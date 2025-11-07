ano¡¢½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò´°Á´¼ýÏ¿¤·¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¤ÎÈ¯Çä·èÄê¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤â¸ø³«
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ano¤¬¡¢9·î3Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¼«¿È½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø¼ö¤¤¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤Þ¤Ü¤í¤·¤ò¤È¤¤¤Æ¡£¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿Blu-ray¤ò¡¢2026Ç¯2·î18Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤Î¤Û¤«¡¢ÅöÆü¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¡£¸½ºß¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛÈ¬³Ñ·Á¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥À¥ó¥µ¡¼¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ëano
¡¡¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±¸ø±é¤Ë¤ÏÌó1Ëü2000¿Í¤¬Íè¾ì¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤Ç¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ö¤Á¤å¡¢Â¿ÍÍÀ¡£¡×¡Öµöº§¤Ã¤¤å¤ó¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥é¥Ã¥¡¼¥Á¥ã¥Ã¥Ô¡¼¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¾ÈÌÀ¤òÍÑ¤¤¤¿¡ÖF Wonderful World¡×¡ÖBubble Me Face¡×¡¢ÃÆ¤¸ì¤ê¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖSWEETSIDE SUICIDE¡×¤ä¡¢¥À¥ó¥¹¤ÈLED¤Ë¤è¤ë±é½Ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÖÀäÂÐ¾®°Ëâ¥³¡¼¥Ç¡×¡Ö¥í¤ê¥í¤Ã¤¤å¤ó¥í¤Ü¢¦¡Ê¡á¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢Á´20¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¸ø±é¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¡¢½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¶Ê¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥ÈÁ´ÉôÂç¾æÉ×¡×¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡±ÇÁüºîÉÊ¤Ï¡¢TOY¡ÇS STORE¸ÂÄêÈ×¡Ê´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ë¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î2·ÁÂÖ¤ÇÈ¯Çä¡£¤¤¤º¤ì¤â¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿½¸¤È¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤¬Æ±º¤µ¤ì¡¢ÆÃ¼ì¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾ïÈ×¤Ë¤Ï¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤È¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤Ï¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ä¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤Îano¤Î»Ñ¤òµÏ¿¡£²»³Ú¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¿¿Ùõ¤Ê»Ñ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢Amazon¤Ç¤Ï¥³¥Ã¥È¥ó¶ÒÃå¡¢TOY¡ÇS STORE¤Ç¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡¢¤½¤ÎÂ¾±þ±çÅ¹¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡ÊÆÃÅµ³¨ÊÁ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡Ë¡£
¡¡º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢11·î14Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¦KINTEX¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØWONDER LIVET 2025¡Ù¡¢12·î28Æü¤Î¡ØFM802 RADIO CRAZY 2025¡Ù¡¢12·î31Æü¤Î¡ØCOUNTDOWN JAPAN 2526¡Ù¡¢2026Ç¯1·î25Æü¤Î¡ØFUKUOKA MUSIC FES.2026¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£3·î¤«¤é¤Ï¼«¿È½é¤ÎÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡Øano HALL TOUR 2026¡Ù¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£Blu-ray¡Øano¡Ö¼ö¤¤¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤Þ¤Ü¤í¤·¤ò¤È¤¤¤Æ¡£¡×at ÆüËÜÉðÆ»´Û 2025.09.03¡Ù¼ýÏ¿¶Ê
M01. ¤Á¤å¡¢Â¿ÍÍÀ¡£
M02. µöº§¤Ã¤¤å¤ó
M03. F Wonderful World
M04. Bubble Me Face
M05. ¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¢¤²¤Ê¤¤
M06. °¦¤·¤Æ¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤Í¡£
M07. ÎÞ¤¯¤ó¡¢º£Æü¤â¤ª¤Ï¤è¤¦¤Ã
M08. SWEETSIDE SUICIDE
M09. ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥é¥Ã¥¡¼¥Á¥ã¥Ã¥Ô¡¼
M10. YOU&°¦Heaven
M11. AIDA
M12. ¥Ç¥ê¡¼¥È
M13. ÉáÊÑ
M14. ÇÅÇ¶Ë³Ú²»Æ¬
M15. ¹ü¥Ð¥¡ù¤æ¤¦¤°¤ì¥À¥¤¥¢¥ê¡¼
M16. ÀäÂÐ¾®°Ëâ¥³¡¼¥Ç
M17. ¥í¤ê¥í¤Ã¤¤å¤ó¥í¤Ü¢¦¡Ê¡á¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë
M18. ÀäÀäÀäÀäÂÐÀ»°è
En1. ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥ÈÁ´ÉôÂç¾æÉ×
En2. Past die Future
¡Ü Documentary Film
¡Ü Interview Movie
