¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦°ÂÅÄÈþÃÒÂå¼èÄùÌò¤¬¼Ç¤ ²ñ¿©ÈñÍÑ¤Ê¤É¡Ö»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë·ÐÈñÀº»»¡×Ê£¿ô³ÎÇ§
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ÂÅÄÈþÃÒÂå¼èÄùÌò¤¬7ÆüÉÕ¤±¤Ç¼Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÅÄ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë·ÐÈñ¤ÎÀº»»¤¬Ê£¿ô³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°ÂÅÄ¼èÄùÌò¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯9·îÃæ½Ü¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê·ÐÈñ¤ÎÀº»»¤Îµ¿¤¤¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢³°Éô¤ÎÀìÌç²È¤â²Ã¤ï¤ê¾ÜºÙ¤ÊÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢²ñ¿©¤ÎÈñÍÑ¤äÊªÉÊ¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë·ÐÈñÀº»»¤¬Ê£¿ô¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÅÄ»á¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÀº»»¤òÇ§¤á¡¢ÊÖ¶â¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¼èÄùÌò¤Î¼Ç¤¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¼èÄùÌòÁ´°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÐÈñ¤Î»ÈÍÑ¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÂÅÄ»á¤Î¤Û¤«¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ö°Æ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÅÄ»á¤Ï1992Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢ÊóÆ»¤ä·Ð±Ä´ë²è¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Á¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢6·î¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ç¿Æ²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤Ë¤âÁªÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë