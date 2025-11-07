ÁðÀîÂóÌï¼ç±é¡ØÃÏ¹ö¤ÏÁ±°Õ¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡ÙÂè4ÏÃ¥é¥¹¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¾×·âÅ¸³«¡×¡Ö¼ùÆ¨¤²¤í¡ª¡×¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡9¿ÍÁÈ¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤ÎÁðÀîÂóÌï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡ßFOD¥É¥é¥Þ¡ØÃÏ¹ö¤ÏÁ±°Õ¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡§Ëè½µÌÚÍË¡¡¿¼0¡§15¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡§Ëè½µÌÚÍË¡¡¿¼0¡§45¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¤¬¡¢6Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¾×·â¤ÎÅ¸³«¡ÄæÆÂÀ¡ÊµÈÅÄ·ò¸ç¡Ë¤Ë¥È¥É¥á¤ò¤µ¤¹¥«¥È¥¦¡ÊºÙÅÄÁ±É§¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢²áµî¤Î²á¤Á¤Ë¤è¤êÀ¤´Ö¤«¤é¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¡¢ÉÔ¶ø¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÁ°²Ê¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤ò¤«¤±¤¿¡È¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¡É¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ä¹ó¤Êæ«¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¾×·â¤Î·ëËö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¡Ö¸µ¼õ·º¼ÔÆÃÊÌ»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¹âÂ¼¼ù¡ÊÁðÀî¡Ë¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¤ÎÌÌ¡¹¤È¤È¤â¤ËÆ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4ÏÃ¤Ï¡¢²Ð¤¬Ç³¤¨¹¤¬¤ëÄ¾Á°¡¢Î©¤Á¹þ¤á¤ë±ì¤ÎÃæ¤«¤éàèÂÀÏº¡Ê¹âÌîÞ«¡Ë¤Ë½õ¤±½Ð¤µ¤ì¡¢¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤¿¼ù¤ÈÍý»Ò¡ÊÅÏîµÈþÊæ¡Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤òÊªÃÖ¾®²°¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤Î¤ÏæÆÂÀ¡ÊµÈÅÄ·ò¸ç¡Ë¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶öÁ³¤À¤È¸À¤¤Ä¥¤ê¡¢²Ð¤â¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢ÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤Íý»Ò¤«¤é¼ù¤ò²÷¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òË½Ïª¤µ¤ì¤ë¤È¡¢æÆÂÀ¤Ï¡¢¼ù¤¬È¾¥°¥ì½¸ÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤½Ð¤·¡Ä¡£
¡¡5¿Í¤Î´Ø·¸¤ËµµÎö¤¬Æþ¤ëÍÍ»Ò¤ò¤Û¤¯¤½¾Ð¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¥«¥È¥¦¡ÊºÙÅÄÁ±É§¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ÎÎØ¤ò¤µ¤é¤ËÍð¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²áµî¤Îºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Öºá¾õ¤ÏÀàÅð¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Îºá¤Ï»¦¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡½¡½¡×¤È¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤ÏæÆÂÀ¤À¤Ã¤¿¡£ÍµÊ¡¤Ê¹âÎð¼Ô¤òÁÀ¤Ã¤¿¶õ¤Áã¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦æÆÂÀ¤Ï¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÃµ¤·¤Æ¼Â¹ÔÈÈ¤È¤Ê¤ë°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹ÌòÌÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥È¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÜÍè¤Ê¤éÆ±ºá¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¼«Ê¬¤À¤±·ÚÈ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ÄæÆÂÀ¤Ï¸å²ù¤È¤¶¤ó¤²¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¡¢»ÜÀß¤Ë°ì¿Í¤Î½÷À¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£¥«¥È¥¦¤¬½Ð·Þ¤¨¤¿¤½¤Î½÷À¤Ï¿·Æ£ÛÙ¡ÊÌÚ²¼À²¹á¡Ë¡£æÆÂÀ¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¦¤µ¤ì¤¿Ï·¿Í¤ÎÂ¹Ì¼¤À¤Ã¤¿¡£¿ÆÂå¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿ÁÄÉã¤¬¡¢¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î·ëº§¼°¤ÎÆü¤ËÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢æÆÂÀ¤Ø¤ÎÉü¤·¤å¤¦¤ò·è°Õ¤·¤¿ÛÙ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãë´Ö¤Î¹ðÇò¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉü½²¤òÁÄÉã¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÉü½²¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤¬À²¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌÂ¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤Ë¡¢¥«¥È¥¦¤«¤é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¹ç³Ê¤·ºÇ½ªÌÌÀÜ¤À¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¥ë¥ó¥ë¥ó¤ÇÛÙ¤ÎÂÔ¤ÄÂ¿ÌÜÅª¥Û¡¼¥ë¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿æÆÂÀ¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÁÄÉã¤¬¼«¿È¤Î·ëº§¼°¤ÇÃÆ¤¯¤¿¤á¤Ë¥Ô¥¢¥ÎÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¶Ê¤òÃÆ¤¯ÛÙ¤¬¡£ÛÙ¤ÏÁÄÉã¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡ÖÃ¯¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£æÆÂÀ¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Í¤§¤è¡¢¤³¤ó¤Ê¤¸¤¸¤¤¡×¤ÈÌÌÅÝ¤¯¤µ¤½¤¦¤ËÅú¤¨¤ë¡£ÛÙ¤ÏÈï³²¼Ô¤Î´é¤¹¤é³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÀäË¾¤·¡¢Éü¤·¤å¤¦¤ÏÃæ»ß¤»¤º¼Â¹Ô¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤ò¥«¥È¥¦¤Ë¹ð¤²¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥«¥È¥¦¤ÏæÆÂÀ¤ò»¦³²¤¹¤ë¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤ËÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¥«¥È¥¦¤¬ÉÝ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥«¥È¥¦¤Î²áµî¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¼ùÆ¨¤²¤í¡ª¡×¡Ö¾×·âÅ¸³«¤¹¤®¤¿¡×¡ÖËè²óºÇ¸å¤ÎÅ¸³«¤¬¾ö¤ß³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
