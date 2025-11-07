¿ä¤·³è¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª Êª²Á¹â¤Ç¤âÌó9³ä¤¬¡Ö¤ä¤á¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡¡Paidy¤Ï11·î4Æü¤Ë¡¢Æ±Æü¤Î¡Ö¤¤¤¤¿ä¤·¤ÎÆü¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¿ä¤·³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë18¡Á39ºÐ¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ä¤·³èÂçÄ´ºº2025¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï¡¢9·î22¡Á25Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢600Ì¾¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¡¢¸½ºß¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡ÖJ-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö¥¢¥Ë¥á¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡¦¥Á¡¼¥à¡×¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä´ºº¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖJ-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤¬9.3¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¡ÖK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤¬7.5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¿ä¤·¤Î¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¡¢¿ä¤·³è¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¿Ò¤Í¤¿¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¦Æ°²è¥µ¥¤¥È¡×¡ÖSNS¡×¤¬¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤¿¡£SNS¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¿ä¤·³è¤Ï2023Ç¯¤«¤é³ÈÂç·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏSNS¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿ä¤·³è¤ò»Ï¤á¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¿ä¤·³è¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡ÖËþÂ´¶¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¡×¡ÖÌþ¤·¡×¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢½÷À¤Ç¤Ï¡ÖÌþ¤·¡×¤òµó¤²¤ë²óÅú¤¬52.0¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿ä¤·³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª±¢¤Ç¡¢ÉáÃÊ´Ø¤ï¤ì¤Ê¤¤Ç¯Âå¤ÎÊý¤È¤âÃç¤è¤¯¤Ê¤ì¤¿¡×¡Ö¿ä¤·³è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊÎ¹Àè¤Ëµó¤¬¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ´Ñ¸÷¤ò¤·¤¿¡×¡ÖÉáÃÊÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤´¶Æ°¤òÃÎ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¡¢1¥«·îÊ¿¶Ñ¤Ç¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤â2023Ç¯¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ»Ù½Ð¤¬³ÈÂç·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢1¥«·î¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ1Ëü±ß°Ê¾å»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï2023Ç¯¤Î10¡óÄøÅÙ¤«¤é30¡óÄøÅÙ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¢¿ä¤·³è¤ò¼¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë²óÅú¤¬87.3¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡¿ä¤·³è¤Ç¤ª¶â¤ò»È¤¦ºÝ¤ÎÇº¤ß¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡Ö·î¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÐÈñ¤¬¿ó¤à¤È¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¡Ê30.6¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê²¼¡Ö¤Ä¤¤»È¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡×¡Ê30.1¡ó¡Ë¡¢¡Ö»È¤¨¤ë¤ª¶â¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡Ê28.6¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤¬¾¯¤Ê¤¯ÃÇÇ°¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¡Ö¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤³¤ÎÀè¿ä¤·³è¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¡×¤¬2023Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¿ä¤·³è¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ê549Ì¾¡Ë¤Ë¡¢¿ä¤·³è¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ç¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬85.2¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡¿ä¤·³è¤ÎºÝ¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹©É×¤ÎÆâÍÆ¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡Ö¼êÊü¤¹¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢Çä¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ó¤ÇÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬7.5¡ó¤«¤é14.4¡ó¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ÇÃæ¸ÅÉÊ¤òÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬11.6¡ó¤«¤é16.4¡ó¡¢¡ÖÊ¬³ä¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤ÎÊ¬³äÊ§¤¤¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢»Ù½Ð¤ÎÄ´À°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬5.6¡ó¤«¤é14.6¡ó¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ä¤·³è¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë»ÙÊ§¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢Ì¥ÎÏÅª¤À¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¡¢µá¤á¤ë¤â¤Î¤ò¿Ò¤Í¤¿¼ÁÌä¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»È¤¤Êý¤¬´ÊÃ±¡×¡Ö»È¤Ã¤¿¶â³Û¤¬¤¹¤°¤Ë¥¢¥×¥ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ´ÉÍý¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÍøÊØÀ¤ä»Ù½Ð´ÉÍý¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡¿ä¤·³è¤ÇÊ¬³ä¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤Î¡ÖÊ¬³äÊ§¤¤¡×¤ä¡Ö¤¢¤ÈÊ§¤¤¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬40.5¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¬³ä¼ê¿ôÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤Ê¤é¡¢Ê¬³äÊ§¤¤¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¼¤ÒÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È¡ÖÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿³ä¹ç¤¬6³äÄ¶¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡¿ä¤·³è¤Î»ÙÊ§¤¤¼êÃÊ¤Ë¤â¤Ã¤È¤â½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼ê¿ôÎÁ¤ÎÍÌµ¡×¡Ê20.0¡ó¡Ë¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¡¢°Ê²¼¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»ÙÊ§¤¨¤ë¤³¤È¡×¡Ê18.0¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥×¥ê¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤ëÊØÍø¤µ¡×¡Ê15.3¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
