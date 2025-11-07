¡Ø³Ú±àÄÉÊü ¿´¤Î¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹¡Ù¥á¥â¥ê¥¢¥ë¾å±Ç²ñ&¿·¾ðÊóÈ¯É½²ñ³«ºÅ·èÄê
¡¡2026Ç¯¤Ë¿·ºî¡Ø³Ú±àÄÉÊü ¿´¤Î¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹¡Ù¤¬·à¾ì¸ø³«Í½Äê¤Î¡Ø³Ú±àÄÉÊü¡Ù¤Ë¤Æ¡¢11·î22Æü¤Ë¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Ç¥á¥â¥ê¥¢¥ë¾å±Ç²ñµÚ¤Ó¡¢¿·¾ðÊóÈ¯É½²ñ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤ª¿¬¤¬¥ä¥Ð¥¤¡ª¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÂçÃÀ¥Ü¥Ç¥£¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø³Ú±àÄÉÊü¡Ù´°Á´¿·ºî¤Î±ÇÁü
¡¡2014Ç¯11·î15Æü¤«¤é¤Î11Ç¯¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡Ø³Ú±àÄÉÊü¡Ù¤Î4K¥¢¥Ã¥×¥³¥ó¥Ð¡¼¥ÈÈÇ¤ò1Æü¸Â¤êºÆ¾å±Ç¡£¤µ¤é¤Ë¾å±Ç¸å¤Ë¤Ï¡¢¿åÅçÀºÆó´ÆÆÄµÚ¤ÓµõÊ¥¸¼¡Ê¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹¡Ë¤é¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤Ë¤è¤ë¿·¾ðÊóÈ¯É½²ñ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ø¿´¤Î¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹¡Ù¤Î¿·¾ðÊó¤ò½é¸ø³«¤¹¤ë
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ø³Ú±àÄÉÊü ¿´¤Î¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹¡Ù11th¥á¥â¥ê¥¢¥ë¾å±Ç²ñ&¿·¾ðÊóÈ¯É½²ñ
ÆüÄø¡§11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡18¡§00¤Î²ó¡¡¾å±Ç½ªÎ»¸å
¢¨½ªÎ»¤Ï20¡§35º¢¤òÍ½Äê¡£
ÆâÍÆ¡§Á°È¾¡Ø³Ú±àÄÉÊü¡Ù4K¥¢¥Ã¥×¥³¥ó¥Ð¡¼¥ÈÈÇ¾å±Ç¡Ã¸åÈ¾¿·¾ðÊóÈ¯É½²ñ
¾ì½ê¡§¿·½É¥Ð¥ë¥È9
½Ð±é¡§
¿åÅçÀºÆó¡Ê´ÆÆÄ¡Ë
µõÊ¥¸¼¡Ê¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹/µÓËÜ¡Ë
²®ÅÄÄ¾¼ù¡Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë
µ×ÌÜ·ò¿Í¡Ê¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë
Ìî¸ý¸÷°ì¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡§11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§2,400±ßÀÇ¹þ
¥×¥ì¥ê¥¶¡¼¥Ö¡§11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë18¡§00¡Á11/16¡ÊÆü¡Ë23¡§59
ÃêÁª¡§11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¢¨ÅöÍîÈ¯É½¤Ï18¡§00°Ê¹ß
°ìÈÌÈ¯Çä¡§11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë10¡§00¡Á11/21¡Ê¶â¡Ë16¡§00
