¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/07¡Û¡ÖNYLON JAPAN¡×1·î¹æ¡Ê11·î28ÆüÈ¯Çä¡Ë¡ÈHOLIDAY¡ÉÆÃ½¸¤ÎÉ½»æ¤òKis-My-Ft2¡¦⽟¿¹ÍµÂÀ¤¬¾þ¤ëÆÃÊÌÈÇ¡ÖYUTA TAMAMORI EDITION¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ÃæÌÌ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¶Ì¿¹¤Î»Ñ¤ò»ïÌÌ¾å¤Ç¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼É÷¤ËÂª¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Ä©ÀïÅª¤Ê´ë²è¤ò¼ÂÁ©¡£½êÂ°¤¹¤ëKis-My-Ft2¤Ç¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î°áÁõ¤Î´Æ½¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¶Ì¿¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤·¤¯¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë4¥ë¥Ã¥¯¤ò¸«»ö¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÉ½¾ð¡¢¤Ü¡¼¤Ã¤È¾å¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¤Ê¤É¡£»£±Æ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¡È¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¾Ð´é¡É¤òµá¤á¤é¤ì¤ë»£±Æ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Âç¿Í¤ÊÈà¤Î¡¢µ®½Å¤Ê¾Ð´é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÏ¢·È¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éº£¸½ºß¤Î¡È¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡É¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼«¿È½é¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¶Ì¿¹ÍµÂÀ MODE¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¡¢¡È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¤ä¤ë¡ÉÀº¿À¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë¶¯¤µ¤â³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¡£¼Ì¿¿¤«¤é¤â¸ÀÍÕ¤«¤é¤â¡¢Èà¤Îº£¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÃ½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡⽟¿¹ÍµÂÀ¤¬É½»æ¡ÖNYLON JAPAN¡×ÆÃÊÌÈÇ·èÄê
