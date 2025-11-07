伊藤健太郎 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優の伊藤健太郎（28）が7日、自身のインスタグラムを更新。“印象ガラリ”なロン毛姿を公開した。

【写真】「ワイルド」“印象ガラリ”なロン毛ビジュアルの伊藤健太郎

　伊藤は「武松を演じさせて頂きました。お楽しみに」とつづり、自身が出演する連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』の撮影オフショットを2枚アップ。肩下まで伸びた長髪姿を披露している。

　このビジュアルにファンからは「チョーかっちょええ」「ワイルドなビジュアル素敵」「髪長いの似合う〜」「最高です！」「今までと違うワイルドな姿にワクワクします」「力持ちな男の役なんですね。だから最近体大きく逞ましくなってたのねー」など、さまざまな反響が寄せられている。