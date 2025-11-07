¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÉüµ¢¤«¡¡LA¤Ç»£±ÆÃæ¤Î±Ç²è¤Ë¥«¥á¥ª½Ð±é
¡ÊCNN¡Ë±Ñ¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹¸ø¼ßÉ×¿Í¤Î¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê£¿ô¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¥ê¥ê¡¼¡¦¥³¥ê¥ó¥º¤ä¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¯¥¨¥¤¥É¡¢¥Ö¥ê¡¼¡¦¥é¡¼¥½¥ó¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë±Ç²è¡ÖClose Personal Friends¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤Ë¥«¥á¥ª½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¡£ÊÆ·ÝÇ½»ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï¸½ºß¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ÃÏ°è¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
CNN¤Ï¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ÎÂåÍý¿Í¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¿Íµ¤Ë¡Î§¥É¥é¥Þ¡ÖSUITS/¥¹¡¼¥Ä¡×¤Î¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥¹¥È¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢8Ç¯Á°¤Ë¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¤Îº§Ìó¤òÈ¯É½¤·¤¿¸å¡¢¹ßÈÄ¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖSUITS/¥¹¡¼¥Ä¡×°ÊÁ°¤Ë¤â¡¢¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¾å»Ê¡×¤ä¡Ö¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¡¼¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
·ÝÇ½»ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢¿·ºî¤Ï¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥¿¥Ð¡¼¥Ð¥é¤òÎ¹¹ÔÃæ¤Ë¥»¥ì¥Ö¤ÎÉ×ÉØ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¥«¥Ã¥×¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÀßÄê¤Ï¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤À¡£¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¸½ºß¡¢¥µ¥ó¥¿¥Ð¡¼¥Ð¥é¤Î¹âµé½»ÂðÃÏ¥â¥ó¥Æ¥·¥È¤ÇÍÄ¤¤»Ò¤É¤â2¿Í¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£