ¥¿¡¼¹½À®Èæ¤Ï¡Ú¥Þ¥ì¥Ã¥È67¡ó¡§¥Ö¥ì¡¼¥É33¡ó¡Û¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤ì¤¬»°Ê¬¡£¤Ê¤ó¤È¡Ú¥¼¥í¥È¥ë¥¯39¡ó¡§¥Þ¥ì¥Ã¥È39¡ó¡§¥Ö¥ì¡¼¥É21¡ó¡Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡£ÆüËÜ¤Ç¤âµÞ·ã¤Ë¥¼¥í¥È¥ë¥¯¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤â¡ØOC¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òÈ¯É½¤·¡¢¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÊÆ¹ñ¤Î¥È¥¥¡¼¥í¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ë°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î·Á¾õ¡ØHollywood¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥È¥¦¥Ï¥ó¥°³Ñ
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¯¥é¥Ö³«È¯¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤ä¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¤Ç³«È¯ÉôÌç¤Î¾åµéÉû¼ÒÄ¹¤òÎòÇ¤¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥È¥¥¡¼¥í¥ó»á¤Ë¸«²ò¤òµá¤á¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¡£»á¤ÏÍèÆüÃæ¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¡Ö¥È¥¥¡¼¥í¥ó¥´¥ë¥Õ¡×¤Ç¹âµé¥Ñ¥¿¡¼¤òÅ¸³«¡£¥¼¥í¥È¥ë¥¯¿Íµ¤¤ÇºÇ¤â¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤½¤¦¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥¼¥í¥È¥ë¥¯¤Ï°ì²áÀ¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¡¢ÄêÃå¤¹¤ë¤Î¤«¡©¢£¡Ö¥¼¥í¥È¥ë¥¯¤Ï³Î¼Â¤ËÄêÃå¤¹¤ë¡×¡Ö¿ô½½Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤³¤Î¶È³¦¤Ç¥¯¥é¥Ö¥È¥ì¥ó¥É¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥í¡¼¥È¥ë¥¯¥Ñ¥¿¡¼¿Íµ¤¤Ï°ì²áÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Î¼Â¤Ë°ì¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°°ú¤¤¤Æ¥Õ¥§¡¼¥¹³«ÊÄ¤ò¸º¤é¤·¤ÆÂÇ¤Æ¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Î¡ÚÃ±½ã²½¡Û¤ËÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò¤Ï¤¿¤¹¤«¤é¡£²æ¡¹¤Ï¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Îºï¤ê½Ð¤·¥Ñ¥¿¡¼¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á¤Ç¡Ø¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥í¡¼¥È¥ë¥¯¥Ñ¥¿¡¼¤ò³«È¯¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥È¥¥¡¼¥í¥ó»á¡Ë
¥È¥¥¡¼¥í¥ó»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼°¦¹¥²È¤ÇÌµÎà¤Î¥«¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¡¢´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¼ê¤ËÆëÀ÷¤àÀÎ²û¤«¤·¤¤·Á¾õ¤ò¹¥¤à¡£»á¤Î³«È¯¿®¾ò¤Ë¡Ö¥¼¥í¥È¥ë¥¯¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¡¥È¥¦¥Ï¥ó¥°90ÅÙ¡Ê¥¼¥í¥È¥ë¥¯¡Ë¡¢¢Æ±45ÅÙ¡¢£¥»¥ó¥¿¡¼¥·¥ã¥Õ¥È¤Î3¼ïÎà¤Î¥í¡¼¥È¥ë¥¯¤òÍÑ°Õ¡£Â¾¼Ò¤Î90ÅÙ¤È°ã¤¦¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¡£¢£¡Ö¥í¡¼¥È¥ë¥¯¤Ë¤â¼ïÎà¤¬É¬Í×¡ª¡×¡ÖÀÎ¤Ï¡¢L»ú¥Ö¥ì¡¼¥É¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥¦¤¬¿¿²¼¤Ë¿â¤ì¤ë90ÅÙ¶á¤¤¥È¥¦¥Ï¥ó¥°¤Ç³«ÊÄ¤òÁàºî¤¹¤ë¤â¤Î¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Ö¥ì¡¼¥É·¿¤Î45ÅÙ¤Î¥È¥¦¥Ï¥ó¥°¤Î¤â¤Î¡¢¿åÊ¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥¹¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤â¤Î¤È¡¢°Û¤Ê¤ë¥È¥¦¥Ï¥ó¥°¤Î¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥§¡¼¥¹³«ÊÄ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¸½ºß¡¢Â¾¼Ò¤Î¥¼¥í¥È¥ë¥¯¤Ï¥È¥¦¤¬¾å¸þ¤¤Î90ÅÙ¤ä¡¢¥¯¥ë¥¯¥ë²ó¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡ÚÂ¾¤Î¥í¡¼¥È¥ë¥¯¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¡Û¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍè¤ë¿Í¤ÎÇº¤ß¤òÊ¹¤¤¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¡¹¿Í¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ä¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¹ç¤¦¥È¥¦¥Ï¥ó¥°¤Ï¸ÇÄê¤¹¤Ù¤¡£¾¯¿ôÇÉ¤Ë¤â¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¥È¥¥¡¼¥í¥ó»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÆ¹ñ¤ÎÅÔ»Ô¤ò¥â¥Ç¥ëÌ¾¤ËÌ¾ÉÕ¤±¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·Á¾õ¡¦¥È¥¦¥Ï¥ó¥°¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¿¡£¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¤ò»þ·×¤ÎÊ¸»úÈ×¤Î6»þ¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊL»ú¥Ö¥ì¡¼¥É¤ò7»þÁ°¤ËÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Ö¥ì¡¼¥É·¿¤¬7»þÈ¾¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬9»þ¤Î¥È¥¦¥Ï¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¡£¢£¡Ö¹ç¤¦¥È¥¦¥Ï¥ó¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¡×Â¾¼Ò¤Î¥¼¥í¥È¥ë¥¯¤Ï12»þ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢10»þÈ¾¤Î¡Ö45ÅÙ¡×¤ä¿åÊ¿¤Î¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥·¥ã¥Õ¥È¡×¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿¤½¤¦¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¤½¤â¤½¤â¡Ö¥È¥¦¥Ï¥ó¥°¡×¤Î¹Í¤¨¤¬°ìÈÌ¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤¬¤½¤Î³ÑÅÙ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤«¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¿¿µÕ¤Ç¥È¥¦¥Ï¥ó¥°¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤¯¤é¤¤¡£¤½¤Î»ö¾ð¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ö¹ç¤¦¥È¥¦¥Ï¥ó¥°¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð¡¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤È¡¢¥Ý¥Ä¥ê¡£»þ·×¤Î6¡Á12»þ¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯¼ïÎà¤òºî¤êÊ¬¤±¤ë»á¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡£¡Ö»ä¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ»Àß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¸Ä¡¹¤Ë°Û¤Ê¤ë¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ä¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÁêÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥¦¥Ï¥ó¥°¤ÏÈó¾ï¤ËÌòÎ©¤Ä¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ê³µÇ°¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ê¤É¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°´Ä¶¤¬ÊÆ¹ñ¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¤È¡¢ÆüËÜ¤Î»ö¾ð¤âÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥ó»á¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Î2025Ç¯ºî¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¤ÎÈþ³Ø¡×¤¬´Ó¤«¤ì¡¢¥Ö¥ì¡¼¥É¤«¤é¥Þ¥ì¥Ã¥È¤Þ¤Ç¥Í¥Ã¥¯¼ïÎà´Þ¤á¤Æ·×20µ¡¼ï¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Â¾¼Ò¤Î¿ôÇÜ¤â¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡Ö¤´¤¯¾¯¿ô¡¦Â¿ÉÊ¼ï¡×¤òºï¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ï¶Ë¤á¤ÆÈó¸úÎ¨¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤â¡Ö¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬É¬Í×¡×¤Ê¤¿¤á¡£Ì¾¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¼ê¤¬¤±¤ë¥Ñ¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢²æ¡¹»È¤¤¼êÂ¦¤ÎÁÛÁü¤âµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡¢ºÙ¤«¤Ê¿¶¤ê´¶¤Î¡È°ã¤¤¡É¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£
