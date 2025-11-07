◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 （７日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、今季ＧＰシリーズ初戦を迎えた鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、９８・５８点の首位。日本勢男子では初となる大会３連覇へ好発進を切った。

ＳＰ「Ｉ Ｗｉｓｈ」を演じ、冒頭の４回転―３回転トウループの連続ジャンプを着氷し、続く４回転サルコーも降りた。後半のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）も着氷し、会場の大拍手を浴びた。しかし演技後は、笑顔はなく悔しげな表情だった。

２０２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンのＧＰシリーズ初戦。１２月のファイナル（名古屋）は、２大会連続メダルを目指す五輪の代表選考で重要な位置づけとなり、勝負の２戦を迎えた。シリーズでは世界王者のマリニン（米国）が２連勝を飾り、男子一番乗りですでにファイナル進出を決めている。鍵山が出場するのは、今大会と第６戦のフィンランド大会。８日のフリーで３連覇を決め、勢いをつける。

◆鍵山のコメントは以下の通り

―ＳＰの演技を振り返って

「そうですね、ジャンプは何とか一通り、降りることができたんですけど、ちょっとあり得ないところでミスが続いてしまって。試合で初めてと言っていいぐらい…スピンで失敗したのがたぶん初めてだったので、ちょっとなんか悔しいというか…やっぱり当たり前のようにできて当然のところで失敗してしまったので、まあ悔しいっちゃ悔しいですけど、また明日に向けて切り替えて頑張ろうかなと思います」

―スピン失敗の要因は

「この会場に来る前に同じ失敗を一回やってしまって、『焦らずに』と言われて、直していたんですけども、今日サルコーが終わってから焦らずにと思いすぎて、慎重になりすぎた部分もあって、そこでちょっとスピンの引っかかりの部分が甘くなってしまったのかなと思うので。そこがちょっと『うわ、やってしまったな』とは思ったんですけど、でもそこでショートが終わったわけではなかったので、しっかりとその後のアクセルだったり、まあ何とか耐えながらできたと思います」

―フリーへ

「全体的なもので、幸福感…幸せな感情だったりとか、全体を通して自分が自由にのびのびと滑っている姿をお見せできたらと思うので、まずはしっかりと今日ミスしたところだったり、できたところも、もっと良くしていけるように明日公式練習からしっかりと頑張りたいです」