¡¡JAF¤Ï¡¢¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤²£ÃÇÊâÆ»¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤¬²£ÃÇ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¼Ö¤¬°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢2016Ç¯¤«¤é¼ÂÂÖÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã°ì»þÄä»ßÎ¨¡ä
²¬»³¸©¡§66.9¡ó¡ÊÁ´¹ñ13°Ì¡Ë
¹áÀî¸©¡§46.0¡ó¡ÊÁ´¹ñ38°Ì¡Ë
¡ÊÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¡§56.7¡ó¡Ë
2020Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï²¬»³¸©¤Ï7.1¡ó¡¢¹áÀî¸©¤Ï12.1¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ä»¼è¸©¡§62.6¡ó
Åçº¬¸©¡§58.9¡ó
¹Åç¸©¡§61.6¡ó
»³¸ý¸©¡§34.3¡ó
ÆÁÅç¸©¡§46.1¡ó
°¦É²¸©¡§66.7¡ó
¹âÃÎ¸©¡§54.8¡ó
¡¡Ä´ºº¤Ï8·î6Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¿®¹æµ¡¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²£ÃÇÊâÆ»¤òÄÌ²á¤¹¤ë¼ÖÎ¾6226Âæ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£