¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Î¥Þ¥·¥óÍý²òÅÙ¤Ï85¡Á90¡ó¡¡ºòÇ¯Í½Áª£³°Ì¤Î¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íGP¤ÇºÆ¤Ó²÷Áö¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«
¡¡º£¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡¢±«¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¥é¥´¥¹¤Ç¸«¤»¤¿Í½Áª3°Ì¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Î²÷Áö¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤â¤Þ¤¿¡¢Í½Áª¤Ï±«¤ÎÍ½Êó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢µîÇ¯¤Ï¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¤Ç¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î»ÅÊý¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤á¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥Þ¥·¥ó¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊµóÆ°¤ò¼¨¤¹¤«¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ïº£²ó¤Ë¸Â¤é¤º¤É¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£½µ¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥È½µËö¤Ê¤Î¤Ç¡¢FP1¤Ç¥Þ¥·¥ó¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÍ½Áª¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤«¤¬¥«¥®¤Ç¤¹¤Í¡×
¼«¿®¤ò¿¼¤á¤Æ¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿³ÑÅÄÍµµ£¡¡photo by BOOZY
¡¡¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íGP¤ËÎ×¤à³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤Ï¡¢Âç¹Ó¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤³¤Î½µËö¤Ë¸þ¤±¤ÆÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°Àï¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£GP¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¼«¿®¤ò¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë·ë²Ì¤Ï¡¢¤Þ¤À½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Á°²ó¤âÍ½Áª¤ÏQ2¤ÇÇÔÂà¤·¡¢·è¾¡¤ÏÆþ¾Þ·÷³°11°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Í½Áª¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤È0.211ÉÃº¹¡¢·è¾¡¤â¥Ô¥Ã¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¥ß¥¹¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð10°Ì¤«9°Ì¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ù¤¯¥¹¥Æ¥¤¥¢¥¦¥È¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð9°Ì¤¬ÁÀ¤¨¤¿¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¶Ïº¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥é¥ó¤â¥í¥ó¥°¥é¥ó¤â¡¢Î¾Êý¤È¤â¤¬¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¶Ïº¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¤¤¤·¹¸þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥È¥é¥¤¤·Â³¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¸Â³¦¤Þ¤Ç¥Þ¥·¥ó¤ÎÂ®¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤âÈà¤Î¤ä¤êÊý¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ³Ø¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡³ÑÅÄ¤ÎÂ®¤µ¤Èµ»½ÑÅªÍý²òÅÙ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢7Ç¯¤âÁ°¤«¤éÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥Þ¥ë¥³¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤ä¡¢ºòÇ¯¤«¤é¤Î¥Ü¥¹¤Ç¤¢¤ë¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Åö½é¤Ï¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£GP¸å¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Íèµ¨¥·¡¼¥È¤Î·èÄê¤ò1¥«·îÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬·è¤á¤é¤ì¤¿¡£¡Ú1/1000ÉÃ¤Ç¤âÂ®¤¯Áö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Û
¡¡¤¿¤À¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þ¥·¥ó¤Î¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÀÇ½¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥·¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²òÅÙ¤È¼«¿®¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³ÊÄ¾¸å¤«¤é³ÑÅÄ¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÄ«°ìÍ¼¤ËÆ±Åù¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼«ÌÀ¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¾Ç¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤¬º£¤ä¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤À¤È¡¢³ÑÅÄ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç°ÜÀÒ¤·¤Æ¡¢Ëè²ó½é¤á¤Æ¤Î¥Þ¥·¥ó¤È½é¤á¤Æ¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¼«¿®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤À100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤¨¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ê¥Þ¥·¥ó¤ò¥Õ¥ë¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ë¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤á¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È90¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È¤«85¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ç¤â¡¢½ù¡¹¤Ë¡ÊÍý²ò¤Ï¡Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÊú¤¨¤Æ¤¤¿¥í¥ó¥°¥é¥ó¤ÎÌäÂê¤¬¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óGP¤«¤é²ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥ó¥°¥é¥óÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Ëµ¾À·¤Ë¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥é¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¼«ÂÎ¤ËºÆ¤ÓÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Õ¥í¥¢¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤â¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¼Ö¤«¤é1¡Á2ÀïÃÙ¤ì¤Ç½ç¼¡ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£Ãå¼Â¤Ë¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¤Î¥¿¥¤¥àº¹¤Ï½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½³ÑÅÄ¤Ï¡¢º£½µËö¤Î¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íGP¤Ë¸þ¤±¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ê¤É¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¥Þ¥·¥ó¤Ø¤ÎÍý²ò¤È¼«¿®¤ò¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤·Â³¤±¡¢1/1000ÉÃ¤Ç¤âÂ®¤¯Áö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥×¥Ã¥·¥å¤·Â³¤±¤ë¤À¤±¤À¡£¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤ÈÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¥¿¡¼¥ó¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¡¢¥Þ¥·¥ó¤ÎµóÆ°¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ï¥Þ¥·¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤´¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤·¤Æº£½µËö¤Ë²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢²¿¤«ÊÑ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤Àº£²ó¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥È½µËö¤Ê¤Î¤Ç¡¢FP1¤Ç²ÄÇ½¤Ê¤«¤®¤êÁá¤¯¤½¤³¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÚÅ·¸õ¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ë¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¡Û
¡¡¶âÍË¤Ïµ¤²¹¤¬27ÅÙ¤Ë¤âÃ£¤¹¤ë²ÆÆü¤À¤¬¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤ÈÍ½Áª¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÅÚÍË¤ÏÍë±«¡£¤½¤·¤Æ·è¾¡Æü¤Ïµ¤²¹¤¬20ÅÙ¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤ÆÞÅ·¤È¡¢º£½µËö¤Î¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤ÏÅ·¸õ¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÅÚÍË¤ÎÁö¹Ô¥Ç¡¼¥¿¤Ï·è¾¡¤Ë¤Û¤È¤ó¤É³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¶âÍË¤Î¤¦¤Á¤Ë¤É¤ì¤À¤±ÆþÇ°¤ÊÁö¤ê¹þ¤ß¤È¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï³ÑÅÄ¤¬Í½Áª3°Ì¤«¤éÉ½¾´Âæ·÷Æâ¤òÁè¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬17ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥É¤«¤éÂçµÕÅ¾Í¥¾¡¤¹¤ë²÷Áö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£