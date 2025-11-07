¡Ö¿Í¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡Ä¡×±«À¶¿å²È¤ò¡È¤É¤óÄì¡É¤ËÆ³¤¤¤¿¡Ö¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Î·é¤µ¡×¤ÏËÜÅö¤ËÈþ³Ø¤Ê¤Î¤«¡©¡Ò¤Ð¤±¤Ð¤±Âè30²ó¡Ó
ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ«¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Ä«¥É¥é¤³¤ÈÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1961Ç¯¤«¤é64Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢15Ê¬¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤êÊ°¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ä«¤´ÈÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤òËè½µ·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·´¶ÁÛ¤ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤ò2ºý¾å°´¤·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò10Ç¯È¾Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡ÖÆÉ¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×Ï¢ºÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¡¢Âè30²ó¡Ê2025Ç¯11·î7ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÌÚËó Åß¡Ë
¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¥Ø¥Ö¥ó
¡¡»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤È¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¡Ö¹â¡×¤ÎÉ½µ¤Ï¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬ºÆ²ñ¡£µ¤¤Þ¤º¤¤¤Õ¤¿¤ê¡£¥È¥¤Ï¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤Þ¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤´¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È»ö¾ð¤òÊ¹¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¡ÖÊì¤òÂÔ¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤«¤éÌÀÆü¤È¤«¤ï¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë²ñ¤¨¤Þ¤¹¤«¡×¤Èµ¿¤¦¤È¡Ö»ä¤À¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¡×¤È»°Ç·¾ç¤ÎËÜ²»¤¬Ï³¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡£ÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È¤Õ¤¿¤ê¤ÇÂçÈ¬¼Ö¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³áÃ«¡Ê´äºê¤¦Âç¡Ë¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼èºà¤ËÍè¤¿¡£¡Ö¤É¤Ê¤¿¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¬Ê¹¤¯¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤¢¡¢Ê¶¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼êÅÁ¤ï¤»¤é¤ì¤ë³áÃ«¡£¤À¤¬¡¢°ú¤Ã±Û¤·Àè¤ÏÎ¹´Û¤ÎÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¹¤¯¤¹¤Æ¤¤Ê½»¤Þ¤¤¤Ç¡¢±ïÂ¦¤ËÊ¸´ù¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÆÈ¤ê¤´¤Á¤ë¡£¤³¤ì¤Ç½÷Ãæ¤¬¤¤¤ì¤Ð¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£³áÃ«¤¬¡Öfun fun¡Ê³Ú¤·¤¤¡Ë¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ë¤¢¤ª¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥â¡¡¥ï¥¿¥·¡¡¥Ë¥ó¥¡¡¥Ê¥¤¡×
¡¡½÷Ãæ¤ÎÍè¼ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡²£ÉÍ¤ä¿À¸Í¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¾¾¹¾¤ÇÍÎ¾ª¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ß¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È³áÃ«¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡²£ÉÍ¤ä¿À¸Í¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Í¤ÎÍè¹Ò¤¬Â¿¤¯¡¢ÍÎ¾ª¤È¤¤¤¦³µÇ°¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡Ä¹ºê¤Ê¤É¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥ª¥Ú¥é¤Î¡ØÄ³¡¹É×¿Í¡Ù¤ÏÌÀ¼£¤ÎÄ¹ºê¤Ç¡¢Ë×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤Ë¤·¤Æ¡¢·Ý¼Ô¤ÎÄ³¡¹¤µ¤ó¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³»Î´±¥Ô¥ó¥«¡¼¥È¥ó¤ÎÍÎ¾ª¡Ê¸½ÃÏºÊ¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¥Ô¥ó¥«¡¼¥È¥ó¤Ïµ¢¹ñ¡£Ä³¡¹¤µ¤ó¤ÏÈà¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢Åö»þ¡¢¸½ÃÏºÊ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢ÁÏºî¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
