¡Ú£Ä£å£Î£Á¡ÛÁ°µð¿Í¤Î²ÃÆ£·ò»á¡¢£±·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Àï½Ñ¡¦°éÀ®¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¹çÎ®¡Ö¼ºÅÀ¤òËÉ¤²¤ì¤ÐÉ¬¤º¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡×½ê¿®É½ÌÀ
¡¡Á°µð¿Í£²·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤ÇÍèµ¨£Ä£å£Î£Á¤Î£±·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Àï½Ñ¡¦°éÀ®¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë²ÃÆ£·ò»á¤¬£·Æü¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡¡²£¿Ü²ì»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¡Ö£Ä£Ï£Ã£Ë¡×¤ÇÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¸å¤ÏµåÃÄ»ÜÀß¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¸áÁ°¤ÎÎý½¬½ªÎ»¸å¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿²ÃÆ£¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ê¿®É½ÌÀ¡£ÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Ê¬Ìî¤Î¶¯²½¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖÌîµå¤ÏÅÀ¼è¤ê¥²¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡£¼ºÅÀ¤òËÉ¤²¤ì¤ÐÉ¬¤º¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£