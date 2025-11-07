Ä¹ºê¸©¤Ç¥ï¡¼¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡ªÎ¹¤â»Å»ö¤â¥µ¥¤¥³¡¼¤Ç¤·¤¿
¡¡½ÐÈ¯¤Ï»³Íü¸©¤ÎÈ¬¥ö³Ù¤«¤é¡£¼Ö¤ÇÀÅ²¬¶õ¹Á¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÇÊ¡²¬¤Ø¡£ÇîÂ¿±Ø¤«¤éÆÃµÞ¡Ö¥ê¥ì¡¼¤«¤â¤á¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æº´À¤ÊÝ¤Ø°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼óÅÔ·÷¤È¤Ï°ã¤¦¼ÖÎ¾¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£¸«´·¤ì¤Ê¤¤¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤ì¤ëÅ´Æ»Î¹¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ïµ¤²¹º¹¡£È¬¥ö³Ù¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Ñ¡¼¥«¡¼É¬¿Ü¤ÎÈ©´¨¤µ¤Ç¤¹¤¬¡¢¶å½£¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÈ¾Âµ¤Î¿Í¤âÂ¿¤¤µ¨Àá¡£Çö¼ê¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¥»¡¼¥¿¡¼¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë½ÐÈÖ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä«¤Î»¶Êâ¤âT¥·¥ã¥Ä1Ëç¤Ç´À¤Ð¤à¤Û¤É¤Îµ¤²¹¡£¶å½£¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À²Æ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡º´À¤ÊÝ¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤È¤¤¤¨¤Ðº´À¤ÊÝ¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¥ì¥â¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¡£ÇöÀÚ¤êµíÆù¤òÇ®¡¹¤ÎÅ´ÈÄ¤Ç¾Æ¤¡¢¥ì¥â¥óÉ÷Ì£¤Î¥½¡¼¥¹¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¹Ôµ·°¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Å´ÈÄ¤Ë¤´ÈÓ¤ò¾è¤»¤Æ¡¢»Ä¤Ã¤¿¥¿¥ì¤ÈÍí¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ÈºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¹ÁÄ®¤Ê¤Î¤Çµû¤â¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¤Ä¤¤Ìë¤Ïµï¼ò²°¤ò¤Ï¤·¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º´À¤ÊÝ¤Ç¤Î¹ÖµÁ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢½µËö¤Ï¾®ÃÍ²ìÅç¡Ê¤ª¤Â¤«¤¸¤Þ¡Ë¤Ø¾®Î¹¹Ô¡£º´À¤ÊÝ¤«¤é¹âÂ®Á¥¤ÇÌó90Ê¬¤È¡¢µ¤·Ú¤Ë¹Ô¤±¤ëÎ¥Åç¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Õ¤À¤óÈ¬¥ö³Ù¤È¤¤¤¦¡Ö³¤¤Ê¤·¸©¡×¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á¥Î¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Åç¤ËÃå¤¯¤È¶õµ¤¤¬¤Õ¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢»þ´Ö¤¬¤æ¤Ã¤¯¤êÎ®¤ì»Ï¤á¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÃÍ²ìÅç¤Ï¾®¤µ¤ÊÅç¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ÜÆ°¤ÏÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥ÈÉÕ¤¤Î¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç½½Ê¬¡£¤Î¤É¤«¤Ê½¸Íî¤äÀÅ¤«¤Ê¹Á¡¢³«¤±¤¿Áð¸¶¤¬Â³¤¡¢¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤Åç¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åç¤ÎÀ¾Ã¼¤Ë¤¢¤ëÄ¹ºêÉ¡¡£³¤¤ËÌÌ¤·¤¿Áð¸¶¤Çµí¤¿¤Á¤¬¤Î¤ó¤Ó¤êÁð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÉ÷·Ê¤Ï°µ´¬¤Ç¤¹¡£¾¯¤·ÆÞ¤ê¶õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤Þ¤¿ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢µ¢¤ê¤Î¹âÂ®Á¥¤¬»þ²½¡Ê¤·¤±¡Ë¤Ç·ç¹Ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤â¡£¤Ê¤ó¤È¤«¸á¸å¤Î¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¾è¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÆü¤ÏÄ¹ºê»Ô¤Ç¤Î»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅçÎ¹¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·¸õ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡½µÌÀ¤±¤«¤é¤ÏÄ¹ºê»Ô¤Ç¸¦½¤¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ºê±Ø¼þÊÕ¤ÏºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢³¹¤Î·Ê¿§¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤â¤Ç¤¤ÆÊ¿Æü¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ËÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¿Í¤ä¿Æ»Ò¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤·¤¤»ÜÀß¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÝ¤ßÊâ¤¯¤Ê¤é¸Å¤¤³¹¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤ÏÎ¹Àè¤ÇÅ¹¤òÁª¤Ö¤È¤¡¢¤¢¤Þ¤êÍÌ¾Å¹¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤íÏ©ÃÏÎ¢¤Îµï¼ò²°¤Ë¤Õ¤é¤Ã¤ÈÆþ¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÓÌ³Ð¤ò¿®¤¸¤Ê¤¬¤é¶öÁ³À¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤âÅ¬Åö¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿µï¼ò²°¤ÇÄ¹ºê¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÄ®Ãæ²Ú¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤ÇÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤Î¿Íµ¤Å¹¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³¹¤ò¤Ö¤é¤Ö¤é¤·¤Ê¤¬¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡£¤½¤ì¤¬³¹¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÎ¹¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢1½µ´Ö¤È¤â¤Ê¤ë¤È½àÈ÷¤¬ÂçÊÑ¡£º£²ó¤Ï¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î»Å»öÆ»¶ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡PC2Âæ(Windows¤ÈMacBook)¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¡¢³°ÉÕ¤±¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»È¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡¡PC¤¬2ÂæÉ¬Í×¤«¤É¤¦¤«¤Ï»Å»öÆâÍÆ¼¡Âè¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤Ï¸¦½¤¹ÖºÂ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2Âæ¤¢¤Ã¤ÆÀµ²ò¤Ç¤·¤¿¡£1Âæ¤Ç¹ÖµÁ¥¹¥é¥¤¥É¤ò±Ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦1Âæ¤Ç¥Æ¥¹¥ÈºÎÅÀ¤ä»öÌ³ºî¶È¤¬ÊÂ¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬ºî¶È¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤é1Âæ¤Ç½½Ê¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤Ï¼êÊü¤»¤Þ¤»¤ó¡£¥Î¡¼¥ÈPC¤Î¾®¤µ¤Ê²èÌÌ¤À¤ÈÊ£¿ô¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¥¿¥¤¥ëÉ½¼¨¤·¤Æ¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£²È¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê²èÌÌ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³°¤Ç¤â¤³¤Î´Ä¶¤¬É¬¿Ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡³°ÉÕ¤±¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤È¥È¥é¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Ïº£²ó¡¢½ÐÈÖ¥Ê¥·¤Ç¤·¤¿¡£WebÀ©ºî¤äCanva¤ò»È¤Ã¤¿À©ºî¶ÈÌ³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï(¹ÖºÂ±¿±Ä°Ê³°¤Ç¤Ï)¡¢¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ç¤ÎÊ¸½ñºîÀ®¤¬¥á¥¤¥ó¡£PCËÜÂÎ¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç½½Ê¬¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ÏÂç³èÌö¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¼þ°Ï¤Î¥Î¥¤¥º¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢²÷Å¬¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÛÄê³°¤Ë³èÌö¤·¤¿¤Î¤¬¾®ÃÍ²ìÅç¤«¤éµ¢¤ë¥Õ¥§¥ê¡¼¡£ÁÛÄê³°¤ÎÄ¹¤¤Á¥Î¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¡£YouTube¤Ç»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ö¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï²ÙÊª¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½Å¤µÂÐºö¤Î¤¿¤á¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ç½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤ÏÂç¤¤Ê¥¶¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÙÊª¤¬Áý¤¨¤ë¤È½Å¤¹¤®¤Æ¡£¹ø¤òÄË¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥³¥íÅ¾¤¬¤»¤ëµ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ß¥µ¥¤¥º¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡¡»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥«¥¤¥ó¥º¥Û¡¼¥à¤ÇÇã¤Ã¤¿7000±ß¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½½Ê¬»È¤¨¤Þ¤¹¡£PC¤Ê¤É¤Î»Å»öÆ»¶ñ¤òµÍ¤á¹þ¤à¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉËä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç°áÎà¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ôÆü¤´¤È¤ËÀöÂõ¤¹¤ì¤Ð°áÎà¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄ¹ºê¥ï¡¼¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎ¹¤Ï»Å»ö¤Ë¤â¥×¥é¥¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¶õ¹Á¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤äÁ¥¤òÂÔ¤Ä¹Á¤Ê¤É¡£°Õ³°¤Èºî¶È¤¬¿Ê¤à¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È»É·ã¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÏÂ¤À¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦·Ê¿§¤òÊâ¤¯¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤ËÅçÎ¹¤Ï¤¤¤Ä¤â»³¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê³¹¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ê¿§¤òÂÎ¸³¡£¥ï¡¼¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÎ¹¤â»Å»ö¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊTMR¡¦¶ÌÍøÍµ½Å¡Ë
