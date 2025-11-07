SUPER BEAVER¡¢Á´¹ñ5ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¥Ä¥¢ー¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê
ÀèÆü¡¢PUMA¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¥Þ¥ë¥¤¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡Ö¥Þ¥ë¥¤¥¦¥§¥Ö¥Á¥ã¥Í¥ë¡×¤Ç¼õÃíÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿SUPER BEAVER¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢SUPER BEAVER¤È¥Þ¥ë¥¤¤¬¥³¥é¥Ü¤·¡¢POP UP STORE TOUR¤¬Á´¹ñ5ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢11·î21Æü¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¥â¥Ç¥£¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢°¦ÃÎ¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¡¦µÜ¾ë¤ò2026Ç¯3·î15Æü¤Þ¤Ç½ä¤ë¡£
¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëSUPER BEAVER¤ÎEPOS¥«ー¥É¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë»£¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢ÀèÆü²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿PUMA¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÎÃåÍÑ¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼Ì¿¿Å¸¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÂ¾¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ØSUPER BEAVER 20th Anniversary SUPER BEAVER ¡ß OIOI POP UP STORE TOUR¡Ù
11/21¡Ê¶â¡Ë～11/30¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¥â¥Ç¥£ 1F
12·î20¡ÊÅÚ¡Ë～12/28¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñー¥¯ÃÏ²¼³¹¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë
[2026Ç¯]
01/16¡Ê¶â¡Ë～01/25¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤5F
02/06Æü¡Ê¶â¡Ë～02/15¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡¦ÇîÂ¿¥Þ¥ë¥¤ 7F
03/07Æü¡ÊÅÚ¡Ë～03/15¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ±ØÁ°¥¤ー¥Óー¥ó¥º 3F
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.29 ON SALE
DIGITAL ALBUM¡ØSUPER BEAVER 20th Anniversary ÅÔ²ñ¤Î¥é¥¯¥ÀSP at ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù
2025.10.29 ON SALE
DVD¡õBlu-ray¡ØLIVE VIDEO 7 Tokai No Rakuda Special at ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù
2025.12.03 ON SALE
ALBUM¡ØAcoustic Album 1¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
POP UP STORE TOUR¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=1013
¥Þ¥ë¥¤¥¦¥§¥Ö¥Á¥ã¥Í¥ë
https://voi.0101.co.jp/voi/
SUPER BEAVER OFFICIAL SITE
http://super-beaver.com/