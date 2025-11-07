¡ÚÆüËÜÂåÉ½¤Î11·î¥·¥ê¡¼¥ºÍ½ÁÛÉÛ¿Ø¡Ûµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï½ÐÈÖÀ©¸Â¤â¡©½é¾·½¸¤ÎËÌÌîñ¥ÂÀ¤È¸åÆ£·¼²ð¤Ï¡ÖÈëÌ©Ê¼´ï¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«
¡¡11·î14Æü¤Ë¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¡ÊËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡¢18Æü¤Ë¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡£6Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼26¿Í¤ÎÉÛ¿Ø¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂèÆó¼¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁ´»î¹ç¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¿Þ
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ïº£Ç¯ºÇ¸å¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤È¤Ê¤ë11·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸þ¤±¤Æ26Ì¾¤ò¾·½¸¡£¼çÎÏ¤Ë²ø²æ¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê3¿Í¤ò½é¾·½¸¤¹¤ë°ìÊý¡¢11·î16Æü¤ËÅ·¹ÄÇÕ¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀï¤¦FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¢FCÅìµþ¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢GK¤Ï¤â¤Á¤í¤óÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë¤¬°ìÈÖ¼ê¤Ç¡¢ÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ½é¾·½¸¤Î¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤È¤¤¤¦½øÎó¡£¾®µ×ÊÝ¤Ë´Ø¤·¤Æ¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Î³èÌö¡¢¥·¥ó¥È¥È¡á¥í¥¤¥Ç¥ó¤Çºòµ¨¤Èº£µ¨¤Û¤Ü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Ãæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¾·½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¡¢¹â°æ¹¬Âç¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡Ë¡¢Ä®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ë¡¢ÉÚ°Â·òÍÎ¡ÊÌµ½êÂ°¡Ë¤¬²ø²æ¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇÉÔºß¡£¤½¤ì¤Ç¤â10·î¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼Âà¤·¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÈÄÁÒÞæ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬Éüµ¢¤·¤¿¤Î¤ÏÏ¯Êó¤À¡£¤³¤ÎÈÄÁÒ¡¢10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç°ìµ¤¤ËÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤¿ÅÏÊÕ¹ä¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ë¤È¤Î¥È¥ê¥ª¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥»¥Ã¥È¤À¤í¤¦¡£Ã«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤òÃæ±û¤ËÆþ¤ì¡¢±¦¤ËÈÄÁÒ¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤«¡£À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ë¡Ë¤È°ÂÆ£ÃÒºÈ¡Ê¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡Ë¤â½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò»Ç¤¦¡£
¡¡¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤¬¡¢¡ÖÀïÎóÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê¿¹ÊÝ´ÆÆÄÃÌ¡Ë¤È¤·¤Æ4¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢Â³¤ÎÁª³°¡£°ìÊý¤Ç10·î¥·¥ê¡¼¥º¤ò²ø²æ¤Ç¼Âà¤·¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡Ë¤¬Éüµ¢¤·¤¿¡£³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¥·¥ã¥É¡¼¤ÇÊ»ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼éÅÄÉÔºß»þ¤Ë¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¼Á¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ëÍ£°ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤±¤Ë¡¢º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬¼çÀï¾ì¤«¡£±óÆ£¡õ³ùÅÄ¤ò¼´¤Ë¡¢ÅÄÃæÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢º´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¤Î3¿Í¤¬¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
µ×ÊÝ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©
¡¡±¦WB¤Ï10·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¸Î¾ã¤·¤¿°ËÅì½ãÌé¡Ê¥Ø¥ó¥¯¡Ë¤¬Áª³°¤È¤Ê¤ê¡¢Æ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¤¬¼çÀï¡£¤³¤ÎÇØÈÖ¹æ10¤¬¥·¥ã¥É¡¼¤Ë²ó¤ì¤Ð¡¢¿û¸¶Í³Àª¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë¤Èº´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ë¤Ë½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡º¸WB¤Ï»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤¬²ø²æ¤Ç2²óÏ¢Â³¤ÎÁª³°¡£°ìÈÖ¼ê¤¬ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢ÆóÈÖ¼ê¤¬Á°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤È¤¤¤¦½øÎó¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢Á°ÅÄ¤â¸Î¾ãÌÀ¤±¤À¤±¤Ë¡¢ÁØ¤ÎÇö¤µ¤Ï¤ä¤äµ¤¤¬¤«¤ê¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£²Æ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ç¡¢¸ø¼°Àï17»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë¡¦4¥¢¥·¥¹¥È¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ½é¾·½¸¤µ¤ì¤¿ËÌÌîñ¥ÂÀ¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¡Ë¤Ï¡¢2ÎóÌÜ¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¡£¤¿¤À¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼·Ï¤òWB¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢ËÌÌî¤â¥·¥ã¥É¡¼¤¬´ðËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬º¸WBµ¯ÍÑ¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£»Ø´ø´±¤â¡Öº£¤Ï¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤ÎÀï½Ñ¤ËÈó¾ï¤Ë½ç±þ¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¹¶¼é¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÀÅÀ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÍí¤à¥·¡¼¥ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ã¥É¡¼¤Ï¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¤ÈÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤¬¤â¤Á¤í¤ó³Ë¡£¤¿¤À¡¢µ×ÊÝ¤Ï9·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂ¼ó¤òÄË¤á¤Æ¤«¤é¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¥×¥ì¡¼¡Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ç¾·½¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Î»î¹ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢¥¥ì¼«ÂÎ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢11·î1Æü¤Ë»î¹çÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢2»î¹ç¤Ç¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÆñ¤·¤¤¤«¡£¤½¤Î¤¿¤áÆ²°Â¡¢³ùÅÄ¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥ë¥Á¥í¡¼¥ë¤ò¥·¥ã¥É¡¼¤Ë²ó¤¹µ¡²ñ¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢½é¾·½¸¤ÎËÌÌî¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡CF¤Ï10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤¬¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¡Ë¤ÈÄ®Ìî¤¬Â³¤¯¤³¤³ºÇ¶á¤ÈÆ±¤¸½øÎó¡£¤½¤³¤Ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢20ºÐ¤Î¸åÆ£·¼²ð¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤ò½é¾·½¸¤·¤Æ¿·É÷¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤Ï191cm¤Èº£²ó¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤ÏºÇ¤â¥µ¥¤¥º¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢Â²¼¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë°ïºà¤À¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦ÁÇ¼Á¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦À®Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò²æ¡¹¤âÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆÀÅÀÎÏ¤ÏÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ìÁ´ÈÌ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤È¤³¤í¡¢±¿Æ°ÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤âÎÉ¤µ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌÌî¤ÈÊÂ¤ó¤ÇËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿ÈëÌ©Ê¼´ï¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤ë¡£½ÐÈÖ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ì¤ÐÉ¬¸«¤À¤í¤¦¡£
¡¡9·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂç¤¤Ê¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¢10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸ÇÄê¤È¡¢Ä¾¶á¤Î¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç2»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ç¯ÆâºÇ¸å¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î11·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤¿¤»¤ë¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
