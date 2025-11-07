Ì¾¸Å²°¼çÉØ»¦³²»ö·ï¤ÏÈ¯À¸¤«¤é26Ç¯¤ÇÈÈ¿ÍÂáÊá¡ÄÌ¤²ò·è»ö·ï¤ò°·¤¦ÈÖÁÈ¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÂå¤ï¤ê¾¡¼ê¤Ë¡Ö¾ðÊó³«¼¨¡×¡Û
¡¡ËÜÅö¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°¼çÉØ»¦³²»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ä¡¼¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤´°äÂ²¤Î¼¹Ç°¤¬»ö·ï¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£Ì¤²ò·è»ö·ï¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¤«¤¿¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢»ö·ï¤¬É÷²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë¶²¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¼¤Ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤É¤ó¤É¤óÌ¤²ò·è»ö·ï¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÈÈ¿ÍÂáÊá¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤âÌ¤²ò·è»ö·ï¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ²ò·è¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¤¤Þ¤É¤¥Æ¥ì¥Ó¤¬¼Ò²ñ¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤«¤Ê¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÌ¤²ò·è»ö·ï¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡¤Ê¤¼Ì¤²ò·è»ö·ï¤ò°·¤¦ÈÖÁÈ¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Ö¤ó¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë»ö·ïÊóÆ»¤Î³ä¹ç¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¸º¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£°ÊÁ°¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤ä¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢»ö·ïÊóÆ»¤µ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð»ëÄ°Î¨¤¬¤È¤ì¤¿»þÂå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤ÏÀ¯¼£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¹ñºÝ¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ê¤É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¤¢¤È°Û¾ïµ¤¾Ý¤äÅ·ºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤âÇ¯¡¹½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·§½ÐË×¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÂç¤¤Ê´Ø¿´»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¢£·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍ×Ë¾
¡¡»ö·ï°Ê³°¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤É¤ó¤É¤ó´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬»ö·ïÊóÆ»¤Ë³ä¤¯ÊüÁ÷»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é°ÊÁ°¤Û¤É¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¤â¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò°·¤¦¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤â¡ÖÌ¤²ò·è»ö·ïÆÃ½¸¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹´Ø·¸¼Ô¤â¡¢·è¤·¤Æ¡ÖÌ¤²ò·è»ö·ï¤ò¼è¤ê°·¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èá»´¤Ê»ö·ï¤Î¼èºà¤òÃ´Åö¤·¤¿ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ö·ï¤Î²ò·è¤òË¾¤à¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö·ï¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¿´¤ÎÃæ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢È¬²¦»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤Ï½éÆ°¤«¤é¸½¾ì¤Ç¼èºà¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¾åÃÒÂç³ØÀ¸»¦³²»ö·ï¤È¤«¡¢À¤ÅÄÃ«°ì²È»¦³²»ö·ï¤È¤«¡Ä¡Ä·Ù»ëÄ£¤À¤±¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤óÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÂç»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤º¤Ã¤ÈÃÏÆ»¤ËÁÜºº¤òÂ³¤±¤ë·Ù»¡´Ø·¸¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤â¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÃÏÊý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤ó¤«¤Ç¤Ï¤è¤¯Ì¤²ò·è»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ê¤ó¤«¤Ç¤â¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÊüÁ÷¶É¤ÏËèÇ¯¤º¤Ã¤È¼èºà¡¦ÊüÁ÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯º£¸å¤È¤â¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±»þ´Ö¤ò¤È¤Ã¤ÆÌ¤²ò·è»ö·ï¤òÊüÁ÷¤·Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄÃÌÜÇîÆ»¡¿¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢´é¥Ï¥áÎ¹¿Í¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
