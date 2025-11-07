WDÌ¾¸Å²°¤ÎOPËÅÄ¾ù¤¬Á°½½»ú¿ÙÂÓÂ»½ý¡¦È¾·îÈÄÂ»½ý¤ÎÂç¥±¥¬¤È¿ÇÃÇ¡Ä
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤Ï7Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ËÅÄ¾ù¡Ê22¡Ë¤Î¥±¥¬¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÅÄ¤Ï»°½Å¸©½Ð¿È¤Î¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ç¡¢´ôÉì¶¨Î©Âç³Øºß³ØÃæ¤Î2023Ç¯¤Ë¤ÏÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¼ã¼êÍË¾Áª¼ê¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤¿·Ð¸³¤â»ý¤Ä¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î2025Ç¯¤ËWDÌ¾¸Å²°¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤È¤Î¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥Þ¥Ã¥ÁÃæ¤ËÉé½ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á°½½»ú¿ÙÂÓÂ»½ýµÚ¤ÓÈ¾·îÈÄÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Ìó6～8¥õ·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÎÅÍÜ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ËÅÄ¤Ï¼«¿È¤Î¥±¥¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥·ー¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢º£¤Ï¼£ÎÅ¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹‼¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×