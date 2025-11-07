Éð°æºé¡Ê31¡Ë¡¢Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¹¹¿·¡ªÉ×¡¦EXILE TAKAHIRO¡Ê40¡Ë¤¬È¿±þ ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÉô²°¤Ë¤ª²Ö¤¬¤¢¤ë¤Ã¤ÆÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉð°æºé¡Ê31¡Ë¤¬6Æü¡¢Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç²Î¼ê¤ÎEXILE¡¦TAKAHIRO¡Ê40¡Ë¤¬È¿±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉð°æºé¡¢²áµî¤ËÉ×¡¦TAKAHIRO¤¬¤¤¤¤¤Í¤·¤¿Åê¹Æ
¡¡2017Ç¯9·î¡¢TAKAHIRO¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Éð°æ¡£7ºÐ¡¢3ºÐ¡¢À¸¸å9¥«·î¤È¡¢3¿Í¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òInstagram¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Æ¤ÎµþÅÔ¤òËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¤Á¤å¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¤ Éâ¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡£¹¬¤»¤ÊÃÂÀ¸Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
É×¤ÎTAKAHIRO¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤òÉÕ¤±¤¿¼Ì¿¿
¡¡2025Ç¯11·î6Æü¤Ï¡¢Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÎTAKAHIRO¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»ç¿§¤Î²Ö¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢TAKAHIRO¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤òÉÕ¤±È¿±þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖTAKAHIRO¿§¤Ç¤¹¤Í¡ª Éô²°¤Ë¤ª²Ö¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¡¢Ìþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÑÛ¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬ºé¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë