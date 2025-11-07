¡¡±É¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥¹Ì¾¸Å²°±É¡×¤Î2³¬¤Ë¤¢¤ë¡ÖALLY¡Çs Banquet SAKAE¡×¡£

¹­¡¹¤È¤·¤¿Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤Ï¥âー¥Ë¥ó¥°¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡¢Ãë¤Ï¿©¤ÙÊüÂê¤Î¥»¥ß¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥âー¥Ë¥ó¥°¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ï½ÉÇñ¼Ô°Ê³°¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢±óÊý¤«¤éË¬¤ì¤ë²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤â°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£

¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Ï¡¢Ì£Á¹¥«¥Ä¤ä¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¡¢¤­¤·¤á¤ó¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥é¥À¤Ê¤ÉÌ¾¸Å²°¤é¤·¤¤ÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÃÏ°è¤ÎÆÃ¿§¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËèÆü40～50ÉÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤Î¤¿¤á¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤Ì£¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¡£

¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Ë¥»¥ß¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤¬ÉÕ¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¿Íµ¤¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¤¬ÏÓ¤ò¤Õ¤ë¤¦ÆùÎÁÍý¡Ö¥·¥§¥Õ¥º¥×¥ìー¥È¡×¡£·ÜÆù¡¦ÆÚÆù¡¦µíÆù¤Ê¤É¤ò»È¤¤¡¢·îÂØ¤ï¤ê¤Çµ¨Àá´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¡×¤â·îÂØ¤ï¤ê¤Ç2¼ïÎà¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ü¤ÎÌîºÚ¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

¥»¥ß¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥³ー¥Êー¤Ë¤Ï¡¢µ¨Àá¤Î¥µ¥é¥À¤ä¥Ñ¥ó¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ºÌ¤êË­¤«¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¡£

»þ´ÖÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¯¡¢ÅÚÆü½ËÆü¤âÆ±°ìÎÁ¶â¤Î¤¿¤á¡¢½÷»Ò²ñ¤ä³Æ¼ï½¸¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¡Ö¥µ¥é¥À¤À¤±¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë±þ¤¨¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§Ã±ÉÊ¥á¥Ë¥åー¤ä¡¢¥¹ー¥×ÉÕ¤­¤Î¥»¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÀÊ¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ¤Î¤Û¤«¡¢¿Í¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÄ´À°¤Ç¤­¤ë¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤â´°È÷¡£
Ìë¤Ï±ã²ñ¤äº©¿Æ²ñ¡¢¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ê¤É¤ÎÂßÀÚÍøÍÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹­¤¤¥·ー¥ó¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¡ã¥âー¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥åー¡ä
¡Ú¥âー¥Ë¥ó¥°¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Û¡Ê³°Íè¼Ô1980±ß¡Ë

¡ã¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥åー¡ä
¡Ú¥·¥§¥Õ¥º¥×¥ìー¥È¡ÊÆÚ¥Ð¥é¤Î¼Ñ¹þ¤ß¢¨·îÂØ¤ê¡Ë¡¦¥»¥ß¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Û¡Ê2300±ß¡Ë
¡Ú¥·¥§¥Õ¥º¥×¥ìー¥È¡Êµí¤Î¥Ö¥¤¥¤ー¥ë¢¨·îÂØ¤ê¡Ë¡¦¥»¥ß¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Û¡Ê1800±ß¡Ë
¡Ú¥Ñ¥¹¥¿¡¦¥»¥ß¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Û¡Ê1700±ß¡Ë
¡Ú¥¹ー¥×¡¦¥»¥ß¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Û¡Ê1600±ß¡Ë
¡Ú¥»¥ß¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Î¤ß¡Û¡Ê1300±ß¡Ë

¢¨2025Ç¯7·î29Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹