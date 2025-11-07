Sorry¤¬¸ì¤ë¡¢¶¦ÄÌ¹à¤ò¼º¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡Ø¥³¥¹¥×¥ì¡Ù¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¿¿°Õ
¸µ¡¹¤Ï¥¢¡¼¥·¥ã¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¤È¥ë¥¤¥¹¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¤Î2¿Í¤òÃæ¿´¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥½¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø925¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤äÂÇ¤Á¹þ¤ß¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿ÀÞÃï¼çµÁÅª¤Ç¥À¡¼¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÅ¸³«¡£¤½¤Î¸å¡¢5¿ÍÁÈ¤Î¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ø¤È³ÈÄ¥¤µ¤ì¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAnywhere but Here¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Åª¤Ê¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ò½Å»ë¤·¤¿²»³ÚÀ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤ÓÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¿·ºî¡ØCOSPLAY¡Ù¤Ï¡¢1st¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»Ö¸þ¤È2nd¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î·ë¹ç¤ò¿Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£°Ê²¼¤ÎÂÐÏÃ¤Ç¥¢¡¼¥·¥ã¤¬¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¡¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¡ÖEchoes¡×¡¢¥½¡¼¥ê¡¼¤é¤·¤¤¥À¡¼¥¯¤Ê¥¨¥Ã¥¸¤¬¸ú¤¤¤¿¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡ÖWaxwing¡×¡¢·Ú²÷¤Ê¥¬¥ì¡¼¥¸¥í¥Ã¥¯Ä´¤Î¡ÖToday Might Be The Hit¡×¤È¡¢¤½¤Î²»³ÚÀ¤âÉý¹¤¤¡£
ÆüËÜ¸ì¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¸½ÂåÊ¸²½¤¬²áµî¤ÎÍÍ¡¹¤Ê°úÍÑ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥³¥¹¥×¥ì¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¤Þ¤µ¤Ë¥³¥¹¥×¥ìÅª¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»þÂå¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò²£ÃÇ¤·¤¿Ìµ¿ô¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îµ¹æ¤¬¡¢¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ä²Î»ì¤Ç¤Î¸ÀµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Õ¿ÞÅª¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Â¨ºÂ¤ËÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿Îã¤òµó¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×¡¢¥¬¥¤¥Ç¥Ã¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ô¥©¥¤¥·¥º¡¢¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¡¢¥ë¡¼¥È¥ô¥£¥Ã¥Ò¡¦¥Ü¥ë¥Ä¥Þ¥ó¡¢¥Ç¥£¥í¥ó¡õ¥Ð¥Ã¥È¥½¡¼¥¹¡¢¥¸¥ç¥¤¡¦¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤È¡¢Ëçµó¤Ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¾ù¤ë¤¬¡¢¿Í¡¹¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÀ¸³èÍÍ¼°¤¬ºÙÊ¬²½¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îµ¹æ¤¬¡Ö¿Í¡¹¤Î¶¦ÄÌ¹à¡×¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÌ£¤òÀ®¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¡¼¥·¥ã¤Ï¤¢¤ë¼ï¤Î´íµ¡°Õ¼±¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤é¤Î»¬¤Ó¤«¤±¤¿¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îµ¹æ¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÉ½¸½¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢ºÆÊ¸Ì®²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤°ÕÌ£¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡ØCOSPLAY¡Ù¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÉáÃÊ¤Ï¥¢¡¼¥·¥ã¤È¥ë¥¤¤Î2¿Í¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥ë¥¤¥¹Ã±ÆÈ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥½¡¼¥ê¡¼¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¢¡¼¥·¥ãÃ±ÆÈ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£2¿Í¤Ç¤Î¼èºà¤Ï¥ë¥¤¥¹¤¬Î¨Àè¤·¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¥¢¡¼¥·¥ã¤Î¹Í¤¨¤ËÇ÷¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡ÖÆü¡¹¤ÎÂÎ¸³¤Î½¸ÀÑ¡×
¡½¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¡ØCOSPLAY¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø925¡Ù¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÍ×ÁÇ¤È¡¢Á°ºî¡ØAnywhere but Here¡Ù¤Î¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤òÍ»¹ç¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÉ½¸½¤Ï¤È¤Æ¤âÅª¤ò¼Í¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£Á°ºî¤è¤ê¤â¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ò½Å»ë¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÊÔ½¸ÌÌ¤Ç¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¶¯²½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤«¤é¤Í¡£¥µ¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¸ü¤¯¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë²»Áü¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÀ¸¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤¹¤®¤Ê¤¤¡ÊÌµ²Ã¹©¤Î¡Ë¼Á´¶¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡½¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦ÂçÊÑ¤µ¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬´°Á´¤Ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£²¿ÅÙ¤â¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·Ä¾¤·¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¶Ê¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò»î¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤½¤Î²áÄø¤ÇÊý¸þÀ¤ò¸«¼º¤¤¤½¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬É¬Í×¡Ê¤Ê¥×¥í¥»¥¹¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¶Ê¼«ÂÎ¤¬»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Æ±¤¸¶Ê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢°Û¤Ê¤ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ñ¥Ã¥Á¥ï¡¼¥¯¤ß¤¿¤¤¤Êºî¶È¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¶Ê¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶Ê¤ÎÊÌ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤·¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤½¤ì¡ÊÊ£»¨¤Êºî¶È¹©Äø¡Ë¤Ï°ÕÌ£¤òÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£
º¸¤«¤é¥¢¡¼¥·¥ã¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¢¥ë¥¤¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó
¡½¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¤È¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï»à¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤ÎÈ¯¸À¤¬°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï»à¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Î°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¡¼¥·¥ã¡§ºÇ½é¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î°ÕÌ£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤â¤Ã¤È¥Ý¥¨¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌµ»äÌµÍß¡Ê¸Ä¿Í¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÄ¶¤¨¤¿¾õÂÖ¡Ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¶Ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¸µ¡¹¤½¤¦¤¤¤¦À¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÀº¿À¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡£
¡½¤È¤¤¤¦¤È¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶Ê¤Ï¡¢»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÉâ¤«¤ó¤À¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ï¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤ä¸ÀÍÕ¤Î½¸¹çÂÎ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡É¸Ä¿Í¡É¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¡Ê»ëÅÀ¤ä¹Í¤¨Êý¤Î¡Ë½¸¹çÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£¡Ê¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï»à¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ë¤¢¤Þ¤êÊ¸»úÄÌ¤ê¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¡½¤â¤Á¤í¤ó¡¢»à¤ó¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¤½¤¦¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò»¦¤¹¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÇË²õÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£²¿¤«¤ò»¦¤¹¤³¤È¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¾ï¤ËÊÑ²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î»íÅª¤Ê´¶³Ð¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤é¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¼«Ê¬¼«¿È¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡£
¡½¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·ºî¤ÇºÇ½é¤Ëºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ï¡ÖJIVE¡×¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬½ÐÍè¤¿¤³¤È¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÊý¸þÀ¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¼ÂºÝ¡¢ºÇ½é¤Ë±éÁÕ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖJIVE¡×¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÀµÄ¾¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÊý¸þÀ¤ò·è¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£Êý¸þÀ¤ò·è¤á¤ë¤è¤¦¤Ê°ì¶Ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¶Ê¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¹¤´¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤«¤é¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Â¾¤Ë¤â»³¤Û¤É¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Êºî¤ê»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡Ë°ìÇ¯È¾¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢Á´¤Æ¤¬°ã¤¦¤«¤é¤³¤½¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤³¤½¤¬Åý°ì´¶¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎËÜ¼Á¤ò¸ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÆÈÎ©¤·¤¿Â¸ºß¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¶Ê¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£
¡½¤½¤¦¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎËÜ¼Á¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¤Û¤ó¤È¡¢ºÇ½é¤ÏÁ´¤Æ¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡¢Àµµ¤¤ò¼º¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡£¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤´Ö¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢²¿¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊª»ö¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤âÄ°¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤·¡Ä¡Ä¤Ç¤â¤½¤³¤Ç¡¢¡ØHelgoland¡Ù¡Ê¥«¥ë¥í¡¦¥í¥ô¥§¥Ã¥êÃø¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡£¤¢¤ëÃË¤¬Ì¸¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÊýÄø¼°¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Èà¤Ï¡ÖÍý¶þ¤òÌµÍý¤ËÄÉ¤¤µá¤á¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½°ÕÌ£¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤Èµ¤¤Å¤¯¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢»ä¤âÆÍÁ³Íý²ò¤Ç¤¤¿¤Î¡£¡ÖÁ´¤Æ¤Î¶Ê¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤³¤½¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤¿¤ë½ê°Ê¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶Ê¤Ë¡Ë¤½¤ì¤Û¤É°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ°Ê¾å¤Ë°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£
¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¤Ç¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï»ä¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¤¤Þ¤ÎÀ¤³¦¤Ã¤Æ¡¢°ìÅÙ¤ËÂçÎÌ¤Î¾ðÊó¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤â¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ ¤¢¤ë¹Í¤¨¤ä¿ÍÊª¤Ë°ì½Ö¤Ç¶á¤Å¤±¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¸½¤ì¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£ËèÆü¤¬¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤ÎÏ¢Â³¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£·ë¶É¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ä¤ÎÆü¡¹¤ÎÂÎ¸³¤Î½¸ÀÑ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¶Ê¤Ï»ä¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï³§Æ±¤¸¡Ê¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡Ë¤À¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡Ë¤¢¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤¹¤ëÊýË¡¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡£
¥³¥¹¥×¥ì¤È¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°
¡½º£²ó¤Ï¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¥À¥ó¡¦¥¥ã¥ê¡¼¤È¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥ó¤Ï¶áÇ¯¤ÎUK¥¤¥ó¥Ç¥£¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¤·¡¢¥±¥¤¥Æ¥£¤Ï¥¨¥é¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤äThe xx¤Î¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥·¥à¤È¤â»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥À¥Ö¥ê¥óµòÅÀ¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥«¥é¡¼¤¬°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤³¤Î2¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÍ×ÁÇ¤È¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÍ»¹ç¤È¤¤¤¦º£ºî¤ÎÊý¸þÀ¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¤¦¤ó¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£¥±¥¤¥Æ¥£¤ÏDomino¤Ç¾¯¤·Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¹¤°¤ËÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡£Èà½÷¤Î²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ç¡¢°Õ¸«¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤Î¤ËºÇ¹â¤ÎÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤·¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï¤Û¤Ü¥Ð¥ó¥É¤Î¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£µ»½ÑÅª¤ÊÌÌ¤ÇÆÃ¤Ë²¿¤«¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤¬¤¹¤´¤¯½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¥À¥ó¡¦¥¥ã¥ê¡¼¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î½ªÈ×¤ÇÁ´ÂÎ¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¤Û¤ÜÁ´¤ÆºÆÏ¿¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡¢²»¶ÁÅª¤Ê°ìÂÎ´¶¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡ÊÈà¤é¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ËÍ§¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï»ä¤È¥ë¥¤¤¬Ãæ¿´¤Ë¤¤¤Æ¡¢Â¾¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò°Ñ¤Í¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¶Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¡¢¤Û¤Ü¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î°ìÉô¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¿§¤ò¶¯¤¯²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÈÁÈ¤à¤Î¤¬ÍýÁÛ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£
¡½²¿¤«¶ñÂÎÅª¤Ë¥±¥¤¥Æ¥£¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¥±¥¤¥Æ¥£¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¾ðÇ®Åª¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¦ÂÑ¶¯¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»ä¤ÏÈà½÷¤«¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤â¤Ã¤È¿®¤¸¤ëÊýË¡¤ò³Ø¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Î¥¤¥º¤ä¥Ü¡¼¥¤¥º¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¡© ¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤Ï¡¢»ä¤È¥ë¥¤¤Î´Ö¤Î¡¢Êª»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¡Ê·úÀßÅª¤Ê·ëÏÀ¤Ø¤ÈÆ³¤¯¿Ê¹ÔÌò¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¥ë¥¤¤È»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊª»ö¤ò¿Ê¤á¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤¬»þ¡¹¤¢¤Ã¤Æ¡£Æó¿Í¤È¤â´°àú¼çµÁ¼Ô¤À¤«¤é¤«¡¢²¿¤«¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤Î¤¬º¤Æñ¤È¤¤¤¦¤«¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥ë¥¤¤È»ä¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤¿¤À¶Ê¤òºî¤êÂ³¤±¤ëÊý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£´°À®¤µ¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢µ¤¤¬»¶¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¿·¤·¤¤¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¼ÂºÝ¤Ë¿Ê¤á¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡½¤¢¤Ê¤¿¤ÏÁ°ºî¤òºî¤ëÁ°¤Ë¥«¡¼¥ê¡¼¡¦¥µ¥¤¥â¥ó¤Î¡ØNo Secrets¡Ù¤ò¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØCOSPLAY¡Ù¤ÎÀ©ºî»þ¤Ë¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤äºîÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥É¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò½¸¤á¤Æ¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤ò¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç50¥Ú¥ó¥¹¤¯¤é¤¤¤ÇÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡£¤À¤«¤é¡¢°ì¤Ä¤Î¶Ê¤ò²¿ÅÙ¤âÄ°¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ê¥ì¥³¡¼¥É¤«¤é¡Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÆÉ¤ßµù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÆÃÄê¤Î²¿¤«¤«¤éÆÃ¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ËÜÅö¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¤Î¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤«¤é¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¹Ê¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢¥Ó¥ë¡¦¥Õ¥§¥¤¡ÊBill Fay¡Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¡ØTime of the Last Persecution¡Ù¡Ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¡ÖTill the Christ Comes Back¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¡£¤Ê¤¼¤«ÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¶Ê¤À¤±¤Ï³Î¤«¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¡Ê²¿¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ë¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢²¿¤«°ì¤Ä¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤ì¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¡Ê»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¡Ë¤½¤ì¤ò¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£±Æ¶Á¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤·¡£
¡½º£²ó¤Ï¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥Í¥¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Êºî¤ê¤Ï¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤ä¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤Ê¤É¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¤½¤ì¤Ï¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤ë¤«¤Ê¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖToday Might Be The Hit¡×¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê²Î»ì¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥ë¥¤¤Ë¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ó¤Ê¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Èà¤¬¥³¡¼¥É¤òÃÆ¤»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¶Ê¤¬Î®¤ì½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖLove Posture¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢»ä¤¬¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ò¥ë¥¤¤ËÅÏ¤·¤¿¤é¶Ê¤¬´°À®¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡£¡ÖLife in this Body¡×¤Ï¡¢¥ë¥¤¤¬²¿Ç¯¤âÁ°¤ËÈ¾Ê¬½ñ¤¤¤Æ¤¿¶Ê¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿Îã¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶Ê¤Ç¤É¤¦À¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤¬¿·¤¿¤Ê°Õ¼±¤ÎÎ®¤ì¤òÀ¸¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢»ä¤È¥ë¥¤¤¬Æ±¤¸¥¢¥¹¥È¥é¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥ó¡ÊÀº¿ÀÅª¤Ê¼¡¸µ¡Ë¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¤¿¤À¤½¤ì¤¬¡Ö¤ï¤«¤ë¡×¤«¤é¡¢¤½¤³¤«¤é¥á¥í¥Ç¥£¤¬¶Ê¤òËÂ¤®½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£
¡½¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ëº£²óÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡²¿¤«¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§»ä¤¿¤Á¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è´ÆÆÄ¡Ë¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¡£¤Ç¡¢Èà¤¬ÆÍÁ³¡¢¡Öº£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¥³¥¹¥×¥ì¤·¤Æ¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ë¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¡¢¥²¥¤¡¦¥ô¥©¡¼¥®¥ó¥°¡Êgay voguing¡§1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¥Ï¡¼¥ì¥à¤ÎLGBTQ+ ¥Ü¡¼¥ë¥ë¡¼¥à¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢ÍÍ¼°²½¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥À¥ó¥¹¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¡£¤½¤ì¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¿¤À¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤Ïº£¤Þ¤µ¤Ë¡Ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¡Ë´ØÏ¢À¤¬¤¢¤ë¤Ê¡× ¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Æ¡£
¡½¤½¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¥³¥¹¥×¥ì¼«ÂÎ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò»î¤¹¸ý¼Â¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶Ê¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤ò»îÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡£º£¤ÏÀ¤³¦Á´ÂÎ¤¬¨¡¨¡ÆüËÜ¤Î¾õ¶·¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¨¡¨¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬Êª»ö¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤â¡¢Êª»ö¤ÎËÜ¼Á¤ä°ÕÌ£¤È¤Î´Ö¤ËÃÇÀä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Íý²ò¤â¶¦´¶¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¿¤À»îÃå¤·¤¿¤ê¿¿»÷¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ê¥³¥¹¥×¥ì¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡Ë¤¢¤Þ¤êÊ¸»úÄÌ¤ê¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤¿¤À¤ÎÈæÓÈ¤Ç¡¢º£¤³¤ÎÀ¤³¦Á´ÂÎ¤¬¡Ö¤â¤¦¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤²¿¤«¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¡£¤ß¤ó¤Ê¤¿¤À¿¿»÷¤·¤Æ¤ë¤À¤±¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¿¿»÷¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ»ö¼Â¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¿·¤·¤¤·Ý½Ñ·ÁÂÖ¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤è¤¦¤È¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿»þÂå¤Ë¡¢ºÆ¤Ó»É·ã¤òÀ¸¤à¤¿¤á¤Ë
¡½¸½Âå¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¤¹¤Ù¤Æ°úÍÑ¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ò¿·¤·¤µ¤Î·çÇ¡¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢°úÍÑ¤ÈºÆ¹½ÃÛ¤ÎÃæ¤«¤é²¿¤«¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÊý¤¬¶á¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤Ç¡¢¡Ê°úÍÑ¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤ò¡Ë¼«³Ð¤·¡¢ºÆ¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤ë¿Í¡¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê°Õ¼±¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ã±¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤À¤±¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¸½¾õ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ÎÃÇÀä¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¡£
¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¤Ç¤â·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤Ï¾ï¤Ë¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç¸½¤ìÂ³¤±¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡£¼ã¡¹¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢¤¿¤È¤¨¤½¤ì¤¬AI¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¤Þ¤ÀÈ¯Å¸¤Ç¤¤ëÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤ËÁ°¸þ¤¤Ê·Á¤Ç±ÉÍÜ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¿Í¡¹¤¬¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤à¤«¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢Äü¤á¤¿¤ê¡¢¤¿¤À·Á¤À¤±¤òÄÉ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¡¹¤¬¾ðÇ®¤ò»ý¤Á¡¢¿·¤¿¤Ê¤â¤Î¤òÃµ¤·Â³¤±¡¢¿¿¤ËÁÏÂ¤Åª¤Ê»ÑÀª¤òÊÝ¤Ä¸Â¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤ÈÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ø¸þ¤«¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£
¡½¡ÖJetplane¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥¬¥¤¥Ç¥Ã¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ô¥©¥¤¥·¥º¤Î¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤»¤è¡¢¡ÖWaxwing¡×¤Î²Î»ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Ë¤»¤è¡¢º£ºî¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îµ¹æ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤äÈéÆù¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é°Û²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ËÜÍè¤ÎÊ¸Ì®¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤Ïº£ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¥ë¥¤¤È»ä¤ÏÀÎ¤«¤é¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£¤Ç¤â¡ÖJetplane¡×¤Ç¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖWaxwing¡×¤Ç¤Ï¤ï¤ê¤È¼«Á³¤Ë½ÐÍè¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¡¢¤·¤«¤â¥¯¡¼¥ë¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ç¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½é¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£ºÇ½é¤Ï°Õ¼±Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¿¤À¼«Á³¤Ë¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¡Ê¥æ¡¼¥â¥¢¤äÈéÆù¤Ï¡Ë¤½¤â¤½¤â»ä¤¿¤Á¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤·¡£
¡½¥æ¡¼¥â¥¢¤äÈéÆù¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¤¿¤À¡¢»ä¤¬À¤³¦¤ò¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¡¢»ä¤Ï¥Á¡¼¥¸¡¼¡ÊCheesy¡¢°Â¤Ã¤Ý¤¤¡¢ÄÄÉå¡Ë¤Ê¤â¤Î¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¤¤¤ÊýË¡¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£ÈéÆù¤Ï¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¤¤·¡¢ÈéÆù¤¬²á¤®¤ë¿Í¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀ¤³¦¤«¤é´¶¾ð¤òÁ´ÉôÈ´¤¼è¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤¨¤Æ·Ú¤¯°·¤¦¤Î¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â°Õ¼±Åª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£¤¿¤À¡¢»ä¤Î¶Êºî¤ê¤ÎÊýË¡¤¬¤½¤¦¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤¬ºî¤ë¶Ê¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡½¤Þ¤¢¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ä¤ÈÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ÈÈéÆù¤ÏÝî¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¤½¤¦¡ª¤¹¤Ù¤Æ¤ÏTV¤Î¤»¤¤¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡ØCOSPLAY¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îµ¹æ¤È¤·¤Æ¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×¤ä¥ë¡¼¥È¥ô¥£¥Ã¥Ò¡¦¥Ü¥ë¥Ä¥Þ¥ó¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤·¤Æ¡ÖºÍÇ½°î¤ì¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¤½¤ÎÆâÌÌ¤Ë¸ÉÆÈ¤ä¼ä¤·¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï²Î»ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë²¿¤«¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¶¦ÄÌ¹à¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ï¡Ê¿ÍÊª¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î¶¦´¶¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¶á¤¤¡£Èà¤é¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¨¡¨¡¤¿¤Ö¤ó¸ÉÆÈ¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤Ê¤ó¤À¤±¤É¨¡¨¡
¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ÝÄ§¤ò´ö¤Ä¤«½¸¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤³¤ËÊýÄø¼°¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢²¿¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÆ±¤¸´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¡£¤½¤¦¤¤¤¦»²¾ÈÅÀ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Î´¶¾ð¤Î¤¿¤á¤ËÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¶Ê¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ê°Õ¿ÞÅª¤Ë¡ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¿¤Ö¤ó¤½¤Î¤È¤¼«Ê¬¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿ËÜ¤ä¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼«Á³¤È²»³Ú¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£
¡½¥Ü¥ë¥Ä¥Þ¥ó¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÎÊªÍý³Ø¼Ô¤Ç¡¢Åý·×ÎÏ³Ø¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èà¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¸½ÂåÊªÍý³Ø¤Îº¬´´¤ò»Ù¤¨¤ë¥¨¥ó¥È¥í¥Ô¡¼¤ä³ÎÎ¨Åª¼«Á³´Ñ¤Î´ðÁÃ¤òÃÛ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÅÀ¤Ë¶½Ì£¤¬¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¥Ü¥ë¥Ä¥Þ¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢Èà¤ÏÅý·×ÎÏ³Ø¤ÎÍýÏÀÅª»ÙÃì¤òÃÛ¤¤¤¿¸å¡¢¡Ê¤½¤Î¹Í¤¨¤¬Æ±»þÂå¤ÎÂ¿¤¯¤Î²Ê³Ø¼Ô¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤º¡¢¸ÉÎ©¤ÎËö¤Ë¡Ë¼«»¦¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÊèÀÐ¤Ë¤½¤ì¡ÊÈà¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿¥¨¥ó¥È¥í¥Ô¡¼¤Î¸ø¼°¡ÖS¡áklogW¡×¡Ë¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢À¤³¦¤¬¡Ê¥Ü¥ë¥Ä¥Þ¥ó¤ÎÍýÏÀ¤òÍý²ò¤·¤Æ¡ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖToday Might Be The Hit¡×¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡£ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊýÄø¼°¤³¤½¤¬¥Ò¥Ã¥È¡Ê¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤Ö¤³¤È¡Ë¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ï¶Ê¤¬½ÐÍè¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â¾¿Í¤ÎÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¶Ê¤ò¸«¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤ÎÊª¸ì¤¬»ä¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¡£¤Þ¤ë¤ÇÈà¤é¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¡Ë¤¬»ä¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤ò´¶¤¸¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¶Êºî¤ê¤Ë³è¤«¤»¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡½»°Åç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§»°ÅçÍ³µªÉ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¹¥È¡¼¥¯¥¹¤Î¡ØThe Life and Death of Yukio Mishima¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢Èà¤ÎÀ¸³¶¤Ë¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤Æ¡£¡ÖRainbow in the Dark¡×¤È¤¤¤¦»í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ê¼èºà¸å¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢15ºÐ¤Î»°Åç¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ö¶§¤´¤È¡×¤È¤¤¤¦»í¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡Ë¡£¤Ç¡¢Èà¤Î¿Í´ÖÅª¤ÊÆóÌÌÀ¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È»ä¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£Èà¤ÎÀ¸³¶¤Ï¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÈà¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡¢¡Ö¡Ê»°Åç¤ÎÀ¸³¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ËÈà¤Î½ñ¤¯ËÜ¤â¥¯¡¼¥ë¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÜÅö¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤ÏÈà¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê¿ÍÀ¸¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡£
¡½ºÇ¸å¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¤³¤³10¡Á15Ç¯¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤ÏÂç¾®ÍÍ¡¹¤Ê¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î½¸¹çÂÎ¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ï¤Û¤Ü°ÕÌ£¤òÀ®¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥ó¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤¤¤¦ÂÐÎ©¹à¤òÌµ¤¯¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¤ä¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ÎÍ¸úÀ¤ÏÉ¬Á³Åª¤ËÇö¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½Âå¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îºß¤êÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ØCOSPLAY¡Ù¤òºî¤ë¾å¤Ç²¿¤«¤·¤é¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¤¦¤ó¡¢¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤É¤³¤í¤«¡¢±Ç²è¤ä²»³Ú¡¢¾ðÊó¸»¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¾ì½ê¤«¤éÍè¤Æ¤ë¤«¤é¡£ÉáÊ×Åª¤Ê¥µ¥¤¥ó¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬·Ò¤¬¤ì¤ë¶¦ÄÌ¤Î¤â¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤¬º£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡Ê¶¦ÄÌ¹à¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ç¡¢Æ±»þ¤ËÌµµ¡Êª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÆÀ¸»º¤µ¤ì¡¢Ê¬³ä¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢ÊÌ¤Î²¿¤«¤ËÊÑÍÆ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿Í¡¹¤¬¿·¤¿¤ÊÊýË¡¤ò¸«½Ð¤»¤Ð¡¢ºÆ¤Ó»É·ãÅª¤Ê»þÂå¤¬Íè¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢Ê¸²½¤ÎÄºÅÀ¤Ë¶õµõ¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÈá¤·¤¤¤³¤È¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê·Ò¤¬¤ê¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¡£
¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡ÖÆü¡¹¤ÎÂÎ¸³¤Î½¸ÀÑ¡×
¡½¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¡ØCOSPLAY¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø925¡Ù¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÍ×ÁÇ¤È¡¢Á°ºî¡ØAnywhere but Here¡Ù¤Î¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤òÍ»¹ç¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÉ½¸½¤Ï¤È¤Æ¤âÅª¤ò¼Í¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£Á°ºî¤è¤ê¤â¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ò½Å»ë¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÊÔ½¸ÌÌ¤Ç¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¶¯²½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤«¤é¤Í¡£¥µ¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¸ü¤¯¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë²»Áü¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÀ¸¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤¹¤®¤Ê¤¤¡ÊÌµ²Ã¹©¤Î¡Ë¼Á´¶¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡½¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦ÂçÊÑ¤µ¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬´°Á´¤Ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£²¿ÅÙ¤â¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·Ä¾¤·¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¶Ê¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò»î¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤½¤Î²áÄø¤ÇÊý¸þÀ¤ò¸«¼º¤¤¤½¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬É¬Í×¡Ê¤Ê¥×¥í¥»¥¹¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¶Ê¼«ÂÎ¤¬»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Æ±¤¸¶Ê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢°Û¤Ê¤ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ñ¥Ã¥Á¥ï¡¼¥¯¤ß¤¿¤¤¤Êºî¶È¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¶Ê¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶Ê¤ÎÊÌ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤·¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤½¤ì¡ÊÊ£»¨¤Êºî¶È¹©Äø¡Ë¤Ï°ÕÌ£¤òÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£
º¸¤«¤é¥¢¡¼¥·¥ã¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¢¥ë¥¤¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó
¡½¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¤È¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï»à¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤ÎÈ¯¸À¤¬°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï»à¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Î°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¡¼¥·¥ã¡§ºÇ½é¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î°ÕÌ£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤â¤Ã¤È¥Ý¥¨¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌµ»äÌµÍß¡Ê¸Ä¿Í¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÄ¶¤¨¤¿¾õÂÖ¡Ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¶Ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¸µ¡¹¤½¤¦¤¤¤¦À¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÀº¿À¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡£
¡½¤È¤¤¤¦¤È¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶Ê¤Ï¡¢»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÉâ¤«¤ó¤À¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ï¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤ä¸ÀÍÕ¤Î½¸¹çÂÎ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡É¸Ä¿Í¡É¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¡Ê»ëÅÀ¤ä¹Í¤¨Êý¤Î¡Ë½¸¹çÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£¡Ê¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï»à¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ë¤¢¤Þ¤êÊ¸»úÄÌ¤ê¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¡½¤â¤Á¤í¤ó¡¢»à¤ó¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¤½¤¦¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò»¦¤¹¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÇË²õÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£²¿¤«¤ò»¦¤¹¤³¤È¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¾ï¤ËÊÑ²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î»íÅª¤Ê´¶³Ð¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤é¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¼«Ê¬¼«¿È¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡£
¡½¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·ºî¤ÇºÇ½é¤Ëºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ï¡ÖJIVE¡×¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬½ÐÍè¤¿¤³¤È¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÊý¸þÀ¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¼ÂºÝ¡¢ºÇ½é¤Ë±éÁÕ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖJIVE¡×¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÀµÄ¾¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÊý¸þÀ¤ò·è¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£Êý¸þÀ¤ò·è¤á¤ë¤è¤¦¤Ê°ì¶Ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¶Ê¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¹¤´¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤«¤é¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Â¾¤Ë¤â»³¤Û¤É¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Êºî¤ê»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡Ë°ìÇ¯È¾¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢Á´¤Æ¤¬°ã¤¦¤«¤é¤³¤½¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤³¤½¤¬Åý°ì´¶¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎËÜ¼Á¤ò¸ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÆÈÎ©¤·¤¿Â¸ºß¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¶Ê¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£
¡½¤½¤¦¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎËÜ¼Á¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¤Û¤ó¤È¡¢ºÇ½é¤ÏÁ´¤Æ¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡¢Àµµ¤¤ò¼º¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡£¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤´Ö¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢²¿¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊª»ö¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤âÄ°¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤·¡Ä¡Ä¤Ç¤â¤½¤³¤Ç¡¢¡ØHelgoland¡Ù¡Ê¥«¥ë¥í¡¦¥í¥ô¥§¥Ã¥êÃø¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡£¤¢¤ëÃË¤¬Ì¸¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÊýÄø¼°¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Èà¤Ï¡ÖÍý¶þ¤òÌµÍý¤ËÄÉ¤¤µá¤á¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½°ÕÌ£¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤Èµ¤¤Å¤¯¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢»ä¤âÆÍÁ³Íý²ò¤Ç¤¤¿¤Î¡£¡ÖÁ´¤Æ¤Î¶Ê¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤³¤½¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤¿¤ë½ê°Ê¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶Ê¤Ë¡Ë¤½¤ì¤Û¤É°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ°Ê¾å¤Ë°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£
¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¤Ç¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï»ä¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¤¤Þ¤ÎÀ¤³¦¤Ã¤Æ¡¢°ìÅÙ¤ËÂçÎÌ¤Î¾ðÊó¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤â¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ ¤¢¤ë¹Í¤¨¤ä¿ÍÊª¤Ë°ì½Ö¤Ç¶á¤Å¤±¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¸½¤ì¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£ËèÆü¤¬¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤ÎÏ¢Â³¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£·ë¶É¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ä¤ÎÆü¡¹¤ÎÂÎ¸³¤Î½¸ÀÑ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¶Ê¤Ï»ä¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï³§Æ±¤¸¡Ê¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡Ë¤À¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡Ë¤¢¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤¹¤ëÊýË¡¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡£
¥³¥¹¥×¥ì¤È¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°
¡½º£²ó¤Ï¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¥À¥ó¡¦¥¥ã¥ê¡¼¤È¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥ó¤Ï¶áÇ¯¤ÎUK¥¤¥ó¥Ç¥£¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¤·¡¢¥±¥¤¥Æ¥£¤Ï¥¨¥é¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤äThe xx¤Î¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥·¥à¤È¤â»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥À¥Ö¥ê¥óµòÅÀ¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥«¥é¡¼¤¬°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤³¤Î2¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÍ×ÁÇ¤È¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÍ»¹ç¤È¤¤¤¦º£ºî¤ÎÊý¸þÀ¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¤¦¤ó¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£¥±¥¤¥Æ¥£¤ÏDomino¤Ç¾¯¤·Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¹¤°¤ËÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡£Èà½÷¤Î²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ç¡¢°Õ¸«¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤Î¤ËºÇ¹â¤ÎÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤·¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï¤Û¤Ü¥Ð¥ó¥É¤Î¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£µ»½ÑÅª¤ÊÌÌ¤ÇÆÃ¤Ë²¿¤«¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤¬¤¹¤´¤¯½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¥À¥ó¡¦¥¥ã¥ê¡¼¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î½ªÈ×¤ÇÁ´ÂÎ¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¤Û¤ÜÁ´¤ÆºÆÏ¿¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡¢²»¶ÁÅª¤Ê°ìÂÎ´¶¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡ÊÈà¤é¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ËÍ§¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï»ä¤È¥ë¥¤¤¬Ãæ¿´¤Ë¤¤¤Æ¡¢Â¾¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò°Ñ¤Í¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¶Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¡¢¤Û¤Ü¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î°ìÉô¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¿§¤ò¶¯¤¯²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÈÁÈ¤à¤Î¤¬ÍýÁÛ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£
¡½²¿¤«¶ñÂÎÅª¤Ë¥±¥¤¥Æ¥£¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¥±¥¤¥Æ¥£¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¾ðÇ®Åª¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¦ÂÑ¶¯¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»ä¤ÏÈà½÷¤«¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤â¤Ã¤È¿®¤¸¤ëÊýË¡¤ò³Ø¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Î¥¤¥º¤ä¥Ü¡¼¥¤¥º¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¡© ¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤Ï¡¢»ä¤È¥ë¥¤¤Î´Ö¤Î¡¢Êª»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¡Ê·úÀßÅª¤Ê·ëÏÀ¤Ø¤ÈÆ³¤¯¿Ê¹ÔÌò¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¥ë¥¤¤È»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊª»ö¤ò¿Ê¤á¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤¬»þ¡¹¤¢¤Ã¤Æ¡£Æó¿Í¤È¤â´°àú¼çµÁ¼Ô¤À¤«¤é¤«¡¢²¿¤«¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤Î¤¬º¤Æñ¤È¤¤¤¦¤«¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥ë¥¤¤È»ä¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤¿¤À¶Ê¤òºî¤êÂ³¤±¤ëÊý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£´°À®¤µ¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢µ¤¤¬»¶¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¿·¤·¤¤¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¼ÂºÝ¤Ë¿Ê¤á¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡½¤¢¤Ê¤¿¤ÏÁ°ºî¤òºî¤ëÁ°¤Ë¥«¡¼¥ê¡¼¡¦¥µ¥¤¥â¥ó¤Î¡ØNo Secrets¡Ù¤ò¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØCOSPLAY¡Ù¤ÎÀ©ºî»þ¤Ë¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤äºîÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥É¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò½¸¤á¤Æ¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤ò¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç50¥Ú¥ó¥¹¤¯¤é¤¤¤ÇÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡£¤À¤«¤é¡¢°ì¤Ä¤Î¶Ê¤ò²¿ÅÙ¤âÄ°¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ê¥ì¥³¡¼¥É¤«¤é¡Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÆÉ¤ßµù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÆÃÄê¤Î²¿¤«¤«¤éÆÃ¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ËÜÅö¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¤Î¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤«¤é¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¹Ê¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢¥Ó¥ë¡¦¥Õ¥§¥¤¡ÊBill Fay¡Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¡ØTime of the Last Persecution¡Ù¡Ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¡ÖTill the Christ Comes Back¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¡£¤Ê¤¼¤«ÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¶Ê¤À¤±¤Ï³Î¤«¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¡Ê²¿¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ë¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢²¿¤«°ì¤Ä¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤ì¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¡Ê»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¡Ë¤½¤ì¤ò¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£±Æ¶Á¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤·¡£
¡½º£²ó¤Ï¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥Í¥¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Êºî¤ê¤Ï¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤ä¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤Ê¤É¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¤½¤ì¤Ï¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤ë¤«¤Ê¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖToday Might Be The Hit¡×¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê²Î»ì¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥ë¥¤¤Ë¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ó¤Ê¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Èà¤¬¥³¡¼¥É¤òÃÆ¤»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¶Ê¤¬Î®¤ì½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖLove Posture¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢»ä¤¬¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ò¥ë¥¤¤ËÅÏ¤·¤¿¤é¶Ê¤¬´°À®¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡£¡ÖLife in this Body¡×¤Ï¡¢¥ë¥¤¤¬²¿Ç¯¤âÁ°¤ËÈ¾Ê¬½ñ¤¤¤Æ¤¿¶Ê¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿Îã¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶Ê¤Ç¤É¤¦À¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤¬¿·¤¿¤Ê°Õ¼±¤ÎÎ®¤ì¤òÀ¸¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢»ä¤È¥ë¥¤¤¬Æ±¤¸¥¢¥¹¥È¥é¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥ó¡ÊÀº¿ÀÅª¤Ê¼¡¸µ¡Ë¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¤¿¤À¤½¤ì¤¬¡Ö¤ï¤«¤ë¡×¤«¤é¡¢¤½¤³¤«¤é¥á¥í¥Ç¥£¤¬¶Ê¤òËÂ¤®½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£
¡½¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ëº£²óÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡²¿¤«¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§»ä¤¿¤Á¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è´ÆÆÄ¡Ë¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¡£¤Ç¡¢Èà¤¬ÆÍÁ³¡¢¡Öº£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¥³¥¹¥×¥ì¤·¤Æ¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ë¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¡¢¥²¥¤¡¦¥ô¥©¡¼¥®¥ó¥°¡Êgay voguing¡§1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¥Ï¡¼¥ì¥à¤ÎLGBTQ+ ¥Ü¡¼¥ë¥ë¡¼¥à¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢ÍÍ¼°²½¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥À¥ó¥¹¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¡£¤½¤ì¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¿¤À¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤Ïº£¤Þ¤µ¤Ë¡Ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¡Ë´ØÏ¢À¤¬¤¢¤ë¤Ê¡× ¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Æ¡£
¡½¤½¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¥³¥¹¥×¥ì¼«ÂÎ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò»î¤¹¸ý¼Â¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶Ê¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤ò»îÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡£º£¤ÏÀ¤³¦Á´ÂÎ¤¬¨¡¨¡ÆüËÜ¤Î¾õ¶·¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¨¡¨¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬Êª»ö¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤â¡¢Êª»ö¤ÎËÜ¼Á¤ä°ÕÌ£¤È¤Î´Ö¤ËÃÇÀä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Íý²ò¤â¶¦´¶¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¿¤À»îÃå¤·¤¿¤ê¿¿»÷¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ê¥³¥¹¥×¥ì¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡Ë¤¢¤Þ¤êÊ¸»úÄÌ¤ê¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤¿¤À¤ÎÈæÓÈ¤Ç¡¢º£¤³¤ÎÀ¤³¦Á´ÂÎ¤¬¡Ö¤â¤¦¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤²¿¤«¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¡£¤ß¤ó¤Ê¤¿¤À¿¿»÷¤·¤Æ¤ë¤À¤±¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¿¿»÷¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ»ö¼Â¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¿·¤·¤¤·Ý½Ñ·ÁÂÖ¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤è¤¦¤È¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿»þÂå¤Ë¡¢ºÆ¤Ó»É·ã¤òÀ¸¤à¤¿¤á¤Ë
¡½¸½Âå¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¤¹¤Ù¤Æ°úÍÑ¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ò¿·¤·¤µ¤Î·çÇ¡¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢°úÍÑ¤ÈºÆ¹½ÃÛ¤ÎÃæ¤«¤é²¿¤«¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÊý¤¬¶á¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤Ç¡¢¡Ê°úÍÑ¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤ò¡Ë¼«³Ð¤·¡¢ºÆ¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤ë¿Í¡¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê°Õ¼±¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ã±¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤À¤±¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¸½¾õ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ÎÃÇÀä¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¡£
¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¤Ç¤â·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤Ï¾ï¤Ë¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç¸½¤ìÂ³¤±¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡£¼ã¡¹¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢¤¿¤È¤¨¤½¤ì¤¬AI¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¤Þ¤ÀÈ¯Å¸¤Ç¤¤ëÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤ËÁ°¸þ¤¤Ê·Á¤Ç±ÉÍÜ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¿Í¡¹¤¬¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤à¤«¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢Äü¤á¤¿¤ê¡¢¤¿¤À·Á¤À¤±¤òÄÉ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¡¹¤¬¾ðÇ®¤ò»ý¤Á¡¢¿·¤¿¤Ê¤â¤Î¤òÃµ¤·Â³¤±¡¢¿¿¤ËÁÏÂ¤Åª¤Ê»ÑÀª¤òÊÝ¤Ä¸Â¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤ÈÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ø¸þ¤«¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£
¡½¡ÖJetplane¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥¬¥¤¥Ç¥Ã¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ô¥©¥¤¥·¥º¤Î¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤»¤è¡¢¡ÖWaxwing¡×¤Î²Î»ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Ë¤»¤è¡¢º£ºî¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îµ¹æ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤äÈéÆù¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é°Û²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ËÜÍè¤ÎÊ¸Ì®¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤Ïº£ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¥ë¥¤¤È»ä¤ÏÀÎ¤«¤é¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£¤Ç¤â¡ÖJetplane¡×¤Ç¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖWaxwing¡×¤Ç¤Ï¤ï¤ê¤È¼«Á³¤Ë½ÐÍè¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¡¢¤·¤«¤â¥¯¡¼¥ë¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ç¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½é¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£ºÇ½é¤Ï°Õ¼±Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¿¤À¼«Á³¤Ë¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¡Ê¥æ¡¼¥â¥¢¤äÈéÆù¤Ï¡Ë¤½¤â¤½¤â»ä¤¿¤Á¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤·¡£
¡½¥æ¡¼¥â¥¢¤äÈéÆù¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¤¿¤À¡¢»ä¤¬À¤³¦¤ò¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¡¢»ä¤Ï¥Á¡¼¥¸¡¼¡ÊCheesy¡¢°Â¤Ã¤Ý¤¤¡¢ÄÄÉå¡Ë¤Ê¤â¤Î¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¤¤¤ÊýË¡¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£ÈéÆù¤Ï¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¤¤·¡¢ÈéÆù¤¬²á¤®¤ë¿Í¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀ¤³¦¤«¤é´¶¾ð¤òÁ´ÉôÈ´¤¼è¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤¨¤Æ·Ú¤¯°·¤¦¤Î¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â°Õ¼±Åª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£¤¿¤À¡¢»ä¤Î¶Êºî¤ê¤ÎÊýË¡¤¬¤½¤¦¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤¬ºî¤ë¶Ê¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡½¤Þ¤¢¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ä¤ÈÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ÈÈéÆù¤ÏÝî¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¤½¤¦¡ª¤¹¤Ù¤Æ¤ÏTV¤Î¤»¤¤¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡ØCOSPLAY¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îµ¹æ¤È¤·¤Æ¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×¤ä¥ë¡¼¥È¥ô¥£¥Ã¥Ò¡¦¥Ü¥ë¥Ä¥Þ¥ó¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤·¤Æ¡ÖºÍÇ½°î¤ì¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¤½¤ÎÆâÌÌ¤Ë¸ÉÆÈ¤ä¼ä¤·¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï²Î»ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë²¿¤«¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¶¦ÄÌ¹à¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ï¡Ê¿ÍÊª¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î¶¦´¶¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¶á¤¤¡£Èà¤é¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¨¡¨¡¤¿¤Ö¤ó¸ÉÆÈ¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤Ê¤ó¤À¤±¤É¨¡¨¡
¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ÝÄ§¤ò´ö¤Ä¤«½¸¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤³¤ËÊýÄø¼°¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢²¿¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÆ±¤¸´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¡£¤½¤¦¤¤¤¦»²¾ÈÅÀ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Î´¶¾ð¤Î¤¿¤á¤ËÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¶Ê¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ê°Õ¿ÞÅª¤Ë¡ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¿¤Ö¤ó¤½¤Î¤È¤¼«Ê¬¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿ËÜ¤ä¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼«Á³¤È²»³Ú¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£
¡½¥Ü¥ë¥Ä¥Þ¥ó¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÎÊªÍý³Ø¼Ô¤Ç¡¢Åý·×ÎÏ³Ø¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èà¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¸½ÂåÊªÍý³Ø¤Îº¬´´¤ò»Ù¤¨¤ë¥¨¥ó¥È¥í¥Ô¡¼¤ä³ÎÎ¨Åª¼«Á³´Ñ¤Î´ðÁÃ¤òÃÛ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÅÀ¤Ë¶½Ì£¤¬¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¥Ü¥ë¥Ä¥Þ¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢Èà¤ÏÅý·×ÎÏ³Ø¤ÎÍýÏÀÅª»ÙÃì¤òÃÛ¤¤¤¿¸å¡¢¡Ê¤½¤Î¹Í¤¨¤¬Æ±»þÂå¤ÎÂ¿¤¯¤Î²Ê³Ø¼Ô¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤º¡¢¸ÉÎ©¤ÎËö¤Ë¡Ë¼«»¦¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÊèÀÐ¤Ë¤½¤ì¡ÊÈà¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿¥¨¥ó¥È¥í¥Ô¡¼¤Î¸ø¼°¡ÖS¡áklogW¡×¡Ë¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢À¤³¦¤¬¡Ê¥Ü¥ë¥Ä¥Þ¥ó¤ÎÍýÏÀ¤òÍý²ò¤·¤Æ¡ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖToday Might Be The Hit¡×¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡£ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊýÄø¼°¤³¤½¤¬¥Ò¥Ã¥È¡Ê¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤Ö¤³¤È¡Ë¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ï¶Ê¤¬½ÐÍè¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â¾¿Í¤ÎÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¶Ê¤ò¸«¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤ÎÊª¸ì¤¬»ä¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¡£¤Þ¤ë¤ÇÈà¤é¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¡Ë¤¬»ä¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤ò´¶¤¸¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¶Êºî¤ê¤Ë³è¤«¤»¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡½»°Åç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§»°ÅçÍ³µªÉ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¹¥È¡¼¥¯¥¹¤Î¡ØThe Life and Death of Yukio Mishima¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢Èà¤ÎÀ¸³¶¤Ë¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤Æ¡£¡ÖRainbow in the Dark¡×¤È¤¤¤¦»í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ê¼èºà¸å¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢15ºÐ¤Î»°Åç¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ö¶§¤´¤È¡×¤È¤¤¤¦»í¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡Ë¡£¤Ç¡¢Èà¤Î¿Í´ÖÅª¤ÊÆóÌÌÀ¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È»ä¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£Èà¤ÎÀ¸³¶¤Ï¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÈà¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡¢¡Ö¡Ê»°Åç¤ÎÀ¸³¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ËÈà¤Î½ñ¤¯ËÜ¤â¥¯¡¼¥ë¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÜÅö¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤ÏÈà¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê¿ÍÀ¸¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡£
¡½ºÇ¸å¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¤³¤³10¡Á15Ç¯¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤ÏÂç¾®ÍÍ¡¹¤Ê¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î½¸¹çÂÎ¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ï¤Û¤Ü°ÕÌ£¤òÀ®¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥ó¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤¤¤¦ÂÐÎ©¹à¤òÌµ¤¯¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¤ä¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ÎÍ¸úÀ¤ÏÉ¬Á³Åª¤ËÇö¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½Âå¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îºß¤êÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ØCOSPLAY¡Ù¤òºî¤ë¾å¤Ç²¿¤«¤·¤é¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¡¼¥·¥ã¡§¤¦¤ó¡¢¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤É¤³¤í¤«¡¢±Ç²è¤ä²»³Ú¡¢¾ðÊó¸»¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¾ì½ê¤«¤éÍè¤Æ¤ë¤«¤é¡£ÉáÊ×Åª¤Ê¥µ¥¤¥ó¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬·Ò¤¬¤ì¤ë¶¦ÄÌ¤Î¤â¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤¬º£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡Ê¶¦ÄÌ¹à¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ç¡¢Æ±»þ¤ËÌµµ¡Êª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÆÀ¸»º¤µ¤ì¡¢Ê¬³ä¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢ÊÌ¤Î²¿¤«¤ËÊÑÍÆ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿Í¡¹¤¬¿·¤¿¤ÊÊýË¡¤ò¸«½Ð¤»¤Ð¡¢ºÆ¤Ó»É·ãÅª¤Ê»þÂå¤¬Íè¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢Ê¸²½¤ÎÄºÅÀ¤Ë¶õµõ¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÈá¤·¤¤¤³¤È¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê·Ò¤¬¤ê¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¡£
