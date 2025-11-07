DEPAPEPE¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯µÇ°¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBuddy¡Ù¥ê¥êー¥¹·èÄê
DEPAPEPE¤¬¡¢12·î10Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯µÇ°¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBuddy¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Èå«¡É¤È¡È´¶¼Õ¡É¤òÉ½¸½
¡Ö¥¤¥ó¥¹¥È¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤ò¥Ý¥Ô¥å¥éー¤Ë¡ª¡×¤ò·Ç¤²¡¢2005Ç¯5·î18Æü¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLet¡Çs Go!!!¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿DEPAPEPE¤¬¡¢2025Ç¯¤Ç20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë2ËçÁÈ¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBuddy¡Ù¤¬12·î10Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡ØBuddy¡Ù¤Ë¤Ï20Ç¯´Ö¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Õ¤¿¤ê¤Î¡Èå«¡É¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¡È´¶¼Õ¡É¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
DISC1¤Ë¤ÏDEPAPEPE¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÌ¾¶Ê¤¿¤Á¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ÖÁ´18¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£1¶ÊÌÜ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï2025Ç¯¤ËÏ¿¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¥Á¥åー¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¿·¶Ê¡ÖBuddy¡×¡£DEPAPEPE¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¡È¥¢¥³¥®2ËÜ¡É¤À¤±¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤È¥ê¥º¥à¤¬¸òº¹¤¹¤ëÌ¾¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¡ÖBuddy¡×¤Ï12·î3Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
DISC2¤Ç¤Ï¡¢DEPAPEPE¤¬¤³¤Î20Ç¯´Ö¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤ò11¶Ê½¸¤á¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡£¿·Ï¿¤Ë¤Ï¡¢ß·Ìî¹°Ç·¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖLEAP feat.ß·Ìî¹°Ç·¡×¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤»î¤ß¤È¤·¤ÆDEPAPEPE¤ÎÃæ¹ñ¤ÇÂç¿Íµ¤¶Ê¡ÖÉ÷¸«·Ü¡×¤òÃæ¹ñºß½»¤Î¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¾å¾å¡ÊShang Shang¡Ë¤¬ºî»ì¡¦²Î¾§¤·¡È²Î¥â¥Î¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿°ÕÍßºî¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢DEPAPEPE¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖONE¡×¤ò²¡Èø¥³ー¥¿¥íー¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈDEPAPEKO¤Ç±éÁÕ¤·¤¿¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
½é²óÈ×ÆÃÅµBlu-ray¤Ë¤Ï 2025Ç¯8·î16Æü¤ËÆüÈæÃ«Ìî³°Âç²»³ÚÆ²¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¡¡¥Ð¥ó¥¶¥¤¡ª¥«¥ó¥Ñ¥¤¡ª¡ªÂç´¶¼Õº×¡ª¡ª¡ª¡Ù¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¡¢20¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¡¢¥²¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤È¤È¤â¤Ë¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¼ýÏ¿¡£¤³¤Á¤é¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.12.03 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖBuddy¡×
2025.12.10 ON SALE
ALBUM¡ØBuddy¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
DEPAPEPE OFFICIAL SITE
https://rainbow-e.co.jp/depapepe/