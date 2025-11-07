ローソン、老舗おにぎり屋「浅草宿六」監修のおにぎりと豚汁を発売
ローソンは11月11日より、行列の出来る老舗おにぎり屋「浅草宿六」監修のおにぎりと豚汁を、全国の「ローソン」にて販売する。
ローソン「プレミアムおにぎり 紅鮭ほぐし(柚子胡椒仕立て)」
「おにぎり浅草宿六」は、東京浅草で1954年から続く老舗おにぎり屋さん。今回は、「浅草宿六」が監修したプレミアムおにぎりと豚汁の2品が登場する。
「浅草宿六監修 プレミアムおにぎり 紅鮭ほぐし(柚子胡椒仕立て)」は、丁寧に焼いて粗めにほぐした紅鮭に柚子胡椒で風味を出した、専門店のような味わいが楽しめるおにぎり。価格は279円。
ローソン「赤だし仕立ての豚汁」
「おにぎり浅草宿六監修 赤だし仕立ての豚汁」は、赤だしを含めブレンドしたこだわり味噌の豚汁。お米の甘さが引き立つコクと旨みが楽しめる豚汁となっている。価格は378円。
