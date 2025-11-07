¡Ö»Ë¾åºÇ¤â¤·¤ç¤Ü¤¤Æ°Êª±à¡×¤¬°ìÊÑ¡¢µÒ¤â´óÉÕ¤â»¦Åþ¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¶ËÌÜ¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¡Ö»Ë¾åºÇ¤â¤·¤ç¤Ü¤¤Æ°Êª±à¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿µ®½£¾ÊóØÅìÆî¥ß¥ã¥ªÂ²¥È¥óÂ²¼«¼£½£³®Î¤»Ô¤Î³®Î¤Æ°Êª±à¤¬¡¢10·î1Æü¤Î¹ñ·ÄÀá¡Ê·ú¹ñµÇ°Æü¡Ë¸å¤Ë½½¿ôÉÃ¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¿Íµ¤¤¬Ê¨Æ¤·¡¢µÒ¤â´óÉÕ¤â»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±àÆâ¤Ç¤Ï¥¢¥à¡¼¥ë¥È¥é¤ä¥Ù¥ó¥¬¥ë¥È¥é¡¢¥Ï¥²¥ï¥·¡¢¥Ò¥ç¥¦¤Ê¤É20¼ïÎàÍ¾¤ê¤Î¹ñ²ÈÊÝ¸îÆ°Êª¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
70ºÐ¤Î±àÄ¹¤ÎñÈ¡Ê¥Õ¥©¥ó¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢2016Ç¯¤ÎÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤Ë³®Î¤Æ°Êª±à¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£°ÊÁ°¤Ï»³¤ÎÏ¼¤ËÍ·±àÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æ°Êª±à¤ÏÍ·±àÃÏ¤ÎÍè±à¼Ô¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂ¸Â³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤À¤¬ºòÇ¯11·î¤ËÍ·±àÃÏ¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¡¢»³¤ÎÏ¼¤Ë³Ø¹»¤¬·úÀß¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¿Í¤ÎÎ®¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ»Ï©¤âÀ£ÃÇ¤µ¤ì¡¢Æ°Êª±à¤Ï¸ÉÅç²½¤·¤¿¡£5¿Í¤¤¤¿¿¦°÷¤â·ÐÈñºï¸º¤Î¤¿¤á3¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢ñÈ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎÂà¿¦Ç¯¶â¤Þ¤Ç½¼Åö¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½½¿ôÉÃ¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¿Íµ¤¤¬Ê¨Æ¤·¡¢½µËö¤Ë¤ÏÍè±à¼Ô¤¬1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´óÉÕ¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ñÈ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Öº£¤Ç¤ÏÆ°Êª¤ò¤è¤ê¾æÉ×¤Ë»ô°é¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë