Juice=Juice¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê½÷À¤Î¿´¾ð¤òÎÏ¶¯¤¯É½¸½¤·¤¿ÂåÉ½¶Ê¤ò°ìÈ¯»£¤ê¡ª¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×
Juice=Juice¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTHE FIRST TAKE¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¶¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥Æ¥¤¥¯¡Ë¡Ù¤ÎÂè609²ó¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ø¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤½¤¦¡×¤Ã¤Æ ¤½¤ì¤Ã¤Æ¤Í¤¨¡¢Ë«¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£
¢£Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¶¦ÌÄ¤·¡¢MV¤¬1,000Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿Juice=Juice¤ÎÂåÉ½¶Ê
2013Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ç·ëÀ®12¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢Juice=Juice¡£
11·î¤Ë¤Ï13²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¸ø±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¿¤Á¡£¡Ø¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤½¤¦¡×¤Ã¤Æ ¤½¤ì¤Ã¤Æ¤Í¤¨¡¢Ë«¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ï¡¢MV¤¬1,000Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëJuice=Juice¤ÎÂåÉ½¶Ê¡£
¥ê¥¢¥ë¤Ê½÷À¤Î¿´¾ð¤òÎÏ¶¯¤¯É½¸½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¶¦ÌÄ¤·¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤ò¡¢°µÅÝÅª¤ÊÇ®ÎÌ¤È¥¹¥¥ë¤ÇÌ¥¤»¤ë¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÈ¯»£¤ê¤ÇÈäÏª¡£
Juice=Juice¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØTHE FIRST TAKE¡ÙÂè609²ó¤Ï¡¢11·î7Æü22»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡£
