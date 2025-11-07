¥á¥Ã¥·¤òÌöÆ°¤µ¤»¤¿ÉÔÀ¤½Ð¤ÎMF¡¢ºÇ¸å¤ÎÍº»Ñ ¥Ö¥¹¥±¥Ä¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Ï¡¼¥Õ¤Î³µÇ°¤òÊÑ¤¨¤¿¡×
¡¡¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ÎMF¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Ö¥¹¥±¥Ä¡Ê37ºÐ¡Ë¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÊMLS¡Ë¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëMLS¥«¥Ã¥×¤¬ºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñÆâ¤Ç¡¢¥Ö¥¹¥±¥Ä¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎMF¡×¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤¡£¿ÈÄ¹189cm¤ÎÂç¤¤ÊÂÎ¶í¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¡¼¥×ÎÏ¤òÈ÷¤¨¡¢ºÝÎ©¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ï¼þ¤ê¤Ëµ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Îµ»½Ñ¤Ï¿ï°ì¤Ç¡¢¥Ñ¥¹¤ÎÅ¸³«ÎÏ¤Ï½Ð¿§¡£°ìÊý¤Ç¡¢Áê¼ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤â½¨¤Ç¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ô¤¤ÆÉ¤ß¤Ç¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È¤·¡¢¹¶¼é¤ò»Ê¤ë¡£Ä¹¿È¤Ê¤Î¤Ç¹â¤µ¤â¼åÅÀ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´°àú¤Ê¥×¥ì¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡©
¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Ö¥¹¥±¥Ä photo by AP¡¿AFLO
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡£³²ó¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Í¥¾¡£¹²ó¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕÍ¥¾¡£·²ó¡¢¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡£³²ó¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¡¢2010Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¢2012Ç¯EURO¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¤¤¬À¤¤Ê¤é¡¢¥í¥É¥ê¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ç¥Ö¥¹¥±¥Ä¤ÈÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ÏÀè¤Ë¥Ö¥¹¥±¥Ä¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥¹¥±¥Ä¤Ï²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°úÂà¤ÏÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤¿¤¤¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£À¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤ÏÇö¤á¤À¡£¤Ê¤¼¡¢À¤³¦»Ë¾åºÇ¹â¤ÎMF¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥¹¥±¥Ä¤ÏÀµ¤·¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡¡2007¡Ý08¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¡¢É®¼Ô¤Ï¥Ð¥ë¥µ¤ÎÎý½¬¾ì¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥¹¥±¥Ä¤Ï¥Ð¥ë¥µ¤Î£Â¥Á¡¼¥à¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡Ö¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡×¤À¤Ã¤¿¡£GK¥³¡¼¥Á¤Ë¥«¥ë¥ì¥¹¡¦¥Ö¥¹¥±¥Ä¤È¤¤¤¦¸µ¥Ð¥ë¥µ¤ÎGK¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤¬¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Éã¥«¥ë¥ì¥¹¤Ï¡¢¥è¥Ï¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ´ÆÆÄ¤¬ÃÛ¤¤¤¿²«¶â´ü¤ÎËö´ü¤ÎGK¤À¤Ã¤¿¡£Âµ»¤Î¤¦¤Þ¤µ¤Ï¡¢"µ´²ó¤·"¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¤âÂ½¿§¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¡¢¤½¤Î¥ê¥Ù¥í¥×¥ì¡¼¤ÏÂåÌ¾»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥ë¥µ¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Éã¤Ï¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ô¥ó¥°µ»½Ñ¤¬Äã¤¹¤®¤¿¡£¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ä¶¯¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Ç¼å¤µ¤òÏªÄè¡£µó¶ç¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¤¹¤®¤ÆÁê¼ê¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¼ºÅÀ¤·¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ÎÉã¿Æ¤ÎÂ©»Ò¤À¤«¤é¡¢µå¤µ¤Ð¤¤Ï¤¦¤Þ¤¤¡×
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Î¾Ú¸À¤Ë¤Ï¡¢ÈéÆù¤¬¤³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤Ï¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Û
¡¡¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Ö¥¹¥±¥Ä¤ÎÎ©¤Á»Ñ¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÈþ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë°·¤¤¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ÂçÊÁ¤Ê¿ÈÂÎ¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£ÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤¿ÇÇØ¤Ç¡¢¾¯¤·Æß½Å¤½¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÊÎáÅã¤ÎÁª¼ê¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÇØ¶Ú¤òô¥¤È¿¤Ð¤·¡¢¹ø¤òÄã¤¯ÄÀ¤Þ¤»¡¢É¨¤ò¾¯¤·ÀÞ¤Ã¤Æ¶»¤òÄ¥¤ê½Ð¤µ¤»¡¢»ëÀþ¤ÏÊÕ¤ê¤ò¸«²ó¤¹¡£¤½¤Î"·¿"¤¬¡¢Èþ¤·¤µ¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤À¤í¤¦¡£Éª¤ÏÏÆ¤Ë¤Ä¤±¡¢¼ê¤Ï»Ø´ø¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¹½¤¨¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï¿ÈÂÎ¤Î¤Ò¤Í¤ê¤ò»È¤¦¡£ÂÎ´´¤ò¼´¤Ë¥³¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ë²ó¤Ã¤ÆÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¡£
¡¡¥Ð¥ë¥µ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤¬¤½¤Î¸¶·¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥¹¥±¥Ä¤¬¤¤¤¿¥Ð¥ë¥µ£Â¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¯¥í¥µ¥¹¤È¤¤¤¦MF¤¬¤¤¤¿¡£¥¯¥í¥µ¥¹¤ÏÎ©¤Á»Ñ¤¬Í¥²í¤Ç¡¢¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤È¥Ü¡¼¥ë¤Î»ý¤ÁÊý¤ä¥Ñ¥¹¤Î½Ð¤·Êý¤¬¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Ï¤ä¥³¥Ô¡¼¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¥Ð¥ë¥µ£Â¤Î´ÆÆÄ¤Ï¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤Ç¡¢É®¼Ô¤Ï´ò¡¹¤È¤·¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¥¯¥í¥µ¥¹¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë»÷¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¥×¥ì¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤ÏÃ¸¡¹¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤È»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¡£Î©¤Á»Ñ¤Ê¤É´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥·¥ã¥Ó¤ä¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤Ï»ä¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÀÅÀ´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ë¥µ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¤ò¾ï¤Ë³×¿·¤µ¤»¤ëÁª¼ê¤¬É¬Í×¤À¡×
¡¡¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤Ï¡¢¥Ö¥¹¥±¥Ä¤Î¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÃÆ¤¯¡×¤È¤¤¤¦Æ°¤¤ÎÀºÅÙ¤ÈÂ®ÅÙ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°Àï½Ñ¤¬Á´À¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤·¤«»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£È´·²¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó´¶³Ð¤Ç¡¢¼¡¤Î¥×¥ì¡¼¤¬Å¸³«¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤¬¥Ö¥¹¥±¥Ä¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥¹½Ð¤·¤ÎÂ®¤µ¤ÏÂ¾¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤º¡¢Í¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¥¹¥¥ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤Ï¡¢ÂçÊÁ¤ÇÇÇØ¤ÊMF¤ÎÎÏ¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½2008Ç¯¡¢£´Éô¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ö¥¹¥±¥Ä¤ò£±Éô¤Î»î¹ç¤ÎÀèÈ¯¤Ç»È¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·¤¤Ã¤Æ¡¢¤À¡£
¡¡¤½¤Î¥é¥·¥ó¡¦¥µ¥ó¥¿¥ó¥Ç¡¼¥ëÀï¤Ç¡¢¥Ö¥¹¥±¥Ä¤Ï½ÏÎý¤Î»ÊÎáÅã¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤ò¸«¤»¤¿¡£Åª³Î¤Ê¥Ñ¥¹½Ð¤·¤Ç¹¶·â¤Î¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤ó¤À¡£·ë¶É¡¢°ú¤Ê¬¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éºÇ¶¯»þÂå¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Ö¥¹¥±¥Ä¤Ï¡Ö¥Ö¥¹¥±¥Ä¤ÎÂ©»Ò¡×¤«¤é½Ö¤¯´Ö¤ËÃ¦µÑ¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¥×¥ì¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ß¤Ä¤±¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ËÃÍ¤¹¤ë³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡¢¥À¥Ó¥É¡¦¥Ó¥¸¥ã¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤é¤¬ÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¤¿¡£¥Ö¥¹¥±¥Ä¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Î»Ø´ø´±¤Ö¤ê¤Ï¡¢¥í¥É¥ê¤ä¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¤Ë¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼çÌò¤òÌöÆ°¤µ¤»¤ë±é½Ð²È¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥Ö¥·¡Ê¥Ö¥¹¥±¥Ä¤Î°¦¾Î¡Ë¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ï¡¼¥Õ¤Î³µÇ°¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¥Ö¥·¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥í¥É¥ê¤â¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ºÇ¹â¤ÎMF¤À¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¹¥Á¥§¥é¡¼¥Î´ÆÆÄ¡£¥Ö¥¹¥±¥Ä¤È¤Ï¥Ð¥ë¥µ»þÂå¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ë¡¢¥Ö¥·¤Ï¡Ø´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤æ¤ëÁÇÍÜ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡×
¡¡¥Þ¥¹¥Á¥§¥é¡¼¥Î¤Ï¾Ú¸À¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡¸½ºß¡¢MLS¥«¥Ã¥×£±²óÀï¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ï¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££³Àï¾¡Éé¤Î£²»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç£±¾¡£±ÇÔ¡£Âè£³Àï¤Ï11·î£¸Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¥Ö¥¹¥±¥Ä¤ÏºÇ¸å¤Ë¤É¤ó¤Ê¡ÖÊª¸ì¡×¤òºî¤ê½Ð¤¹¤Î¤«¡£¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤È¤¤¤¦µ©Âå¤ÎÁª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤¤¤ë¡£ÉÔÀ¤½Ð¤ÎMF¤ËºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¡½¡½¡£