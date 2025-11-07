·Ü¤à¤ÍÆù²Á³Ê¹âÆ¤ËÆ¬Çº¤Þ¤¹¥Á¥¥óÆîÈÚÀìÌçÅ¹¡Öºòº£¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Ö¡¼¥à¤â±Æ¶Á¡×¤«¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤âÆù¤è¤ê¤ªÃÍÃÊ¤â¤ª¼êº¢¡×¤È¼ê¤Ë¤¹¤ë¿ÍÁý²Ã
¥¥Ä¥Í¿§¤ÎÌý¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÍÈ¤²¤¿·Ü¤Î¤à¤ÍÆù¤ò¡¢ÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤«¤éÆÃÀ½¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¤·¤¿¤Î¤Ï¿Íµ¤¤Î¤ª¤«¤º¡¢¥Á¥¥óÆîÈÚ¤Ç¤¹¡£
7Æü¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Àå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Á¥¥óÆîÈÚÀìÌçÅ¹¡Ö¤Ò¤à¤«¿©Æ²¡×¡£
ËÜ¾ì¡¦µÜºê¸©¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤Ò¤à¤«¿©Æ²¡×¤¬º£¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬·Ü¤à¤ÍÆù¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤à¤«¿©Æ²¡¦ÃÝËÜ´²ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§
¤³¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥í¥ÊÁ°¤À¤È1kg¤¢¤¿¤ê320±ß¤¯¤é¤¤¤¬»Ô¾ì²Á³Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¡Ê1kg¡Ë550¡Á560±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡£
ÇÀ¿å¾Ê¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþÅÔÆâ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿·îÊÌ¤Î·Ü¤à¤ÍÆù¤Î²·²Á³Ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤ÏÎãÇ¯¤ËÈæ¤Ù¡¢²Á³Ê¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ò¤à¤«¿©Æ²¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¸å¤ÎÄ´ÍýÌý¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ç4²ó¡¢Äê¿©¤òÃÍ¾å¤²¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Å¹¤ÎÂåÉ½¤Ï¡¢¤à¤ÍÆù¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ÎÍýÍ³¤Î1¤Ä¤ò¡Öºòº£¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Ö¡¼¥à¤Ç¡¢¤à¤ÍÆù¤ò¥µ¥é¥À¥Á¥¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤æ¤Ç¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬·ò¹¯»Ö¸þÅª¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Î±Æ¶Á¤âÂ¿¾¯¤¢¤ë¤«¤Ê¤È¡×¤È¿äÂ¬¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ß¡¼¥ÈÀ¸Á¯´Û ÀéÍÕ¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥óÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÍÃÊ¤òÍýÍ³¤Ë·Ü¤à¤ÍÆù¤òµá¤á¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö¤à¤ÍÆù¤Î¥Á¥¥ó¥«¥Ä¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¡£¤â¤âÆù¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÃÍÃÊ¤â¤ª¼êº¢¤Ë¤Ê¤ë¡£¥«¥Ä¤È¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ç¤â¤ó¤Ç¤«¤éÍÈ¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤¬¡¢·ë¹½½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡Ê°ã¤¤¤¬¡ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¡ÖÅâÍÈ¤²ºî¤ë¤Î¤Ë3Ô¤¯¤é¤¤»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤â¤À¤±¤À¤È¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤µ¤Þ¤·¤â¤Ç¤¤ë¤·°Æ³°ÍÈ¤²¤ë¤È¡¢¤à¤Í¤â½À¤é¤«¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ß¡¼¥ÈÀ¸Á¯´Û ÀéÍÕ¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥óÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¤à¤ÍÆù¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬°ÊÁ°¤è¤êÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ß¡¼¥ÈÀºÆùÉô¡¦ÃçÅÄ¹Ì°ì¤µ¤ó¡§
¤â¤âÆù¤è¤ê¤â¤à¤ÍÆù¤ÎÊý¤¬¤ªÇã¤¤µá¤á¤·¤ä¤¹¤¤ÃÍÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤à¤ÍÆù¡Ê¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¡Ë¤¬¾¯¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊQ.º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¤à¤ÍÆù¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¡©¡Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
2025Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê·ÜÆùÎÁÍý¤¬¿©Âî¤òºÌ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£