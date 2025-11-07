¹â»ÔÁíÍý¡¡G20¤Ê¤É¤ÎÆüÄø½ªÎ»¸å¡¢ÁíÍý¸øÅ¡¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¹Í¤¨
¹â»ÔÁíÍý
¡Ö½¢Ç¤Áá¡¹¤«¤é¤º¤Ã¤È³¤³°¡Ê½ÐÄ¥¡Ë¤¬Ä¹¤¯¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½°»²¤ÎËÜ²ñµÄ¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¡¢¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç»²µÄ±¡¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤«¤éÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤³¤ì¤é¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤éG20¤Ç¡¢¤ªµö¤·¤¬½Ð¤¿¤éÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤é¤Î°ìÏ¢¤ÎÆüÄø¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²¿¤È¤«°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¹â»ÔÁíÍý¤ÏÁá¤á¤Ë¸øÅ¡¤Ø°Ü¤ê½»¤à¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Öº£¤Ï²ÙÂ¤¤ê¤Î²Ë¤¬¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤â¤Û¤È¤ó¤É¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Íý²ò¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£