伊藤健太郎、“印象ガラリ”なロン毛ビジュアルに反響「かっちょええ」「今までと違うワイルドな姿」
俳優の伊藤健太郎（28）が7日、自身のインスタグラムを更新。“印象ガラリ”なロン毛姿を公開した。
【写真】「ワイルド」“印象ガラリ”なロン毛ビジュアルの伊藤健太郎
伊藤は「武松を演じさせて頂きました。お楽しみに」とつづり、自身が出演する連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』の撮影オフショットを2枚アップ。肩下まで伸びた長髪姿を披露している。
このビジュアルにファンからは「チョーかっちょええ」「ワイルドなビジュアル素敵」「髪長いの似合う〜」「最高です！」「今までと違うワイルドな姿にワクワクします」「力持ちな男の役なんですね。だから最近体大きく逞ましくなってたのねー」など、さまざまな反響が寄せられている。
