ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¡¢¸°»³Í¥¿¿¤¬SP¼ó°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¡ªº´Æ£½Ù¤¬1.91ÅÀº¹¤Î2°Ì¤ÇÄÉÁö¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢NHKÇÕ¡Û
¢£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈNHKÇÕ¡Ê7Æü¡¢Âçºå¡¦ÅìÏÂÌôÉÊ¥é¥¯¥¿¥Ö¥É¡¼¥à¡Ë
¡Ú¶¥µ»ÆüÄø°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡¢³«²ñ¼°¤Ï2·î6Æü¤Ë³«ºÅ¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ï¶â¥á¥À¥ë3¸Ä
¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ÎNHKÇÕ¤¬Âçºå¤Ç³«Ëë¡£ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòµ¨¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë2°Ì¤ÇNHKÇÕ3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¸°»³Í¥¿¿¡Ê22¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª/ÃæµþÂç¡Ë¤¬98.58ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¼ó°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
GP¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¸°»³¤Ï¡¢½Ð¾ì12¿ÍÃæºÇ½ª³êÁö¤Ç±éµ»¡£ËÁÆ¬¤Î4²óÅ¾¡Ý3²óÅ¾¤ÎÏ¢Â³¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤òÃåÉ¹¤¹¤ë¤È¡¢Ã±ÆÈ¤Î4²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¤ò´í¤Ê¤²¤Ê¤¯·è¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥Ô¥ó¤Î¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬Î©¤ÆÄ¾¤·¡¢¸åÈ¾¤Î3²óÅ¾¥¢¥¯¥»¥ë¤â¹ß¤ê¤Æ¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ë¤È¡¢·Ú²÷¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Âè2Àï¤ÎÃæ¹ñÇÕ¤òÀ©¤·¤¿º´Æ£½Ù¡Ê21¡¢¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¿ÌÀ¼£Âç¡Ë¤Ï96.67ÅÀ¤Ç2°Ì¡£¼ó°Ì¤Î¸°»³¤È¤ï¤º¤«1.91ÅÀº¹¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤ÎÂåÉ½ÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ¸°»³¤Èº´Æ£¤Î2¿Í¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡£¹âÆñÅÙ¤Î4²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤òÃåÉ¹¤µ¤»¤ë¤È¡¢4²óÅ¾¡Ý3²óÅ¾¤ÎÏ¢Â³¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤âÀ®¸ù¡£3²óÅ¾¥¢¥¯¥»¥ë¤«¤é¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¡¢ºÇ¸å¤Î¥¹¥Ô¥ó¤Ç¤â´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£ÆÀÅÀ¤ÏÃæ¹ñÇÕ¤Î94.13ÅÀ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æº£µ¨¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢µÕÅ¾¤Ç¥·¥ê¡¼¥º2Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
ËÌµþ¸ÞÎØ¡Ê22Ç¯¡Ë5°Ì¤Î¥Á¥ã¡¦¥¸¥å¥ó¥Õ¥¡¥ó¡Ê24¡¢´Ú¹ñ¡Ë¤¬91.60ÅÀ¤Ç3°ÌÈ¯¿Ê¡£½é½Ð¾ì¤Î³ÀÆâàáÎ°¡Ê19¡¢¤Ò¤ç¤¦¤´À¾µÜFSC¡Ë¤Ï61.59ÅÀ¤Ç12°Ì¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢µÈÅÄ±´ºÚ¡Ê22¡Ë¡¿¿¹ÅÄ¿¿º»Ìé¡Ê21¡ËÁÈ¤¬69.61ÅÀ¤Î8°ÌÈ¯¿Ê¡£¥Ú¥¢¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Ä¹²¬Í®Æà¡Ê20¡Ë¡¿¿¹¸ýÀ¡»Î¡Ê23¡ËÁÈ¤¬71.52ÅÀ¤Î4°Ì¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ËÄ©¤à¡£
¡ÚÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ëSP·ë²Ì¡Û
1¡Ë¸°»³Í¥¿¿¡¡98.58ÅÀ
2¡Ëº´Æ£½Ù¡¡96.67ÅÀ
3¡Ë¥Á¥ã¡¦¥¸¥å¥ó¥Õ¥¡¥ó¡¡91.60ÅÀ
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
12¡Ë³ÀÆâàáÎ°¡¡61.59ÅÀ
