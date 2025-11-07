¡ÖÅ·Á³¤¹¤®¤ä¡×Èþ½÷¿ý»Î¡¦¹âµÜ¤Þ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇµÞ¤Ë¤â¤¸¤â¤¸¡Ä¸åÇÚ¤ÎÉÔ°Âµ¤¤ÊÌÜÀþ¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤À¤·¤¿£÷¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ï»ÅÁð¤Ë¥á¥í¥á¥í¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤â¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥È¥Ã¥×¤È¡¢¤³¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢11·î6Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦¹âµÜ¤Þ¤ê¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¸ú²ÌÅª¤Ê¥¢¥¬¥ê¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¸Ä¿Í3Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¹±Îã¤Î¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥é¥¹¥é¤È¶ÉÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¼¡Àï°Ê¹ß¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÅÓÃ¼¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¥ª¥Õ¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅ·Á³¤¹¤®¤ä¡×¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤À¤·¤¿£÷¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Û¤ó¤ï¤«ºÇ¹â¡ª¹âµÜ¤Þ¤ê¡¢µÞ¤ËÃ¦ÎÏ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¹âµÜ¤À¤¬¡¢º£´ü¤ÏM¥ê¡¼¥°¤ÇÂç³èÌö¡£Á°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸Ä¿Í2Ï¢¾¡¤È¡¢¥Á¡¼¥àÌö¿Ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤âÂçÊª¼ê¤òßÚÎö¤µ¤»¡¢¸«»ö¤ÊÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡Íø¡£¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¸Ä¿Í3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤«¤é¾¡Íø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¶É¤òÊ¹¤«¤ì¡¢»×¹Í¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¡£¾Ð´é¤â¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¡¦²ÝÂê¤¬»Ä¤ëÅÀ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤¬¼¡Àï¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¤¤ÆÄù¤á³ç¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿¤â¤ä¹âµÜ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¥ª¥Õ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥é¥¹¥é¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢µÞ¤Ë¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ï¤¤¡£¤¨¡¼¤Ã¤È¡¢¤Ï¤¤¡£3¡¢Ï¢¡¢¾¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£·ë¹½¡¢¤¢¤ÎÏ¢¾¡¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î3Ï¢¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸ÀÍÕ¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡£¤Õ¤È²£¤ò¸«¤ë¤È¡¢Àè¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¤¡Ö¸åÇÚ¤¬ÉÔ°Âµ¤¤Ë¸«¤Æ¤ë¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤«Â³¤±¤¿¹âµÜ¤À¤¬¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤Ï¤¤¡¢¤¤¤¤¡¢11·î¡Ê°ÕÌ£¤Ï¤ª¤½¤é¤¯10·î¡Ë·ë¹½¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢11·î¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢È¾¤Ð¶¯°ú¤ËÄù¤á¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ä¤â¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤ä£÷¡×¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö±Ê±ó¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤ï¤«¡×¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤À¤·¤¿£÷¡×¡Ö¤Õ¤Ë¤ã¤Õ¤Ë¤ã¡×¤È¡¢¹âµÜ¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
