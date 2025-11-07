¥¢¥¤¥ê¥¹¥ªー¥ä¥Þ¤«¤é½é¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖLUCA¡×ÅÐ¾ì¡£23.8¥¤¥ó¥Á¡¢27¥¤¥ó¥Á¤Î7¿§Å¸³«¡ª
¥¢¥¤¥ê¥¹¥ªー¥ä¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Æ±¼Ò½é¤È¤Ê¤ë¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¥·¥êー¥º¡ÖLUCA ¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡×¤Î23.8¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤È27¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤ò2025Ç¯11·î10Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Î¾¥â¥Ç¥ë¤È¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ö¥ëー¡¢¥Ñー¥×¥ë¡¢¥¤¥¨¥íー¡¢¥°¥êー¥ó¤Î7¿§Å¸³«¤È¤¤¤¦ËÉÙ¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¹âÀÇ½¤ÊÉ½¼¨ÀÇ½¤È¼«Ê¬¤é¤·¤¤¸ÄÀÅª¤Ê¥²ー¥à´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À½ÉÊ³µÍ×
À½ÉÊÌ¾¡§LUCA ¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー
²Á³Ê¡§24,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î10Æü¡Ê°ìÉô¥â¥Ç¥ë¤Ï½ç¼¡È¯Çä¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§23.8¥¤¥ó¥Á¡Ê¥Õ¥ëHD²òÁüÅÙ / 200Hz / 1ms¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡27¥¤¥ó¥Á¡ÊWQHD²òÁüÅÙ / 180Hz / 1ms¡Ë
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ö¥ëー¡¢¥Ñー¥×¥ë¡¢¥¤¥¨¥íー¡¢¥°¥êー¥ó¡ÊÁ´7¿§¡Ë
¡Ö¿ä¤·¥«¥éー¡×¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥²ー¥à´Ä¶¤ò¼Â¸½
¥¢¥¤¥ê¥¹¥ªー¥ä¥Þ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤Î¹ØÆþ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀÇ½¤ä²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¥¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¤¥áー¥¸¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤â½ÅÍ×¤ÊÁªÄêÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢¡ÖLUCA ¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡×¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤7¿§¤â¤Î¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¡£
¥²ー¥Þー¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥²ー¥à¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¤¥áー¥¸¥«¥éー¤ä¡¢¼«¼¼¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¿ä¤·¥«¥éー¡×¤òÁª¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥²ー¥à¶õ´Ö¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥â¥Ë¥¿ー¤Ï¥²ー¥àÇÛ¿®¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤â¸ÄÀ¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë2¥µ¥¤¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡û23.8¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¡§¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤ËºÇÅ¬¤Ê¹âÂ®É½¼¨ÀÇ½
23.8¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢»ë³¦¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ºÇÂç²òÁüÅÙ¥Õ¥ëHD¡Ê1920¡ß1080¡Ë¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È200Hz¡¢±þÅúÂ®ÅÙ1ms¡ÊODµ¡Ç½¥ª¥ó»þ¡Ë¤ò¼Â¸½¡£ÆÃ¤Ë¹âÂ®¤ÊÉ½¼¨ÀÇ½¤ò³è¤«¤»¤ëFPS¤Ê¤É¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤Ç°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£²èÌÌ¤¬ÁÇÁá¤¯¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤¿¤áÅ¨¤ÎÆ°¤¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢ÁÇÁá¤¤È¿±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÂÐÀï¥²ー¥à¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¡û27¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¡§RPG¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤ËºÇÅ¬¤ÊË×Æþ´¶
27¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤Ï¤è¤êË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤¿¤¤Êý¸þ¤±¤Ç¡¢ºÇÂç²òÁüÅÙWQHD¡Ê2560¡ß1440¡Ë¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È180Hz¡¢±þÅúÂ®ÅÙ1ms¡ÊODµ¡Ç½¥ª¥ó»þ¡Ë¤òÅëºÜ¡£¥Õ¥ëHD¤ÎÌó1.8ÇÜ¤Î²èÁÇ¿ô¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êºÙ¤«¤¯Èþ¤·¤¤±ÇÁüÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢RPG¡Ê¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥²ー¥à¡Ë¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡¢±ÇÁüÈþ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥É¥²ー¥à¤Ê¤É¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌÉ½¸½¤È²÷Å¬¤Ê»ëÇ§À
Î¾¥â¥Ç¥ë¤È¤â¹âÂ®±þÅú¹»ëÌî³Ñ¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÇÂçÉ½¼¨¿§1677Ëü¿§¡¢sRGB 100%¥«¥Ðー¡ÊDCI-P3 92%¥«¥Ðー¡Ë¤Î¹¿§°è¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢ºÙ¤«¤Ê¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÉ½¸½²ÄÇ½¡£¿§Á¯¤ä¤«¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê±ÇÁüÉ½¼¨¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥ê¥à¥Ù¥¼¥ëÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¥â¥Ë¥¿ーÃ±ÂÎ¤Ç¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2Âæ°Ê¾å¤òÊÂ¤Ù¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤´Ä¶¤Ç¤â²èÌÌ¤Î¶ÌÜ¤¬ÌÜÎ©¤¿¤º¡¢¤è¤êË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥²ー¥àÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤À¡£
»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤âÄÉµá¤·¤¿¡¢¿ä¤·¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー
Ä¹»þ´Ö¤Î¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¡¢¥Ö¥ëー¥é¥¤¥ÈÄã¸ºµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¤Þ¤¿¡¢VESAµ¬³Ê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÔÈÎ¤Î¥â¥Ë¥¿ー¥¢ー¥à¤äÊÉ³Ý¤±¶â¶ñ¤È¤Î¸ß´¹À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À½ÉÊ¤Ë¤Ï3Ç¯´Ö¤ÎÀ½ÉÊÊÝ¾Ú¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¼¤Ò¡¢¿ä¤·¤äÉô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥«¥éー¤òÁª¤ó¤Ç¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£¡û¥®¥ã¥é¥êー
