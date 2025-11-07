¡ÈÅð»£¶¦Í¥°¥ë¡¼¥×¡É¶µ°÷7¿ÍÌÜ¡¡¡Ö½èÊ¬¤¹¤ë¤Î¤¬ÀË¤·¤¯¤Ê¤ê¡×
news every.¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡Ö¡ÈÅð»£¶¦Í¥°¥ë¡¼¥×¡É¶µ°÷7¿ÍÌÜ¡¡¡Ø½èÊ¬¤¹¤ë¤Î¤¬ÀË¤·¤¯¤Ê¤ê¡Ù¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿²¬»³¸©¤Î¾®³Ø¹»¶µÍ¡¡¢¹ÃÈå³¤·îÍÆµ¿¼Ô¡¢27ºÐ¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÅª¹¥´ñ¿´¤òËþ¤¿¤¹ÌÜÅª¤Ç¡¢½÷»Ò»ùÆ¸¤¬ÃåÂØ¤¨¤ò¤¹¤ëÆ°²è1ÅÀ¤ò¼«Âð¤Ç½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤°¶µ°÷¤Ë¤è¤ëÅð»£¡£Â¾¤Î¶µ°÷¤é¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢Åð»£Æ°²è¤Ê¤É¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿USB¥á¥â¥ê¡¼¤ò½èÊ¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦¹ÃÈåÍÆµ¿¼Ô¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ...
¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿¡×
¡Ö»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥ê¥³¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ªÊõ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç½èÊ¬¤¹¤ë¤Î¤¬ÀË¤·¤¯¤Ê¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÅð»£¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤¦¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅð»£¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¶µ°÷¤é¤¬SNS¥°¥ë¡¼¥×¤Ë»ùÆ¸¤ÎÅð»£²èÁü¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë6¿Í¤¬µ¯ÁÊ¡£°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ï¡¢7¿ÍÌÜ¤Î¹ÃÈåÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤òÅ¦È¯¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£