Ãæ¹ñ¤¬À¤³¦ºÇÂç¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥Ü¥ó¥É»Ô¾ì¤Ë¡½±Ñ»æ

±Ñ»æ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½ÃÏ»þ´Ö11·î5Æü¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥Ü¥ó¥É¡Ê´Ä¶´ØÏ¢ºÄ·ô¡Ë¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÁ´À¤³¦¤ÎÆ±¶È¼Ô¤òÄ¶¤¨¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥ó¥É¥ó¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ãæ¹ñ¤Ç2025Ç¯¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¹ñºÝµ¡´Ø¡Öµ¤¸õÊÑÆ°ºÄ·ô¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡×¤ÇÇ§¾Ú¤µ¤ì¤¿¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ð½à¤Ë¹çÃ×¤·¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¥Ü¥ó¥É¤ÎÈ¯¹ÔÁí³Û¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î703²¯¥É¥ë¡ÊÌó11Ãû±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ï½é¤á¤Æ²¤ÊÆ¤òÈ´¤¤¤ÆÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥Ü¥ó¥É»Ô¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Î2025Ç¯¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥Ü¥ó¥ÉÈ¯¹ÔÁí³Û¤ÏÁ´À¤³¦¤Î17¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¤ï¤º¤«3¡ó¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¶âÍ»¥°¥ë¡¼¥×¤ÎBPCE»±²¼¤ÎÅê»ñ¶ä¹Ô¥Ê¥Æ¥£¥¯¥·¥¹¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃ´Åö¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ì¥í»á¤Ï¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¶¥Áè¤«¤éÃ¦Íî¤·¡¢²¤½£»Ô¾ì¤âÆðÄ´¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Îµ»ö¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÃºÁÇÇÓ½Ð¤Î¸º¾¯¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ô¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤ò2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇÓ½Ð¤òº¹¤·°ú¤¡¢¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤ò2060Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï¸½ºß¡¢Á´À¤³¦¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤ª¤è¤ÓÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·úÀß¤Î4Ê¬¤Î3¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿åÎÏÈ¯ÅÅ¤äºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÃùÂ¢¤ÈÁ÷ÅÅ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¿åÁÇ»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢·úÀßÃæ¤Î¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î¿ô¤Ç¤âÀ¤³¦ºÇÂ¿¤Ç¤¹¡£
µ»ö¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¤Î¸µ¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëËÌµþ¥°¥ê¡¼¥ó¶âÍ»¡¦»ýÂ³²ÄÇ½È¯Å¸¸¦µæ±¡¤ÎÇÏ½Ù±¡Ä¹¤ÎÏÃ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤¬10Ç¯Á°¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥Ü¥ó¥É»Ô¾ì¤òÈ¯Â¤µ¤»¤¿Åö½é¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¶ä¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤ÏÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ»»ñ´ü´Ö¤ò¤¦¤Þ¤¯ÀßÄê¤Ç¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë