¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¤òÆ¨¤·¤¿ÍîÃÀ¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ë
¡¡29ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡¢2ÅÙ¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò¸Ø¤ë¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤¬¡¢¼õ¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿¼º°Õ¤òÎ¨Ä¾¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡õ¥«¥¤¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¥é¥Ö¥é¥Ö¡ª
¡¡ÊÆÈÇVOGUE¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ï¡Ö¸õÊä¼Ô¤¬5¿Í¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢£´¿Í¤Ï¼º°Õ¤Çµ¢Âð¤¹¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î4¿Í¤¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡Ø¥¯¥½¡¢²¶¤¿¤Á¼õ¾Þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡ËÍ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯´²Âç¤Ç¡¢¥¨¥´¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ø³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢Â¿¤¯¤Ï¡Ø¥¯¥½¡ª¡Ù¤È¸À¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É¬»à¤¹¤®¤ë¤È¤Ç¤â²¿¤È¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Î»ö¤ò¹¥¤¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÍ¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ï¡¢22ºÐ¤Î»þ¤Ë¡Ø·¯¤ÎÌ¾Á°¤ÇËÍ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô¡¿A COMPLETE UNKNOWN¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ñ¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ä¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¾Þ¤Ë¸õÊäÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Á´ÊÆ±Ç²èÇÐÍ¥ÁÈ¹ç¾Þ¡ÊSAG¥¢¥ï¡¼¥É¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥ª¥¹¥«¡¼¤Ï¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¿¥ê¥¹¥È¡Ù¤Î¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ö¥í¥Ç¥£¤Î¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤ÏºòÇ¯¡¢SiriusXM¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¼õ¾Þ¤òÆ¨¤¹µ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê¤Ö¤é¤Çµ¢Âð¤·¡¢¼«Ê¬¤ÇÍÑ°Õ¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥Á¸¶¹Æ¤òÇË¤ê¼Î¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É³ê·Î¡×¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¡Ø¤³¤Î¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤ÇÐþËý¤Ê¥¯¥½ÌîÏº¤á¡£°ìÂÎ¤É¤³¤Ç¤³¤ì¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
