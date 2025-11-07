ano¡¢¼«¿È½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¥ê¥êー¥¹¡¡¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¡õ¹ØÆþÆÃÅµ¤â¸ø³«
¡¡ano¤¬¡¢2025Ç¯9·î3Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¼«¿È½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø¼ö¤¤¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤Þ¤Ü¤í¤·¤ò¤È¤¤¤Æ¡£¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー±ÇÁü¤ò¼ý¤á¤¿LIVE Blu-ray¤ò2026Ç¯2·î18Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Æー¥¸·Á¼°¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê±é½Ð¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿Á´20¶Ê¤ò´°Á´¼ýÏ¿¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡ÙÂè7ÏÃ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡Ö¤Á¤å¡¢Â¿ÍÍÀ¡£¡×¤ä¡¢¡Öµöº§¤Ã¤¤å¤ó¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥é¥Ã¥ー¥Á¥ã¥Ã¥Ôー¡×¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ìー¥¶ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°±é½Ð¤ÇÆÏ¤±¤¿¡ÖF Wonderful World¡×¤ä¡ÖBubble Me Face¡×¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡ÖÎÞ¤¯¤ó¡¢º£Æü¤â¤ª¤Ï¤è¤¦¤Ã¡×¡ÖÉáÊÑ¡×¤Î¤Û¤«¡¢·ã¤·¤¤¥·¥ã¥¦¥È¤Ç¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë²Î¾§¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ç¥êー¥È¡×¡Ö¹ü¥Ð¥¡ù¤æ¤¦¤°¤ì¥À¥¤¥¢¥êー¡×¡¢¥®¥¿ー°ìËÜ¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç²Î¤Ã¤¿¡ÖSWEETSIDE SUICIDE¡×¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¤ÈÍ·¤Ó¿´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëLED±é½Ð¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖÀäÂÐ¾®°Ëâ¥³ー¥Ç¡×¤ä¡Ö¥í¤ê¥í¤Ã¤¤å¤ó¥í¤Ü♡¡×¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î¤¿¤á¤Ëano¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¡¢½éÈäÏª¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥ÈÁ´ÉôÂç¾æÉ×¡×¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹µÜÃÏ¤¬ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î¥ê¥Ïー¥µ¥ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢¤½¤·¤ÆÅöÆü¤Îano¤ÎÌÏÍÍ¤ò°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¥Õ¥£¥ë¥à¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£Á´2·ÁÂÖ¤Ç¤Î¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢TOYʼS STORE¸ÂÄêÈ×¡Ê´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ë¤Ï¡¢Blu-ray¡¢¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿½¸¡¢¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¡¢ÆÃ¼ì¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸»ÅÍÍ¤ÇÈ¯Çä¡£°ìÈÌ»ÔÈÎÈ×¤ÎÄÌ¾ïÈ×¤Ï¡¢Blu-ray¤Î¤Û¤«¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤È¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªano¤Ï¡¢11·î14Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ØWONDERLIVET 2025¡Ù¡¢12·î28Æü¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¡ØFM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025¡Ù¡¢12·î31Æü¤Ë¤ÏËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ØCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡Ù¡¢2026Ç¯1·î25Æü¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥Éー¥àÊ¡²¬¡ØFUKUOKA MUSIC FES.2026¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯3·î¤è¤êÁ´¹ñ9ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¼«¿È½é¤Î¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー¡Øano HALL TOUR 2026¡Ù¤Î³«ºÅ¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë