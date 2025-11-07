¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤À¤è¡×¤«¤é¤ÎÈôÌö¡£Æ£Ãæñ¥»Ö¡¢²¦¼Ô¤Î¥ê¥Ù¥í¤¬¼¨¤¹¿·¤¿¤ÊÂ¸ºß²ÁÃÍ
¡¡2¥·ー¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿SV¥êー¥°¡£Âç¤¤¯ÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤¿¥Áー¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¤Î¥ê¥Ù¥í¡¢Æ£Ãæñ¥»Ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥µ¥ó¥È¥êー¤Ïºò¥·ー¥º¥ó¡¢SV¥êー¥°½éÂå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¡¢V¥êー¥°»þÂå¤ò´Þ¤á¤ë¤È¹ñÆâ¥êー¥°2Ï¢ÇÆÃæ¤À¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤ÏÅ·¹ÄÇÕ¤âÀ©¤·Æó´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Æ£Ãæ¤Ï¡¢¤½¤Î¥µ¥ó¥È¥êー¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Àµ¥ê¥Ù¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡ÈÀ¤³¦°ì¡É¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¥µ¥ó¥È¥êー¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¡¢Âç·¿Êä¶¯¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢½Ð¿È¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡¢¥¤¥´ー¥ë¡¦¥¯¥ê¥å¥«¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î2¿Í¡¢¥»¥Ã¥¿ー´ØÅÄÀ¿Âç¤È¥ê¥Ù¥í¾®ÀîÃÒÂç¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¡¢°ÊÁ°¡¢Æ£Ãæ¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾®Àî¤«¤éµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ÏµÛ¼ý¤·¡¢¶¥Áè¤Ë¤â¤Ò¤ë¤Þ¤Ê¤¤³Ð¸ç¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¾®Àî¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¤Î¥ê¥Ù¥í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âº·É¤¹¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾®Àî¤µ¤ó¤Ï¥µー¥Ö¥ì¥·ー¥Ö¤¬¤¤¤¤¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¥Èー¥¿¥ë¤Ç¸«¤Æ¤â°ìÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¤ÎÀºÅÙ¤ä°ÂÄêÀ¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ëÌî¤Î¹¤µ¤ä¸«¤ë´ÑÅÀ¤¬¤¹¤´¤¤¡£¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤äÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ù¥í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¼³Ý¤±¤äÆ°¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Ø¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¡£µÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏµÛ¼ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥¹¥Ôー¥É¤äÈ¿±þÂ®ÅÙ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ³«Ëë¤·¤¿º£µ¨¤ÎSV¥êー¥°¡£10·î24Æü¤Î³«ËëÀï¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î4»î¹ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¾®Àî¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£Ãæ¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥¯¥ê¥å¥«¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥»¥Ã¥È½ªÈ×¤ËÆþ¤ë¥ì¥·ー¥Ðー¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2022-23¥·ー¥º¥ó¤ËVCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä¤«¤é¥µ¥ó¥È¥êー¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÀµ¥ê¥Ù¥í¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÆ£Ãæ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÌò³ä¤À¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï²ù¤·¤µ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤È¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤ë¡£
¡Öº£¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ôー¥ë¤â´Þ¤á¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥»¥Ã¥È½ªÈ×¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¥³ー¥È¤ËÆþ¤ê¡¢¾¡Éé¤ò¤«¤±¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤Î¶¯Îõ¤Ê¥µー¥Ö¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ë¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Æñ¤·¤¤Ìò³ä¤À¤¬¡¢Æ£Ãæ¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤È»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥³ー¥È¤òÁö¤ê²ó¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µー¥Ö¥ì¥·ー¥Ö¤Î´¶³Ð¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇµÞ¤Ë¥Ñ¥Ã¤È½Ð¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î²¹¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥È¥í¥ó¥°¥µー¥Ö¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬½Ð¤ë»þ¤Ï¡¢ÀÜÀï¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎôÀª¤Î¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥µー¥Ö¥ì¥·ー¥Ö¤ä¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Áー¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¥²ー¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ãー¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¥³ー¥È¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áê¼ê¤¬¡Ø¤³¤³1ËÜ·è¤á¤ë¤¾¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Üー¥ë¤ò¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤·¤Î¤¤¤Ç1ËÜ¤ÇÀÚ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤ËÎ®¤ì¤¬¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¥×¥é¥¹¤Î¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢¤º¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¤ë¾®Àî¤µ¤ó¤¬¼è¤Ã¤ÆÊÖ¤¹¤è¤ê¤â¡¢ÅÓÃæ¤ÇÆþ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¼è¤Ã¤ÆÊÖ¤¹¤Û¤¦¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡£ÊÌ¤Ë¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤¿¤ê¡¢ÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢µ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢Æ£Ãæ¤ÎÌ¾Á°¤¬¥³ー¥ë¤µ¤ì¤Æ¥³ー¥È¤ËÆþ¤ëºÝ¤ä¡¢¥µー¥Ö¥ì¥·ー¥Ö¤ä¥Ç¥£¥°¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î³èÌö¤òÃÎ¤ë¥µ¥ó¥Ðー¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤ª¤ª¤¤¤ËÊ¨¤¯¡£ÀèÈ¯½Ð¾ì¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤óÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÌò³ä¤Ç¡¢Æ£Ãæ¤¬Â¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£