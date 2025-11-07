¤Þ¤µ¤«¡Ö»Ò¤É¤â²ñ¤ÎÌò°÷2¼þÌÜ¡×¤ËØ³Á³¡Ä¡©ÃÏ°è¤Î¡Ö°µ¡×¤ÇÆþ²ñ¤â¡ÈÈ´¤±¤¿¤¤¤±¤ÉÈ´¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡É³ëÆ£¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¼«¼£²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë»Ò¤É¤â²ñ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤È¤Ï¤¤¤¨¿Æ¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡£º£²ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î2ÅÙÌÜ¤ÎÌò°÷¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÂÎ¸³¤òÀÖÍç¡¹¤ËÉÁ¤¯¿·¾±¥¢¥¥é¤µ¤ó(@shinjo_akira)¤ÎÌ¡²è¡Ø»Ò¤É¤â²ñ¤ÎÌò°÷¤¬ºÆ¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¿ÏÃ¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£Ã¯¤â¡Ö¤ä¤ë¡×¤È¸À¤ï¤º3»þ´ÖÄÀÌÛ¡ÄÇËÅ·¹Ó²ñÄ¹¤ÎÃÂÀ¸
¼¡Ç¯ÅÙ¤ÎÌò°÷·è¤á¤ÎÆü¡£·Ð¸³¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢Ì¤·Ð¸³¤Î»°±º¤µ¤ó¤¬¡ÖÍèÇ¯ÅÙ¤ÏPTAÌò°÷¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÇúÃÆÈ¯¸À¡£µ¬Äê¤Ë¤è¤êPTAÌò°÷¤Ï»Ò¤É¤â²ñÌò°÷¤òÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿4Ì¾¤ÏÀä¶ç¤¹¤ë¡£Ã¯¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤º¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤ÄÀÌÛ¤¬3»þ´ÖÎ®¤ì¤¿Ëö¡¢¤¢¤ß¤À¤¯¤¸¤ÇÇËÅ·¹Ó¥¥ã¥é¤Î¾¾»Ò¤µ¤ó¤¬²ñÄ¹¤Ë·èÄê¡£¿·¾±¤µ¤ó¤Ï²ñ·×¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤¿¿·Ìò°÷¤ÎËë¤¬³«¤±¤¿¡£
´ÊÃ±¤Ë1Ç¯´Ö¤ò¤ä¤ê²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿·¾±¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¾¾»Ò²ñÄ¹¤ÏÇ¯´Ö¹Ô»ö·×²è¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡ÖÆâÍÆÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¡¢»Ò¤É¤â²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯!!¡×¤È¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¡£¤Ê¤ó¤È·î¤Ë1²ó¤Î´ë²è³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¡¢Åö½é¤ÎÍ½ÁÛ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÉéÃ´¤¬¿·¾±¤µ¤ó¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£
¢£¡Ö»Ò¤É¤â²ñ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤ÇÉ¡×ºî¼Ô¤¬¸ì¤ë¥ê¥¢¥ë¤Î¶ìÇº
»Ò¤É¤â²ñÌò°÷¤ò2²ó·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¾±¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤ÎÆþ³Ø»þ¤ÏÃÏ°è¤Î¡Ö°µ¡×¤ÇÆþ²ñ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£Åö»þ¤Ï¡Ö·»Äï¤Î¤¦¤Á1ÅÙÌò°÷¤ò¤ä¤ì¤Ð¤â¤¦¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾¯»Ò²½¤ÇÆþ¤é¤Ê¤¤²ÈÄí¤¬Áý¤¨¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖÌò°÷2¼þÌÜ¡×¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾¯»Ò²½¤ÎÌäÂê¡¢¡ØÈ´¤±¤¿¤¤¤±¤ÉÈ´¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù³ëÆ£¡¢¥¥ã¥é¤ÎÇ»¤¤Êì¿Æ¤¿¤Á¡¢»Ò¤É¤â²ñ¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ê¤É¡½¡½¡£Êì¿Æ¤Ê¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¡¢»ä¼«¿È¤Ëµ¯¤¤¿¡ÈÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤ò¤¢¤¨¤Æ¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯ÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÁÏºî¤ÎÆ°µ¡¤ò¸ì¤ë¡£
²ñÄ¹¤Î¾¾»Ò¤µ¤ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤À¡£¡ÖË½Áö¤·¤Æ¼þ°Ï¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´°Á´¤Ë·ù¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
