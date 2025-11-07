°æÀîÍÚ¡¢±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸þ¤±»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¡Ö·ò¹¯¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡¡ÖÂè32²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ä«ÁÒ¤«¤¹¤ß¤Î¾®Àâ¤ò¡¢ºæ²í¿Í¼ç±é¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¤¬11·î14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿ÃË½÷¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¹ÓÇÈ¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó½Ð²ñ¤¤¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¤¹ç¤¦¡ÈÂç¿Í¤ÎÎø¡É¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸þ¤±»î¼Ì²ñ¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡¸ø³«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÎ×¾²¼ðáç³Ø²ñ¡ÊJSMO¡Ë½êÂ°¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»î¼Ì²ñ¤È°æÀîÍÚ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÅìÊõ¤Î¸ø¼°YouTube¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¤Î¤Ï°æÀî¤Î¤Û¤«¡¢ËÜºî¤Ç°åÎÅ´Æ½¤¤òÃ´Åö¤·¤¿¤¬¤ó¸¦ÍÌÀÉÂ±¡Áí¹ç¼ðáç²Ê°å»Õ¤Î¾®ÌîËãµª»Ò»á¡¢¥¹¥È¡¼¥Þ¡Ê¿Í¹©æêÌç¡Ë´Æ½¤¤òÃ´Åö¤·¤¿¤¬¤ó¸¦ÍÌÀÉÂ±¡´Ç¸îÉô´Ç¸î»Õ¤Î¾¾±º¿®»Ò»á¡£
¡¡ÉÂ¤ä¿ÈÂÎ¤ÎÊÑ²½¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¿Í¤¬¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦Á¡ºÙ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¡¢°æÀî¤Ï»£±ÆÁ°¤ËÂçÄ²¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢ÂÎÄ´¤ÈÂÎ½Å¤Î´ÉÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Î´µ¼Ô¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¤¤Æ¡¢ÉÂµ¤¤È¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò´ÆÆÄ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤ËÀ¿¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°åÎÅ´Æ½¤¤Î¾®Ìî»á¤ÏËÜºî¤Î¸ø³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤¬¤ó¤Ë´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¹¥È¡¼¥Þ´Æ½¤¤Î¾¾±º»á¤Ï´°À®¤·¤¿ËÜÊÔ¤ò´Ñ¤Æ¡Ö¥¹¥È¡¼¥Þ¡Ê¿Í¹©æêÌç¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÎø°¦¤òÄÌ¤·¤Æº£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢°æÀî¤ÏËÜºî¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÂµ¤¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·ò¹¯¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Û¤·¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ºÇ¸å¤Ï¡ÖÀèÀ¸Êý¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÍÉ¤é¤°Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç²¹¤«¤¤¤â¤Î¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¢³¿Äâ ¥¤¥ï¥¯¥é¡¢°ë»³¤µ¤ä¤«¤¬ËÜºî¤Î´¶ÁÛ¤ä¥ª¥È¥Ê¤ÎÎø°¦¤ò¸ì¤ë¡Ú¥ª¥È¥Ê½÷»Ò¤ÎºÂÃÌ²ñ¡Û¤â¸ø³«Ãæ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÆü¸á¸å8»þ¤Ë¤Ï¡¢ºæ¡¢°æÀî¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦Ä«ÁÒ»á¤Ç±Ç²è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡ÚÆÃÊÌÅ¤ÃÌ Á°ÊÓ¡Û¤ò¸ø³«Í½Äê¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸þ¤±»î¼Ì²ñ¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡¸ø³«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÎ×¾²¼ðáç³Ø²ñ¡ÊJSMO¡Ë½êÂ°¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»î¼Ì²ñ¤È°æÀîÍÚ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÅìÊõ¤Î¸ø¼°YouTube¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÉÂ¤ä¿ÈÂÎ¤ÎÊÑ²½¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¿Í¤¬¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦Á¡ºÙ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¡¢°æÀî¤Ï»£±ÆÁ°¤ËÂçÄ²¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢ÂÎÄ´¤ÈÂÎ½Å¤Î´ÉÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Î´µ¼Ô¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¤¤Æ¡¢ÉÂµ¤¤È¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò´ÆÆÄ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤ËÀ¿¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°åÎÅ´Æ½¤¤Î¾®Ìî»á¤ÏËÜºî¤Î¸ø³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤¬¤ó¤Ë´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¹¥È¡¼¥Þ´Æ½¤¤Î¾¾±º»á¤Ï´°À®¤·¤¿ËÜÊÔ¤ò´Ñ¤Æ¡Ö¥¹¥È¡¼¥Þ¡Ê¿Í¹©æêÌç¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÎø°¦¤òÄÌ¤·¤Æº£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢°æÀî¤ÏËÜºî¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÂµ¤¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·ò¹¯¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Û¤·¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ºÇ¸å¤Ï¡ÖÀèÀ¸Êý¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÍÉ¤é¤°Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç²¹¤«¤¤¤â¤Î¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¢³¿Äâ ¥¤¥ï¥¯¥é¡¢°ë»³¤µ¤ä¤«¤¬ËÜºî¤Î´¶ÁÛ¤ä¥ª¥È¥Ê¤ÎÎø°¦¤ò¸ì¤ë¡Ú¥ª¥È¥Ê½÷»Ò¤ÎºÂÃÌ²ñ¡Û¤â¸ø³«Ãæ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÆü¸á¸å8»þ¤Ë¤Ï¡¢ºæ¡¢°æÀî¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦Ä«ÁÒ»á¤Ç±Ç²è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡ÚÆÃÊÌÅ¤ÃÌ Á°ÊÓ¡Û¤ò¸ø³«Í½Äê¡£