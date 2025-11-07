ÃÈË¼¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿¿Í¤ÎÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¡¢3°Ì¡Ö¤´¤ï¤Ä¤¡×2°Ì¡Ö¤«¤æ¤ß¡×¡Ä°µÅÝÅª1°Ì¤Ï¡È´¥Áç¡É
°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄÅ´·ë²ñ¤Ï11·î6Æü¡¢¡ÖÃÈË¼»ÈÍÑ³«»Ï»þ´ü¤ÈÈ©ÊÑ²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï10·î20Æü¡Á26Æü¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á40Âå¤ÎÃË½÷300Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡£
ÃÈË¼¤ò»È¤¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢È©¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«
º£¥·¡¼¥º¥óÃÈË¼¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿»þ´ü¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö10·îÃæ½Ü¡×¤¬31.7%¡¢¡Ö10·î²¼½Ü¡×¤¬38.0%¤È¡¢Ìó7³ä¤¬10·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤È²óÅú¤·¤¿¡£ÃÈË¼¤ò»È¤¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢È©¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢71.3%¤¬¡ÖÌÀ³Î¤Ë´¶¤¸¤¿¡×¡Ö¤ä¤ä´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
ÃÈË¼»ÈÍÑ¸å¤Ë´¶¤¸¤¿È©¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¡ÖÈ©¤Î´¥Áç¡×(87.4%)¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¤«¤æ¤ß¡×(58.9%)¡¢¡ÖÈ©¤Î¤´¤ï¤Ä¤¡¦¹Å¤µ¡×(46.3%)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
ÃÈË¼»ÈÍÑ¸å¤Ë´¶¤¸¤¿È©¤ÎÊÑ²½
¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤²óÅú¤Ï¡ÖÊÝ¼¾¥¯¥ê¡¼¥à¤òÁý¤ä¤·¤¿¡×(78.5%)¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö²Ã¼¾´ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡×(62.1%)¡¢¡Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡×(41.6%)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃÈË¼»ÈÍÑ¸å¤Ë´¶¤¸¤¿È©¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤«
ÃÈË¼¤Ë¤è¤ëÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈþÍÆÈéÉæ²Ê¤Ç¤ÎÁêÃÌ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢71.9%¤¬¡Ö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£¡Ö¸½ºß¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï8.9%¡¢¡Ö²áµî¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï19.2%¤À¤Ã¤¿¡£
ÈþÍÆÈéÉæ²Ê¤Ç¤ÎÁêÃÌ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«
