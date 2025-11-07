¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤Î¥¸¥ã¡¦¥â¥é¥ó¥È¤È¥°¥ê¥º¥êー¥º¡Ä´Ø·¸°²½¤Î·Ð°Þ¤È¡È¥¥ã¥ê¥¢¥ïー¥¹¥È¡É¤Î¥Çー¥¿
¡¡¥¸¥ã¡¦¥â¥é¥ó¥È¤È¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º¤Î´Ö¤Ë¶ÛÄ¥¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¤Ï11·î2Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö1Æü¡Ë¡¢¥â¥é¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ1»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¡£¸¶°ø¤Ï¡Ö¥Áー¥à¤Ø¤ÎÍ³²¤Ê¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤Ï¤½¤Î¾ÜºÙ¤òÊó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤ËÇÔÀï¸å¡¢¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¤¥µ¥í¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤¬¥Áー¥àÁ´°÷¤¬¤¤¤ë¥í¥Ã¥«ー¥ëー¥àÆâ¤Ç¥â¥é¥ó¥È¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ÈÅØÎÏÉÔÂ¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥â¥é¥ó¥È¤¬Ä©È¯Åª¤Ê¸ýÄ´¤Ç±þ¤¸¤¿¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¾¸å¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤â¡¢¥â¥é¥ó¥È¤¬ÉÔµ¡·ù¤Ê¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£½ÐÍè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥³ー¥Á¿Ø¤ËÊ¹¤±¡×¡¢¥¤¥µ¥íHC¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥Ôー¥Á¡×¤ÈÙèÙé¡£¤µ¤é¤Ë¥×¥ìー¤¹¤ë´î¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Îー¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢´î¤Ó¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¥µ¥¤¥É¤Ï¡Ö¥â¥é¥ó¥È¤È¥Áー¥à¤Î³Î¼¹¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈß¤¦¤¬¡¢Æ±6Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤Î¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥ÄÀï¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¥é¥ó¥È¤Î¡È¸ÉÎ©¡É¤Ï±£¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ØBasketNews.com¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥â¥é¥ó¥È¤È¥¤¥µ¥íHC¤Ï¥í¥±¥Ã¥ÄÀï¤Ç¤Û¤Ü¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÃæ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÎÃ¼¤ËºÂ¤ê¡¢²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤Î¤ÏÂè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÃæ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡¢£¡È¥¨ー¥¹¤ÎÀÕÇ¤¡É¤òÌä¤ï¤ì¤ë¿ôÃÍ
¥°¥ê¥º¥êー¥º¤Î¥¤¥µ¥íHC¤È¥â¥é¥ó¥È¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áGetty Images
¡ØESPN¡Ù¤Ï¡¢¥â¥é¥ó¥È¤ÈµåÃÄ¤Î´Ø·¸°²½¤Î¸¶°ø¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ì¤Ä¤Ï¡¢¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¼óÇ¾¿Ø¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤À¡£¥°¥ê¥º¥êー¥º¤Ï¡¢º£Ç¯½Õ¤Ë¥Æ¥¤¥éー¡¦¥¸¥§¥ó¥¥ó¥¹Á°HC¤ò¥·ー¥º¥ó½ªÈ×¤ËÅÅ·â²ò¸Û¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¸¥§¥ó¥¥ó¥¹À¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤âµåÃÄ¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥°¥ê¥º¥êー¥º¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹Àß·×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¥Î¥¢¡¦¥é¥í¥Ã¥·¥å¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á¤âÂàÇ¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥â¥é¥ó¥È¤¬¿´¤ò³«¤±¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥µ¥íHC¤ÎÈ¯¸À¤Îº¬¸»¤Ë¤Ï¡¢¥â¥é¥ó¥È¤Î¸úÎ¨°²½¤¬µ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¡£¥â¥é¥ó¥È¤Îº£¥·ー¥º¥ó¤Î¥×¥ìー¤ò¥Çー¥¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢PER¡Ê¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Î¸úÎ¨À¡Ë¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥ïー¥¹¥È¤Î15.1¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤Ïºò¥·ー¥º¥óÈæ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹4.0°Ê¾å¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î2021－22¥·ー¥º¥óÈæ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹9.0°Ê¾å¤Î¿ôÃÍ¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥ÈÀ®¸ùÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«14.0¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨¤â49.0¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢ºÇÄã¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Üー¥ë»ÙÇÛÎ¨¤ä¥É¥ê¥Ö¥ë¿ô¤Ê¤É¤¬¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤â¤È¤â¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢»Ø´ø´±¤Ï¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥È¥ìー¥É¤Î±½¤ò»ý¤Á½Ð¤·»Ï¤á¤¿¡£¥â¥é¥ó¥È¤Ë¤ÏÁÇ¹ÔÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ëÄ¹´ü½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤Î¡ÈÁ°²Ê¡É¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤¬Êü½Ð¤ò·èÃÇ¤·¡¢¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Áµé¤Î¥Ó¥Ã¥°¥È¥ìー¥É¤ò´º¹Ô¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡´Ø·¸½¤Éü¤«¡¢·èÊÌ¤«¡£º£¸å¿ô½µ´Ö¤ÎÆ°¸þ¤Ë»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸¡áMeiji
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¥³ー¥Á¿Ø¤ËÊ¹¤±¡×¥¸¥ã¡¦¥â¥é¥ó¥È¤È¥°¥ê¥º¥êー¥º¤Î¹ÔÊý¤Ï