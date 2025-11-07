¡ÚSMÈ¯¡¦ÆüËÜ¿Í¥°¥ë¡¼¥×GPP¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜVol.1¡¦¥ê¥ó¥«¤ò¿¼ËÙ¤ê¡Û²áµî¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È·Ð¸³¤¤Ã¤«¤±¤ËÌ´»Ö¤¹¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²ÂâÄ¹¤Ç¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/07¡ÛSM ENTERTAINMENT JAPAN¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÆüËÜ¿Í8¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦GPP¡Ê¥¸¡¼¥Ô¡¼¥Ô¡¼¡Ë¤Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Âè1²óÌÜ¤Ï¥ê¥ó¥«¡Ê°ÂÆ£Íü²Ö¡Ë¤ò¿¼ËÙ¤ê¡£¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜ¡Û
BoA¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¡¢SHINee¡¢¾¯½÷»þÂå¡¢EXO¡¢Red Velvet¡¢NCT¡¢aespa¡¢RIIZE¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿SM ENTERTAINMENT JAPAN¡£Á´°÷ÆüËÜ¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦GPP¤¬»ÏÆ°¤·¡¢2025Ç¯12·î16Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBring it Back¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
8¿Í¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î°éÀ®¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°µ´¬¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈÀ¸¤¤¿²Î¾§ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡ÖG¡§¸Â³¦ÆÍÇË¡×¤È¡ÖPP¡§Paper Plane¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢»îÎý¤ò·Ð¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¯Èô¤ÓÎ©¤Ä»æÈô¹Ôµ¡¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤êÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤ØÈô¤ÓÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦Èà½÷¤¿¤Á¤Î³Ð¸ç¤ÈÄ©Àï¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥ó¥«¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¡£¥À¥ó¥¹¡¦²Î¤ò´°àú¤ËÁà¤ê¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡É³Ë¡É¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁ´¤Æ¤ò¾¸°®¤¹¤ë¥«¥ê¥¹¥Þ¡£
¡½ ¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¥ê¥ó¥«¡§¾ï¤Ë¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²ÂâÄ¹¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤è¤¯¿©¤Ù¤Þ¤¹¡ª¥À¥ó¥¹¤â¥Ü¡¼¥«¥ë¤âÄ¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½ ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥ó¥«¡§¾®¤µ¤¤¤³¤í¤Ë¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ²»³Ú¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤À¡×¤È³Î¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥ê¥ó¥«¡§¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë¤Ï±ó¤¤¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼Â´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤ä¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢²¿°ì¤ÄÌµÂÌ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ä¶¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£GPP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤·¡¢¤³¤Î8¿Í¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÊÉ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÅª¤Ê¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡½ ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥ó¥«¡§¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡ÖSiren¡×¸Â³¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£RIIZE¤µ¤ó¤Î¡ÖSiren¡×¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¶Ê¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¥Ï¡¼¥É¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍÙ¤ê¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£ÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥µ¥Ó¤ò¸Â³¦¤Þ¤ÇÍÙ¤êÂ³¤±¤¿Æü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Ç15²ó¤¯¤é¤¤Ï¢Â³¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¤¬¤Á¤®¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤½¤Î»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢º£¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»×¤¤½Ð¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡½ ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈá¤·¤ß¡×¤ä¡ÖÅÜ¤ê¡×¤Ê¤É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥ó¥«¡§¤É¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤ÁÂ³¤±¤¿¤ê¡¢²ù¤·¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤ÈÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¾Ç¤ê¤äÁ¢¤Þ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¡×¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Û¤É´èÄ¥¤ì¤ëÀ³Ê¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢»ä¤Î´èÄ¥¤ì¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢É¬¤ºÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î²ù¤·¤µ¤äÈá¤·¤ß¡¢¾Ç¤ê¤ä³ëÆ£¤â¤¹¤Ù¤Æ¡¢»ä¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂçÀÚ¤Ê·Ð¸³¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥ó¥«¡§¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼«Ê¬¤ÇÄÏ¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï²¿¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶áÆ»¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤µ¤º¡¢ÃÏÆ»¤ËÅØÎÏ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£²¿¤ò¤·¤Æ¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â³¤¯¤È¡¢Äü¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤¿¿Í¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤½¤Î¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£¾Ç¤é¤º¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿®¤¸¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¡¢Ì´¤ò¸½¼Â¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ì´¤òÄÉ¤¦Ãæ¤Ç¡¢¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÌÂ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¡Ö½é¿´¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¡×¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤Ê¤¼¤³¤ÎÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿Á°¤Ë¿Ê¤àÎÏ¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÅØÎÏ¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´èÄ¥¤êÂ³¤±¤¿²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤ï¤º¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡½ ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¡¢ÍýÁÛ¤Î¥°¥ë¡¼¥×Áü¤È³ð¤¨¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥ó¥«¡§¾ï¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¡¢¼ÂÎÏ¤ÇÌ¥¤»¤é¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÊÉ¤â±Û¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤âÂçÀÚ¤ÊÁÛ¤¤¤òËº¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯Êâ¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£GPP¤È¤·¤ÆÉ¬¤º³ð¤¨¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤Î1¤Ä¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
⽣Ç¯⽉⽇¡§2004Ç¯8⽉18⽇
½Ð¿È¡§°¦ÃÎ¸©
ÆÃµ»¡§⼤⾷¤¤¡¢¤´ÈÓ¤òÃ¯¤è¤ê¤â¹¬¤»¤½¤¦¤Ë⾷¤Ù¤ë¡¢¤ª¤«¤º¤Ê¤·¤Ç⽩⽶¤Î¤ß¤Ç⼀⽣⾷¤Ù¤é¤ì¤ë
¼ñÌ£¡§Ë¹⼦½¸¤á¡¢⾷¤Ù¤ë¤³¤È
⼩¤µ¤¤º¢¤ÎÌ´¡§¤º¡¼¤Ã¤È ¡È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É
¥ê¥ó¥«¡§¾ï¤Ë¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²ÂâÄ¹¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤è¤¯¿©¤Ù¤Þ¤¹¡ª¥À¥ó¥¹¤â¥Ü¡¼¥«¥ë¤âÄ¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½ ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥ó¥«¡§¾®¤µ¤¤¤³¤í¤Ë¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ²»³Ú¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤À¡×¤È³Î¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥ê¥ó¥«¡§¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë¤Ï±ó¤¤¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼Â´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤ä¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢²¿°ì¤ÄÌµÂÌ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ä¶¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£GPP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤·¡¢¤³¤Î8¿Í¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÊÉ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÅª¤Ê¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡½ ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥ó¥«¡§¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡ÖSiren¡×¸Â³¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£RIIZE¤µ¤ó¤Î¡ÖSiren¡×¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¶Ê¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¥Ï¡¼¥É¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍÙ¤ê¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£ÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥µ¥Ó¤ò¸Â³¦¤Þ¤ÇÍÙ¤êÂ³¤±¤¿Æü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Ç15²ó¤¯¤é¤¤Ï¢Â³¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¤¬¤Á¤®¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤½¤Î»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢º£¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»×¤¤½Ð¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡½ ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈá¤·¤ß¡×¤ä¡ÖÅÜ¤ê¡×¤Ê¤É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥ó¥«¡§¤É¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤ÁÂ³¤±¤¿¤ê¡¢²ù¤·¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤ÈÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¾Ç¤ê¤äÁ¢¤Þ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¡×¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Û¤É´èÄ¥¤ì¤ëÀ³Ê¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢»ä¤Î´èÄ¥¤ì¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢É¬¤ºÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î²ù¤·¤µ¤äÈá¤·¤ß¡¢¾Ç¤ê¤ä³ëÆ£¤â¤¹¤Ù¤Æ¡¢»ä¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂçÀÚ¤Ê·Ð¸³¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥ó¥«¡§¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼«Ê¬¤ÇÄÏ¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï²¿¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶áÆ»¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤µ¤º¡¢ÃÏÆ»¤ËÅØÎÏ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£²¿¤ò¤·¤Æ¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â³¤¯¤È¡¢Äü¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤¿¿Í¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤½¤Î¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£¾Ç¤é¤º¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿®¤¸¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¡¢Ì´¤ò¸½¼Â¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ì´¤òÄÉ¤¦Ãæ¤Ç¡¢¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÌÂ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¡Ö½é¿´¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¡×¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤Ê¤¼¤³¤ÎÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿Á°¤Ë¿Ê¤àÎÏ¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÅØÎÏ¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´èÄ¥¤êÂ³¤±¤¿²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤ï¤º¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡½ ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¡¢ÍýÁÛ¤Î¥°¥ë¡¼¥×Áü¤È³ð¤¨¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥ó¥«¡§¾ï¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¡¢¼ÂÎÏ¤ÇÌ¥¤»¤é¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÊÉ¤â±Û¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤âÂçÀÚ¤ÊÁÛ¤¤¤òËº¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯Êâ¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£GPP¤È¤·¤ÆÉ¬¤º³ð¤¨¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤Î1¤Ä¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
