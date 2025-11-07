¿ØÄË¤Ë¶ì¤·¤àºÊ¤Ë¡¢É×¤¬¡Ö¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Í¤¨¤Î¤«¤è¡ª¡×¢ª ½õ»º»Õ¤µ¤ó¤Î¡ØÎÏ¶¯¤¤°ì³å¡Ù¤Ë¡¢É×¤Ï¥¿¥¸¥¿¥¸¡ª
É®¼Ô¤ÎÃÎ¿ÍT¤µ¤ó¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£Åö»þT¤µ¤ó¤ÏÂè°ì»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤è½Ð»º´Ö¶á¤È¤¤¤¦º¢¤Ç¤·¤¿¡£Í½Äê¤è¤êÁá¤¯¿ØÄË¤¬Íè¤¿¤¿¤á¡¢¹²¤Æ¤Æ»Å»öÃæ¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¡£¿¦¾ì¤«¤éÈô¤ó¤Çµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÈÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¡¢°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤Î¼õ¤±¤ë¤È¡Ö¤Þ¤À»ÒµÜ¸ý¤¬³«¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¦¡¦¡¦¡£
¤ª»º¤ò´Å¤¯¸«¤Ê¤¤¤Ç¡ª
±ü¤µ¤ó¤¬Ì¿¤¬¤±¤ÇÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë²£¤Ç¡Ö¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌµ¿À·Ð¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï¤¿¤ÀÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ü¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÌòÌÜ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢º£¤ÏÎÉ¤¤Éã¿Æ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§40Âå¡¦½÷À¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯6·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¤Ù¤Ë¤¿¤±
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§ã·Æ£ÎÐ»Ò
Âç³ØÂ´¶È¸å¤ËÆ±¿Íºî²È¤äÀÜµÒ¶È¡¢°åÎÅ»öÌ³¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¶È¤ò·Ð¸³¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ò³è¤«¤¹¤Ù¤¯¥é¥¤¥¿ー¤ËÅ¾¸þ¡£¸½Âå¼Ò²ñ¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦µ»ö¤ò¼¹É®¡£