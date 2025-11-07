¡Ø¥¯¥¸¥Þ²Î¤¨¤Ð²È¤Û¤í¤í¡ÙÍèÇ¯4·îÊüÁ÷³«»Ï¡¡PV¸ø³«¤Ç½Ð±é¤Ï¿À·îÍ®è½°¦¡¢Â¼À¥Êâ
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¯¥¸¥Þ²Î¤¨¤Ð²È¤Û¤í¤í¡Ù¤¬2026Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼PV¡¢¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¥¯¥¸¥Þ¤Ï¿À·îÍ®è½°¦¡¢¹ãÅÄ¿·¤ÏÂ¼À¥Êâ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥â¤«¤ï¤¤¤¤¡©Ææ¤ÎÀ¸Êª¡Ø¥¯¥¸¥Þ¡Ù¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿PV
¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÅÄ±àÉ÷·Ê¤ËÐÊ¤àÆæ¤ÎÀ¸¤Êª¡¦¥¯¥¸¥Þ¤È¡¢¤½¤ÎÎÙ¤ËÎ©¤Ä¹ãÅÄ¿·¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢PV¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎBGM¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¹ãÅÄ¿·¤¬¥¯¥¸¥Þ¤ÈÁø¶ø¤¹¤ë¾×·âÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PV¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ðÊó¤âÈ¯É½¡£¥¹¥¿¥¸¥ª±À¿ý¤¬¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ò¹Ô¤¤¡¢´ÆÆÄ¤ÏÌîËòÂ§¹Ô¡¢¥·¥ê¡¼¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌÚÂ¼¿¿°ìÏº¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤ò»³ÅÄÌ÷ÃÒ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»°¶¶ºù»Ò¡¢²»³Ú¤ò³ÑÆ¼¿¿¼Â¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä»¤Ç¤â¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ì¡È¥¯¥¸¥Þ¡É¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤ã¤Ù¤ë¡£²Î¤¦¡£ÌÄ¤¯¡£¤È¤¤Ë¾Ð¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤È¤¤ËÎÞ¤òÍ¶¤¦¡£¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¤¿¤À¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤ò¡¢¤½¤Ã¤ÈÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¾®¤µ¤Ê¡ÈÆæ¡É¤¬ËÂ¤¤¤À¡¢Ñ³¤¯¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥â¤«¤ï¤¤¤¤¡©Ææ¤ÎÀ¸Êª¡Ø¥¯¥¸¥Þ¡Ù¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿PV
¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÅÄ±àÉ÷·Ê¤ËÐÊ¤àÆæ¤ÎÀ¸¤Êª¡¦¥¯¥¸¥Þ¤È¡¢¤½¤ÎÎÙ¤ËÎ©¤Ä¹ãÅÄ¿·¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢PV¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎBGM¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¹ãÅÄ¿·¤¬¥¯¥¸¥Þ¤ÈÁø¶ø¤¹¤ë¾×·âÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä»¤Ç¤â¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ì¡È¥¯¥¸¥Þ¡É¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤ã¤Ù¤ë¡£²Î¤¦¡£ÌÄ¤¯¡£¤È¤¤Ë¾Ð¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤È¤¤ËÎÞ¤òÍ¶¤¦¡£¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¤¿¤À¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤ò¡¢¤½¤Ã¤ÈÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¾®¤µ¤Ê¡ÈÆæ¡É¤¬ËÂ¤¤¤À¡¢Ñ³¤¯¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¡£