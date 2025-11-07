ÅâÂô¼÷ÌÀ¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¤È¡Èµã¤Ãî¤Î¼Çµï¡É¤òË«¤á¤¿ÇÐÍ¥¡¦°¤µ×ÄÅ¿Î°¦¤Ë¡¢Ìò¤Å¤¯¤ê¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÊ¹¤¯¤È¡Ä´¶¾ð¤ÎÊÑ²½¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤µ¤¹¤¬¤À¤Ã¤¿
¡ü¡Ø¥³¡¼¥Á¡Ù¤Ç±é¤¸¤ë¡Èµã¤Ãî¡É·º»öÌò¤ÇÄ©¤à´¶¾ðÉ½¸½
¥Æ¥ìÅì¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¡¼¥Á¡Ù(Ëè½µ¶âÍË21:00¡Á21:54)¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦°¤µ×ÄÅ¿Î°¦¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Ìò¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÅâÂô¼÷ÌÀ¤äÁÒ²Ê¥«¥Ê¤Î¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£(Á´2²ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î1²óÌÜ)
°¤µ×ÄÅ¿Î°¦¡¡»£±Æ¡§Àô»³ÈþÂå»Ò
¡û¡Ø¥³¡¼¥Á¡Ù¤Ç±é¤¸¤ë¡Èµã¤Ãî¡É·º»ö¤Î³ëÆ£
¡½¡½°¤µ×ÄÅ¤µ¤ó¤¬¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¡¼¥Á¡Ù¤Ç±é¤¸¤ëÀµÌÚÉÒ»Ö¤Ï¡¢´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ëµã¤¤¤¿¤êÅÜ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÁÜºº¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤Ìò¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÌÚ¤¯¤ó¤ÏÁÜºº¤ÎºÇÃæ¤Ë¤Ä¤¤¡¢ÈÈ¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Þ¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬Ä¹½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë·º»ö¤È¤·¤Æ¤Ï³ëÆ£¤Î¼ï¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿Ìò¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½·º»ö¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¶ìÏ«¤âÂ¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÀµÌÚ¤¯¤ó¤ò¡¢ÅâÂô¤µ¤ó±é¤¸¤ë¸þ°æ¤µ¤ó¤¬Æ³¤¡¢À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÊª¸ì¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£µÓËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¿¤À´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ°Â¿´¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²¹ÅÙ´¶¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¿¿¤ÃÄ¾¤°ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(´¶¾ðÅª¤Ê¤Û¤¦¤Ø)¿¶¤êÀÚ¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¿¤ÀÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´¶¾ð¤Î´ËµÞ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤äÈ¿±þ¤«¤é²¿¤«¤ò¼õ¤±¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸ÆµÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡û°¤µ×ÄÅ¿Î°¦¤¬Ìò¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤ËÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¹Í¤¨¤¿¤³¤È
¡½¡½ÀµÌÚ¤¯¤ó¤ÎÌòÀâÌÀ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢´¬¤¹þ¤ß·¿¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õ¤±¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£·º»ö¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢³ä¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊª¤ò¸À¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ëµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð»×¤¦¤Û¤É¡¢¿Í´Ö¤Ã¤Æ´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£ÂæËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îº£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÍ¼«¿È¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿Í¤Ë¶¯¤¯¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢´¶¾ð°ÜÆþ¤â¤·¤Ë¤¯¤¤¤Û¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀµÌÚ¤¯¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¦°Õ¼±¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë·Ê¿§¤¬¾¯¤·°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½µ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿?
¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â? ¤È»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢´°Á´¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¤â¤·¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È(´¶¾ð¤¬)¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ò´Ñ¤ë»þ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤¬´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀµÌÚ¤¯¤ó¤ÎÌòÀâÌÀ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
·ë¹½¡¢µ¤»ý¤Á¤¬É½¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«?
¡½¡½Áê¼ê¤Ë·ã¹·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ï³¤ì½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«?
¡½¡½¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢Íî¤È¤·¤É¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤é¡¢´Ö¤Ë¿Í¤ò¤Ï¤µ¤à¤Ê¤ê¤·¤Æ¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÀµÌÚ¤¯¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¡£
¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤«¤Ê¤ê´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤ï¤Ê¤¤¤È½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Î»þÂå¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÇÄ¾¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢ÀµÌÚ¤¯¤ó¤Ï¿¿¤ÃÄ¾¤°µ¤»ý¤Á¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤³¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÌò¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÅâÂô¼÷ÌÀ¤Î¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¤Ë´¶·ã¡¢ÁÒ²Ê¥«¥Ê¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤ë
¡ûÅâÂô¼÷ÌÀ¤¬¡Ö(µã¤Ãî¤ÊÌò¤Î±éµ»¤¬)¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¤È¾Î»¿
¡½¡½¥É¥é¥Þ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤â»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅâÂô¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Þ¤À2¡¢3¥·¡¼¥ó¤·¤«»£¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢(µã¤Ãî¤ÊÌò¤Î±éµ»¤¬)¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¼«Á³¤ËÆ°¤¤¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤Ç´¶¾ð¤¬¹â¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤Èµ¤»ý¤Á¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÁÒ²Ê¥«¥Ê¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ð¥ó¥È¥Þ¥ó¡Ù(Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤Ç¤â¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
ÁÒ²Ê¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¤¹¡£¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¸½¾ì¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬(¥»¥ê¥Õ¤ò)Àª¤¤¤è¤¯¸À¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡¢Âç¾æÉ×! ¤â¤¦1²ó¤¤¤³¤¦!¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ûÅâÂô¼÷ÌÀ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡½¡½²ñ¸«Ãæ¤â¡¢ÁÒ²Ê¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í! ÁÒ²Ê¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅâÂô¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°µÅÝÅª¤Ç¤¹¡£ÅâÂô¤µ¤ó¤ÏÌòÊÁÅª¤Ë¤â¡¢ËÍ¤Î¥·¡¼¥ó¤òËµ(¤Ï¤¿)¤«¤é¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢ÃÊ¼è¤ê¤ò¸«¤¿¸å¤Ë¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¤³¤¦ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë²ò¼á¤·¤ÆËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢±é¤¸¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Ç¤âÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë»É·ã¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸½¾ì¤Ç¡¢Æü¡¹À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÅâÂô¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?
¡Ö(ÀµÌÚ¤¯¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê)´¶¾ðÅª¤Ê¿Í¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥»¥ê¥Õ¤¬Â®¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê´Ö(¤Þ)¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂ®ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥»¥ê¥Õ¤òÎ©¤¿¤»¤ëÊý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤È¡¢ºÇ½é¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¼Çµï¤À¤±¤Ç¤¤¤³¤¦¡×¤ÈÅâÂô¤µ¤ó¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤ÏÀµÄ¾¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¼Çµï¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï)²¿ÅÙ¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
°¤µ×ÄÅ¿Î°¦(¤¢¤¯¤Ä ¤Ë¤Á¤«)
2000Ç¯12·î23Æü¡£ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡£2014Ç¯¡¢¡ÖÂè27²ó ¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Î½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2016Ç¯¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù3rd¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦±ÛÁ°¥ê¥ç¡¼¥ÞÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£°Ê¹ß¡¢ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤â³èÌö¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¡¼¥Á¡Ù(¥Æ¥ìÅì)¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤Î¤Û¤«¡¢ÉñÂæ¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·Spirited Away¡Ù´Ú¹ñ¸ø±é(2026Ç¯1·î7Æü¡Á3·î22Æü)¤ò¹µ¤¨¤ë¡£
