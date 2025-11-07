Newspeak¡¢½ÂÃ«¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡È¿·¾Ï¡É¤Î¸ÝÆ°¡¡¡ØGlass Door¡Ù¤ÎÀè¤Ë³«¤«¤ì¤¿Ì¤Íè
11·î4Æü¡¢Newspeak¤¬¡ØGlass Door Tour¡ÙÅìµþ¸ø±é¤ò½ÂÃ«CLUB QUATTRO¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£º£Ç¯8·î13Æü¤Ë¤Ï½é¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡Ê¡ØBULLET/BULLET¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤È¤Ê¤ëÉ½Âê¶Ê¤ò´Þ¤àEP¡ØGlass Door¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Èà¤é¡£¿·¤¿¤ÊÈâ¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤¿Æ±ºî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢½éÆü¤ÎÂçºå¸ø±é¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º´ü¤È¥á¥¸¥ã¡¼´ü¤ÎÆóÉô¹½À®¤Ë¤è¤ë¡ÖOldspeak ¡ß Newspeak¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¤òÅ¸³«¡£Â³¤¯Ì¾¸Å²°¤Ç¤ÎFIVE NEW OLD¤È¤Î¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏGLIM SPANKY¤È¤Î¶¦±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á½Ð±é¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¡£µÞî±Newspeak¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Û¡ØGlass Door Tour¡ÙÅìµþ¸ø±é
¥é¥¤¥Ö¤ÏºòÇ¯7·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNewspeak¡Ù¤è¤ê¡ÖWhite Lies¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Steven¡ÊDr¡Ë¤ÈYohey¡ÊBa¡Ë¤¬ËÂ¤°¥³¡¼¥é¥¹¥ï¡¼¥¯¤¬¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¹¤²¡¢¤½¤Î¶õ¤òRei¡ÊVo¡Ë¤Î²ÎÀ¼¤¬±©¤ò¿¤Ð¤·Éº¤¦¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈËë¤ò³«¤±¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤¯¶¸Íð¤Î¥Ý¥¹¥È¥Ñ¥ó¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖRaDiO sTaTiC¡×¤Ç¥à¡¼¥É¤Ï°ìÊÑ¡£Rei¤¬¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç¥Õ¥í¥¢¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖAlcatraz¡×¡ÖGeneration of Superstitions¡×¤È¡¢½øÈ×¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤Î³Ú¶Ê¤È¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¤Î³Ú¶Ê¤ò¸ò¸ß¤Ë·«¤ê½Ð¤·¡¢Ç®¶¸¤È±óË¾¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢Newspeak¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶õµ¤´¶¤Ç²ñ¾ì¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Newspeak¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¼«Í³¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦Rei¤ÎMC¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¿·EP¤«¤é¡ÖLifedance¡×¡£³Æ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¸«¤»¾ì¤òÄó¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò°ìÃÊ³¬°ú¤¾å¤²¤ë¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥À¥ó¥¹¥Á¥å¡¼¥ó¡£º£¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÄêÈÖ¶Ê¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤À¤í¤¦¡£
Photo by toya
¡ÖGlass Door¡×¤Ç¿¼¤¯¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿È¿Æ°¤«¤é¡¢¡Ö¥É¥¢¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤éºÇ½é¤«¤é³«¤¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿µ¤Ê¬¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖCoastline¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Þ¡¼¥Ö¥ê¡¼¥º¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬µ¨Àá¤ò´¬¤Ìá¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖBefore It's Too Late¡×¤È¡¢¶áºî¤Ç¤ÎÄ©Àï¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆüËÜ¸ì»ì¤Î³Ú¶Ê¤¬Â³¤¯¡£É®¼Ô¤ÎÊì¸ì¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¸ì¤Ç²Î¤ï¤ì¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤È±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È°Û¤Ê¤ëÂÎ²¹¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊµÒÁØ¤¬½¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤Ã¤È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë°ã¤Ã¤¿Ä°¤³¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â²æ¡¹¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Ó¡¼¥È¤Ë¿ÈÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡ÖOcean Wind¡õViolet Waves¡×¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤âÎÏ¶¯¤¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖBe Nothing¡×¡£Åß¤ÎÍ½´¶¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¿ÈÂÎ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯11·î¤Ë¡¢¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤¬¶»¤ò²¹¤á¤ë¡£¡ÖBe Nothing¡×±éÁÕÁ°¤Ë¤Ï¡¢·ëº§¼°¤ÇÆ±³Ú¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í§¿Í¤ä¡Ö¡ØBe Nothing¡Ù¥Õ¥ê¡¼¥¯¡×¤À¤È¸ì¤ë¡ØBULLET/BULLET¡ÙËÑÀ¸ü´ÆÆÄ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¡¢¡Ö¿´¤ÎÄì¤«¤é½ñ¤¤¤¿¶Ê¤ò¿´¤ÎÄì¤«¤é°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢²»³Ú¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
½ªÈ×¤ÏºÆ¤ÓÇ®ÎÌ¤ò¾å¤²¤Æ¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¡£Yohey¤ÈSteven¤Î¶«¤Ó¤¬Ìµµ¡¼Á¤Ê¥Ó¡¼¥È¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¡ÖMedia¡×¡£¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÅ¸³«¤¬¥Ð¥¦¥ó¥¹¤òÂ¥¤¹¡ÖINERTIA¡×¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤Ê¤¬¤é»Ù»ý¤Î¸ü¤¤¡ÖBleed¡×¡£¤½¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎºÇ¹âÄ¬¤ÇÃ©¤êÃå¤¤¤¿¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÏËþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¡ÖGlass Door¡×¡£°ì²ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¶¯¸Ç¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï°ìÌÌ¤Î¥Ï¥ó¥º¥¢¥Ã¥×¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
Photo by toya
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Þ¤ºSteven¤¬ºÆ¤Ó¸½¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤¾¡ª¡×¤È¤´µ¡·ù¤Ç¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¥½¥í¤òÁÕ¤Ç¤ë¡£Rei¤ÏÄ¾Á°¤Ç¤Î½Ð±é¼ÔÊÑ¹¹¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î´Ö¤Ë¸Ç¤¤å«¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö²¶¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¶Ê¤òºî¤ë¤è¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Ä¤Ä¸ì¤ë¡£Steven¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤è¤êÅöÆü¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Î¡ÖLake¡×¤ò3¿Í¤ÇÈäÏª¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÏºÆ³«¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ëµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë¥³¡¼¥é¥¹¤¹¤ëSteven¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤¿Yohey¤¬¡¢»×¤ï¤ºËÁÆ¬¤Î¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤ò¥ß¥¹¡£»ÅÀÚ¤êÄ¾¤¹¤È¥¯¥é¥Ã¥×¤È¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê¶õµ¤´¶¤¬¾ì¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Photo by toya
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏËÜÊÔ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤«¤é¤¹¤Ã¤«¤ê²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎTake¡ÊGt¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖLeviathan¡×¡ÖBonfire¡×¤È¥¢¥ó¥»¥ß¥Ã¥¯¤Ê2¶Ê¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¡ÖºÇ¸å¤Î¶Ê¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Î¤¨¤ë¤ó¤Ç¡¢º£Æü°ìÈÖ¥Ç¥«¤¤À¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡£Rei¤Ë±þ¤¨¤ë¡¢´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿²ÎÀ¼¡£ÉñÂæ¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬¼¡¤Î¥É¥¢¤ò¤È¤â¤Ë¤¯¤°¤ëÃç´Ö¤È¤Î·ëÂ«¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¦¡£ºÇ¸å¤Î¶Ê¤ò½ª¤¨¤Æ¤âW¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤òµá¤á¤ëÇï¼ê¤Ï»ß¤Þ¤º¡¢ºÆ¡¹ÅÐ¾ì¤·¤¿4¿Í¤Ï¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¿¼¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
