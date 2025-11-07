²¬»³¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Î²ñÆ¬¤Ë¾¾ÅÄµ×»á¤¬ºÆÇ¤¡ÖÌÀ¤ë¤¯³èÎÏ¤Î¤¢¤ë²¬»³·ÐºÑ¤ò¡×
²¬»³¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Î²ñÆ¬¤Ë¾¾ÅÄµ×»á¤¬ºÆÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Éû²ñÆ¬¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë2¿Í¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²¬»³¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Î²ñÆ¬¤Ë¾¾ÅÄµ×»á¤¬ºÆÇ¤¡ÖÌÀ¤ë¤¯³èÎÏ¤Î¤¢¤ë²¬»³·ÐºÑ¤ò¡×
4´üÌÜ¤È¤Ê¤ë¾¾ÅÄ»á¤Ï¡ÖÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡Ø²Ô¤°¡ª¼é¤ë¡ªÂ³¤±¤ë¡ª¡Ù¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¡¢·ÐºÑÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¾¾ÅÄ»á¤ÏÎ¾È÷¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎVCEO¤Ç¡¢2019Ç¯¤«¤é²¬»³¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Î²ñÆ¬¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²ñÆ¬¤ËºÆÇ¤¤µ¤ì¤¿¾¾ÅÄµ×»á¡Ë
¡Ö½ôÌäÂê¤ò²¬»³¸©¤ä²¬»³»Ô¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂ¾¤Î·ÐºÑÃÄÂÎ¤È¤â¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢¤¿¤æ¤Þ¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤ò·ÑÂ³¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¯³èÎÏ¤Î¤¢¤ë²¬»³·ÐºÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢Éû²ñÆ¬¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä»Ù±çÃ´Åö¤ËÉþÉô¶½¶È¤ÎÉþÉô½ÓÌé»á¡¢DX¿ä¿Ê¡¢´Ä¶¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ーÃ´Åö¤ËÊ¿ÎÓ¶âÂ°¤ÎÊ¿ÎÓ¼Â»á¤¬¿·¤¿¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñÆ¬¡¦Éû²ñÆ¬¤ÎÇ¤´ü¤Ï2028Ç¯¤Î10·î¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£